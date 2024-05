Chelsea, Mauricio Pochettino évincé (Officiel)

Mauricio Pochettino et Chelsea ont mis fin à leur collaboration, mardi.

Il n’y aura pas de deuxième saison pour Mauricio Pochettino à Chelsea. Arrivé l’été dernier, le technicien argentin a été évincé du banc du club londonien ce mardi. Les Blues ont annoncé il y a quelques heures, le départ de l’ancien coach de Tottenham suite à une rencontre avec les dirigeants.

Mauricio Pochettino quitte Chelsea

Mauricio Pochettino et Chelsea, c’est terminé. Le technicien argentin et le club londonien se sont séparés ce mardi d’un commun accord alors qu’il avait encore un an de contrat. Les deux parties ont pris cette décision suite au bilan de la saison qui a démarré ce lundi. L’entrevue de Pochettino avec le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, lors d’un diner vendredi n’aurait donc pas eu une grande influence sur le sort de l’Argentin.

« Merci au groupe de propriétaires de Chelsea et aux directeurs sportifs de nous avoir donné l'opportunité de faire partie de l'histoire de ce club de football. Le club est désormais bien placé pour continuer à progresser en Premier League et en Europe dans les années à venir », a déclaré l’ancien coach du PSG dans un communiqué.

La 6e place n’a pas suffi

Mauricio Pochettino prend la porte avec l’ensemble de son staff composé de Jesus Perez, Miguel d'Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino. Le technicien argentin est donc le troisième entraineur à quitter Chelsea depuis l’arrivée de Todd Boehly après Thomas Tuchel et Graham Potter.

Le départ de l’ancien joueur de l’Espanyol de Barcelone est quand même surprenant d’autant plus qu’il a terminé la saison sur une bonne note. Alors qu’ils ont passé la majorité de la saison dans le ventre mou du classement, les Blues ont réussi à finir à la sixième place de Premier League et disputeront une Coupe d’Europe la saison prochaine. Toutefois, cela n’aura pas suffi pour la continuité de Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea.