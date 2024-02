Parier Ligue 1 : les conseils de nos experts pour vos pronostics

Prêt à parier sur la Ligue 1 pour cette nouvelle saison ? Profitez de très belles cotes tout au long de la saison et retrouvez tous nos conseils !

Parier Ligue 1 : Présentation

La Ligue 1 est bien évidemment l'un des championnats favoris des joueurs tricolores ! Il y a de nombreuses rencontres qui se jouent, quasiment chaque week-end après le départ de la saison. Les matchs du championnat français seront bien évidemment présents sur tous les bookmakers tricolores. Il n'est toutefois jamais simple de placer ses paris foot Ligue 1, tant les surprises sont nombreuses.

Il reste donc primordial de s'intéresser à quelques conseils, pour mettre toutes les chances de son côté au moment de jouer sur le championnat tricolore. Et c'est exactement ce que l'on va décrire tout au long de cet article. Si vous êtes fans de la Ligue 1 et de paris sportifs, vous êtes donc au bon endroit pour jouer et placer des paris.

Parier sur le vainqueur de la Ligue 1 : qui va gagner le championnat et devenir champion ?

Avant de placer ses paris sportifs Ligue 1, il reste primordial de comprendre le fonctionnement du championnat tricolore. Depuis l'entame de cette saison 2023/24, il n'y a plus que 18 écuries qui jouent dans l'élite du football français (contre 20 les précédents exercices). Chaque club s'affronte à deux reprises, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Au bout des 34 journées, celui qui termine est en tête est sacré champion de France et se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Il est accompagné par les clubs qui terminent à la deuxième et à la troisième place de la Ligue 1. Le quatrième devra lui passer par les qualifications !

La course à la Ligue des Champions n'est pas le seul enjeu de la saison de Ligue 1. Le club qui termine à la 5e place se qualifie pour l'Europa League, alors que le 6e gagne lui le droit de disputer les qualifications de l'Europa Conférence League. Il se peut que le 7e rejoigne la C4, si le vainqueur de la Coupe de France est déjà présent dans le top 6. Enfin, les deux derniers du classement de Ligue 1 descendent à l'étage inférieur, alors que le 16e devra disputer un barrage aller/retour face à une écurie de Ligue 2, pour conserver sa place dans l'élite.

C'est toutefois la lutte pour le sacre qui va être la priorité des joueurs sur les paris long terme. Voici les écuries qui peuvent prétendre à aller chercher le trophée tant convoité.

Le favori

En Ligue 1, il y a le PSG et les autres. Le club de la capitale tricolore ne laisse pas beaucoup de place au suspens depuis son rachat par les investisseurs qataris. La donne ne risque pas d'être différente lors de ce nouvel exercice. Toujours emmenée par un Kylian Mbappé particulièrement efficace, l'équipe entraînée par Luis Enrique monte clairement en puissance ces derniers mois. Ayant pu remporter les deux dernières éditions de la Ligue 1, difficile de ne pas le voir poursuivre son hégémonie pour cette édition 2023/24.

Les outsiders

OGC Nice : la cote paris sportifs PSG n'est pas franchement alléchante. Si vous appréciez le risque, pourquoi ne pas partir sur celle des Aiglons ? Le club azuréen n'était pas attendu aussi haut avant l'entame de la saison. Il se montre cependant particulièrement solide sous les ordres de Francesco Farioli. L'OGC Nice peut compter sur une arrière-garde assez impressionnante, puisqu'il encaisse très peu de buts depuis l'entame de l'exercice. Il pourrait bien parvenir à lutter jusqu'au bout avec l'écurie francilienne.

AS Monaco : il faut toujours suivre de près l'AS Monaco en Ligue 1. C'est l'une des rares écuries à avoir fait tomber le PSG depuis son changement de dimension (2017). Le club de la Principauté ne dispute pas la moindre compétition européenne cette saison. Il peut donc se concentrer pleinement sur la Ligue 1. L'écurie monégasque a d'ailleurs de nombreux atouts dans son effectif, avec Wissam Ben Yedder, Folarin Balogun ou encore Aleksandr Golovin.

LOSC : c'est une équipe qui se montre de plus en plus régulière sur la scène nationale. Les Dogues ont d'ailleurs la chance de compter sur un buteur particulièrement prolifique, en la personne de Jonathan David. Paulo Fonseca tente de proposer un football séduisant à la tête du club lillois. Il est très bien parti lors de la première partie de saison. Le LOSC pourrait bien réussir à grimper de quelques positions, et de, pourquoi pas, rivaliser avec le PSG pour le sacre, comme il l'a fait en 2021.

Les cotes pour parier sur les favoris au titre de Ligue 1 :

Favoris pour le titre / Bookmakers Unibet Winamax Betclic PSG 1,02 1,01 1,02 OGC Nice 19 20 20 AS Monaco 19 50 40 Lille 34 50 40

Parier Ligue 1 : pronostics sur le top 4 et les qualifiés pour la Ligue des Champions

La Ligue des Champions se présente avec un tout nouveau format pour l'édition 2024/25 ! Une situation qui fait le bonheur de la Ligue 1. En effet, il n'y aura pas que les trois premiers qui auront une chance de la disputer, comme ce fut le cas ces dernières saisons. Les trois premiers compostent leur ticket pour la reine des compétitions européennes, sans passer par les qualifications. Le club qui termine à la quatrième place gagne toutefois le droit de disputer les qualifications, pour tenter d'accéder au tour suivant.

La lutte pour le top 4 s'annonce donc folle tout au long de la saison ! La cote paris sportifs PSG n'est pas disponible pour les bookmakers, tant il est évident que le club de la capitale tricolore prendra place parmi les quatre premiers de la Ligue 1. On a toutefois une idée des écuries qui accompagneront l'écurie francilienne pour la prochaine C1.

OGC Nice : pour le moment, les Aiglons sont très réguliers en Ligue 1. Ils ont déjà une belle avance sur la 5e position du championnat tricolore. Les hommes de Francesco Farioli semblent déjà avoir fait le plus dur, alors que leurs principaux concurrents n'avancent pas très vite derrière. Il y a de fortes chances de voir le club azuréen disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions.

AS Monaco : comme l'OGC Nice, le club de la principauté ne joue pas la moindre compétition européenne cette saison. On sait ô combien c'est un détail qui peut avoir son importance, tant il est difficile de jongler entre deux compétitions. L'AS Monaco a la chance d'avoir des talents à toutes les lignes. Cela devrait lui suffire pour terminer la saison dans les quatre premiers de la Ligue 1.

LOSC : certes, les Dogues sont toujours qualifiés en Europa Conférence League. Paulo Fonseca n'a toutefois pas manqué de faire tourner son effectif lors des rencontres de la phase de poules de la C4. Nul doute que sa priorité reste la Ligue 1. Le LOSC semble avoir tout ce qu'il faut pour assurer une place dans le top 4 du championnat tricolore à l'issue de la saison.

Les cotes pour parier sur les clubs à la lutte pour le top 4 de Ligue 1 !

Clubs luttant pour le top 4 / Bookmakers Unibet Winamax Betclic OGC NIce 1,15 1,30 1,20 AS Monaco 1,35 1,40 1,40 Lille 2,00 2,00 2,10

Paris sportifs Ligue 1 : quels seront les clubs qualifiés pour l'Europa League et l'Europa Conference League ?

Il n'y a pas que la Ligue des Champions qui peut faire rêver les clubs tricolores ! Ils sont nombreux à rêver d'une place en Europa League ou en Europa Conférence League. Pour ce faire, il faut terminer dans le top 6 de la Ligue 1. La 5e place permet de se qualifier directement pour la phase de poules de l'Europa League. Celui qui termine à la 6e position du championnat tricolore rejoint lui les qualifications de l'Europa Conférence League. Il faut toutefois savoir que si la Coupe de France est remportée par un club présent dans le top 6 à l'issue de la saison, c'est la 7e place qui permet de disputer les qualifications de la C4.

En plus des quatre clubs déjà mentionnées plus haut, il y a deux autres écuries qui semblent avoir de quoi prendre place dans le top 6 de la Ligue 1.

Stade Brestois : c'est la belle surprise de cette première partie de saison. Le club brestois ne semble pas prêt d'arrêter d'impressionner dans cette édition de la Ligue 1. Il ne serait pas surprenant de le voir lutter jusqu'au bout pour une place en Europe. On voit bien l'équipe d'Éric Roy poursuivre son sans-faute et s'offrir une place en Europa League ou en Europa Conférence League.

OM : ce n'était clairement pas la saison attendue par les fans marseillais. Le club phocéen est loin de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso sont toutefois bien présents dans cette folle lutte pour l'Europe. L'OM peut d'ailleurs compter sur ses belles performances au Stade Vélodrome, pour s'assurer une place dans le top 6 de la Ligue 1 à l'issue de l'exercice.

Les cotes pour parier sur les clubs postulant au top 6 de Ligue 1 :

Equipes favorites pour le top 6 / Bookmakers Unibet Winamax Betclic OGC Nice 1,03 1,05 1,05 AS Monaco 1,05 1,05 1,10 Lille 1,20 1,25 1,33 Stade Brestois 1,40 1,50 1,50 Marseille 1,45 1,50 1,55

Parier Ligue 1 : quels clubs seront relégués et ne parviendront pas à se maintenir ?

Les paris foot Ligue 1 permettent aussi de jouer sur les équipes qui seront reléguées à l'issue de l'exercice. Il faut savoir que les deux derniers du classement prennent directement l'ascenseur pour rejoindre l'étage inférieur. L'écurie qui terminera à la 16e place s'offrira une dernière chance de se maintenir, avec un barrage face à un club de Ligue 2. Il y a cependant quelques cylindrées qui auront du mal à conserver leur place dans l'élite du football tricolore.

FC Lorient : pourtant surprenant la saison passée, avec une belle 10e place, le club lorientais est bien loin de montrer le même visage lors de ce nouvel exercice. Les Merlus sont en grande difficulté et Régis Le Bris ne semblent pas trouver les solutions pour relancer les siens. Ils sont en train de prendre la direction de la Ligue 2 et même leur joli mercato hivernal (Louza, Bamba...) ne devrait pas changer grand-chose.

Clermont Foot : lui aussi sortait d'un superbe exercice en Ligue 1 ! Le Clermont Foot avait fini à une très belle 8e place, la saison passée. C'est toutefois un exercice bien différent que l'équipe de Pascal Gastien est en train de vivre. Elle est bloquée dans la zone rouge du championnat tricolore depuis de longues semaines déjà. Le club clermontois pourrait y rester un long moment encore...

Les cotes pour parier sur les équipes en danger en Ligue 1 :

Equipes à la lutte pour le maintien en Ligue 1 / Bookmakers Unibet Winamax Betclic FC Lorient 1,40 NC 1,50 Clermont Foot 1,80 NC 2,00

Paris sportifs Ligue 1 : quel joueur terminera meilleur buteur du championnat ?

En plus des paris long terme sur le championnat, les bookmakers donnent aussi la possibilité de jouer sur le meilleur buteur de la Ligue 1 à l'issue de l’exercice. Voici d'ailleurs les joueurs qui peuvent prétendre à la distinction tant convoitée.

Kylian Mbappé : on commence à en avoir l'habitude... L'attaquant du PSG a terminé en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 lors des cinq dernières éditions. Kylian Mbappé est encore bien parti pour le faire lors de cette saison 2023/24. Comme pour la cote paris sportifs PSG en Ligue 1, celle du buteur tricolore n'est pas particulièrement alléchante, puisqu'il possède déjà une belle avance sur ses poursuivants.

Wissam Ben Yedder : il est devenu l'un des buteurs les plus efficaces de la Ligue 1 depuis son retour en Ligue 1 et son arrivée à l'AS Monaco. Wissam Ben Yedder est encore bien installé sur le podium des buteurs de cette édition du championnat tricolore. Son équipe a l'habitude d'enchaîner les buts lors des journées de Ligue 1. L'attaquant de 33 ans peut donc toujours espérer faire une folle remontée sur la 1re place de Kylian Mbappé.

Alexandre Lacazette : après un début de saison compliqué à l'image de l'OL, l'attaquant tricolore a su se reprendre ces dernières semaines. Lorsqu'il est en pleine confiance, Alexandre Lacazette est une véritable machine à buts. Il ne faut donc pas l'oublier trop vite. Si le club rhodanien parvient à enchaîner les bons résultats lors de la seconde partie de saison, son buteur pourrait très vite revenir sur le leader de ce classement.

Jonathan David : lui aussi a connu une première partie de saison compliquée. Jonathan David espère cependant revenir très fort dans la course à la première place du classement des buteurs. L'attaquant du LOSC a su retrouver de la confiance en ce moment. À la pointe de l'attaque d'une écurie qui va lutter jusqu'au bout pour une place dans le top 4, le joueur canadien aura de quoi inscrire de nombreux buts dans les prochains mois.

Akor Adams : il est l'une des révélations de la première partie de saison. Le Montpellier HSC a flairé le très bon coup, lors du dernier mercato estival, en s'attachant les services d'Akor Adams. L'attaquant nigérian a su enchaîner les buts avec le club héraultais. Il peut compter sur l'un des meilleurs passeurs du championnat tricolore derrière lui, en la personne de Téji Savanier. Il n'a certainement pas terminé de faire parler la poudre dans le championnat tricolore.

Buteurs / Bookmakers Unibet Winamax Betclic Kylian Mbappé 1,01 NC 1,02 Ben Yedder 17 100 17 Alexandre Lacazette 26 100 25 Jonathan David 51 500 40 Akor Adams 61 250 60

Nos conseils pour faire les bons paris foot Ligue 1

S'informer sur les absents potentiels

C'est un conseil qui doit être appliqué pour n'importe quelle rencontre de football. Lorsqu'une cote vous fait de l’œil, il faut tout de suite s'intéresser aux absents potentiels. Il peut y avoir des suspendus, des blessés ou des joueurs écartés par l'entraîneur pour diverses raisons. Le forfait d'un cadre peut totalement changer l'analyse d'un pari.

Par exemple, le PSG sans Kylian Mbappé, le RC Lens sans Brice Samba ou encore l'OL sans Alexandre Lacazette seront bien amoindris. En cas d'absence importante, la cote d'une équipe peut considérablement changer. C'est donc quelque chose que vous devez toujours faire avant même de placer des paris sportifs Ligue 1.

Profiter de l'offre de paris des bookmakers

Il n'y a pas que le résultat de la rencontre qui est disponible sur les bookmakers tricolores. De nombreuses autres alternatives sont présentes sur les sites de paris sportifs. Les parieurs pourront notamment jouer sur le vainqueur remboursé si nul, le nombre de buts dans le match ou encore les paris sur les buteurs.

Quand vous n'êtes pas inspirés pour le pari 1N2, n'hésitez donc pas à vous positionner sur d'autres paris. Il y a de quoi trouver de très belles cotes ! Lorsque deux équipes très solides s'affrontent, vous pouvez miser sur le fait qu'il y aura peu de buts. Même chose si c'est l'inverse, avec les deux équipes qui marquent dans le match.

Attendre le dernier moment pour parier

Cela peut être très rentable d'attendre les toutes dernières minutes, avant le début de la rencontre, pour parier sur un match de Ligue 1. Toutes les informations importantes seront connues ! La conférence de presse des deux coachs aura déjà eu lieu, alors que les compositions officielles seront également sorties.

Certes, les cotes sont parfois moins avantageuses à l'approche du coup d'envoi. Cela peut toutefois vous retirer les derniers doutes que vous aviez avant de parier. C'est également la même chose pour les paris long terme ! Il peut être rentable d'attendre au moins la fin du mercato estival, pour avoir une idée de tous les effectifs de Ligue 1.

Les erreurs à éviter pour parier sur la Ligue 1

Ne pas oublier l'enjeu du match

Bien évidemment, l'enjeu d'un match peut être différent pour deux clubs. C'est notamment le cas en fin de saison. Certaines écuries n'ont plus rien à jouer avant plusieurs journées de la fin du championnat. Par exemple, le PSG a déjà assuré son titre de champion de France et affronte le FC Lorient, qui a encore une chance de se maintenir.

La cote paris sportifs du PSG pourrait être particulièrement alléchante ! La motivation ne sera cependant pas la même, face à des Merlus qui vont lutter pour leur objectif. Cela peut aussi être le cas des cadors avant une grosse affiche européenne, qui pourraient lever le pied inconsciemment lors de l'affiche de Ligue 1 précédente.

Éviter les clubs qui jouent en Europe quelques jours plus tôt

Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont du mal à jongler entre plusieurs tableaux. Le PSG n'est pas à prendre en compte dans cette catégorie, tant il a de la marge dans le championnat tricolore. Il faut cependant bien l'avoir en tête pour des écuries comme le LOSC, l'OM ou encore le Stade Rennais. Lorsqu'ils ont joué en Europe quelques jours avant une rencontre de Ligue 1, ils peuvent avoir du mal à enchaîner avec le championnat.

Il peut alors devenir rentable d'éviter de les jouer à ce moment-là. Cela peut vous éviter de mauvaises surprises, même quand ils semblent être les favoris des rencontres de Ligue 1. Ils pourraient bien débarquer dans le dur physiquement.

Ne pas combiner trop de rencontres

Les rencontres sont nombreuses lors de chaque journée ! Il y a près de neuf matchs qui se jouent tout au long du week-end. Les parieurs peuvent alors avoir tendance à combiner plusieurs rencontres, notamment lors du multiplex du dimanche à 15h00. Il faut cependant bien comprendre qu'il y a de nombreuses surprises lors de chaque journée. En combinant plusieurs matchs, vous prenez donc le risque de vous faire avoir.

Parier Ligue 1 : l'importance des statistiques

24,2% : le pourcentage de matchs nuls la saison passée

Il ne faut pas oublier lors de la prise d'un pari 1N2 que le match nul n'est pas rare en Ligue 1. Lors du dernier exercice, 24,2% des matchs se sont terminés sur un score de parité. Il y a donc eu quasiment une rencontre sur quatre qui n'a pas trouvé de vainqueur. Il peut donc être judicieux de se tourner vers les paris remboursés si nul. Cela peut vous éviter de mauvaises surprises, puisqu'en cas de score de parité, la mise de départ est remboursée.

2-1 : le score le plus fréquent

Lors du dernier exercice, c'est le score 2 buts à 1 qui a été le plus fréquent. Il est passé lors de 11,8% des rencontres de la saison. Cela tombe bien puisque le score exact est un pari particulièrement alléchant, avec des cotes toujours très élevées. Il faut savoir que le 1-0 (8,7%), le 3-1 (5,3%) et le 2-0 (3,7%) sont aussi passés à plusieurs reprises.

42,9% de succès à domicile lors du dernier exercice

Jouer devant ses fans reste un véritable avantage pour les écuries de la Ligue 1 ! Cela a pu se constater lors du dernier exercice. Il y a eu près de 163 victoires à domicile (soit 42,9% des rencontres). La Ligue 1 2022/23 a vu 125 succès à l'extérieur, soit quasiment 40 victoires de moins. Si vous hésitez donc entre deux écuries, il peut être rentable de se tourner vers celle qui évolue devant ses fans.

Les meilleurs bookmakers pour parier sur la Ligue 1

