Vbet est un acteur relativement jeune sur le marché des paris sportifs en France. Découvrez comment se déroule l’inscription Vbet en détails.

Les étapes pour réaliser son inscription

Vbet s’est notamment fait connaître en France grâce à ses partenariats avec l’AS Monaco et l’OGC Nice. Pour créer un compte Vbet et parier, vous devrez suivre les étapes suivantes.

📱 Aller sur vbet.fr

Tout d’abord, vous devrez vous connecter sur le site internet vbet.fr. En haut à droite de l’écran, vous trouverez le bouton “S’inscrire”. En cliquant, vous aurez accès à un formulaire en 2 étapes.

Vous pouvez aussi ouvrir votre compte sur l'application mobile du bookmaker, disponible pour les appareils iOS et Android.

📝 Remplir le formulaire

La première page du formulaire consiste à fournir des informations personnelles générales.

Vous devrez notamment indiquer vos nom, prénom, date de naissance, pays de naissance et le département où vous habitez actuellement.

Dans un second temps, vous devrez choisir votre pseudonyme Vbet. Vous devrez également indiquer votre mot de passe, votre adresse email, votre adresse et votre numéro de téléphone.

💰 Indiquer vos données bancaires

Ensuite, vous devrez fournir vos informations bancaires, notamment votre IBAN. Ces informations seront nécessaires pour le retrait des gains et les dépôts d’argent.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Toutes ces étapes et l’inscription Vbet ne seront validées que lorsque vous aurez envoyé vos documents personnels. Ceux-ci doivent être en ligne avec les informations fournies lors de votre inscription. Vous devrez ainsi faire parvenir votre RIB et une pièce d’identité à Vbet. L’opérateur de jeux vérifiera ainsi votre identité.

Comment s’inscrire sur l’application mobile de Vbet?

Outre le site vbet.fr, vous pourrez également utiliser l’application Vbet. Cette application est disponible sur les différents stores. Vous devrez simplement la télécharger et l’installer sur votre téléphone mobile.

Cette application peut particulièrement intéresser ceux qui veulent toujours être au courant de l’évolution des cotes et des scores. C’est notamment primordial pour ceux qui aiment parier en direct.

Le bonus à l’inscription

Avec notre code promo Vbet VBETGOAL, le bookmaker propose un bonus à l’inscription plutôt commun. En effet, Vbet vous remboursera votre premier pari s’il est perdant, dans la limite de 100 euros.

Dans les faits, vous devez donc créer votre compte, déposer 100 euros sur votre compte puis effectuer ce premier pari. Cette mise pourra être effectuée sur n’importe quel sport, que ce soit en pré-match ou en direct.

Comment valider son inscription sur Vbet ?

La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à vérifier l’identité des personnes qui s’inscrivent. L’inscription Vbet est donc conditionnée à l’envoi de documents d’identité.

Vous devrez donc faire parvenir votre RIB et une pièce d’identité à Vbet. Ainsi, l’opérateur pourra valider vos informations personnelles. Si vous n’envoyez pas vos documents, votre compte Vbet deviendra inactif après quelques semaines.

Réaliser son premier dépôt

Après avoir réalisé votre inscription sur Vbet, vous pourrez déposer de l’argent sur votre compte. Celui-ci sera indispensable pour ensuite parier.

Vbet propose différentes méthodes pour déposer de l’argent. Vous pourrez utiliser une carte bancaire (Visa, Mastercard), un porte-monnaie électronique (Paypal) ou une carte prépayée (Paysafecard).

Le dépôt minimum est de 5 euros et le dépôt maximal dépendra des limites que vous vous fixez sur votre compte. Ayez tout de même en tête que le bonus de bienvenue permet de rembourser un premier pari perdant de 100 euros.

Si ce pari est perdant, Vbet vous remboursera votre mise en crédits de jeux, jusqu’à 100 euros. 50 euros vous seront crédités directement sur votre compte et 50 euros après la validation de votre compte.

Réaliser son premier pari sur Vbet

Justement, une fois que vous aurez déposé de l’argent sur votre compte, vous pourrez enfin passer à l’étape du premier pari.

Vbet propose un vaste choix de sports et d’événements sur lesquels parier. L’offre est notamment pléthorique en ce qui concerne le football, le tennis et le basketball. Mais vous pourrez aussi parier sur du rugby, de la boxe, de la Formule 1, du biathlon ou du handball.

Pour le premier pari, il est plutôt conseillé de se pencher sur une discipline que l’on connaît bien. Vous pourrez ainsi tenter d’évaluer les cotes qui peuvent être intéressantes. Prenez le temps d’envisager différents évènements et différentes cotes puis vous pourrez enfin valider votre premier pari sportif.

Il est bon de rappeler que ce premier pari ne peut pas faire l’objet d’un cash out. Si ce premier pari est perdant, Vbet vous remboursera la somme perdue avec des freebets crédités sur votre compte. Le maximum remboursé sera de 100 euros sur ce premier pari.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Vbet propose également un bonus de parrainage pour tous les parieurs. Chaque personne ayant un compte sur Vbet peut ainsi parrainer jusqu’à 5 personnes.

La démarche est très simple. Vous pouvez aider un ami ou un proche à créer son compte sur Vbet.fr. Une fois que son compte sera créé, vérifié et qu’il aura effectué un dépôt de 20 euros minimum, vous devrez envoyer un email à support@vbet.fr. Cet email devra mettre en avant le nom et l’identifiant du parrain ainsi que le nom et l’identifiant du filleul. Les deux comptes obtiendront alors 10 euros de crédits de jeux.

FAQ - Inscription Vbet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Vbet ?

Vbet propose un vaste choix de sports et d’événements sur lesquels parier. L’offre est notamment importante en ce qui concerne le football, le tennis et le basketball.

Mais vous pourrez aussi parier sur du rugby, de la boxe, de la Formule 1, du biathlon ou du handball. Ainsi vous aurez le choix chaque jour entre des centaines d’événements sportifs et des milliers de cotes à analyser. L’offre de paris sportifs sur Vbet est donc vraiment conséquente. Elle devrait contenter chaque type de parieur, que ce soit ceux qui préfèrent les sports traditionnels ou ceux qui aiment changer régulièrement de sport chaque jour.

Quelles pièces sont indispensables pour valider l’inscription Vbet ?

Suite à votre inscription Vbet, vous devez envoyer votre RIB, une pièce d’identité et un justificatif de domicile à Vbet. Vous pouvez les envoyer par mail ou directement les télécharger sur votre compte. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours. La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à vérifier l’identité des joueurs.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte Vbet ?

Vbet propose différentes méthodes pour déposer de l’argent. Vous pourrez utiliser une carte bancaire (Visa, Mastercard), un porte-monnaie électronique (Paypal) ou une carte prépayée (Paysafecard). Le dépôt minimum est de 5 euros sur Vbet.

Comment fonctionne le parrainage Vbet ?

Chaque personne inscrite sur Vbet peut parrainer jusqu’à 5 personnes. Pour cela, vous pouvez aider un ami ou un proche à créer son compte et effectuer un dépôt. Vous devrez ensuite envoyer un email à support@vbet.fr. Cet email devra mettre en avant le nom et l’identifiant du parrain ainsi que le nom et l’identifiant du filleul. Les deux comptes obtiendront alors 10 euros de crédits de jeux.