ZEbet est un acteur réputé du marché des paris sportifs en France. Découvrez le guide pour l’inscription ZEbet.

Les étapes pour réaliser son inscription sur ZEbet

Très présent sur les réseaux sociaux, ZEbet s’est construit une belle réputation ces dernières années. Il est ainsi devenu un bookmaker très apprécié par les parieurs en France. Si vous voulez vous inscrire sur cette plateforme, rien de plus simple. Cela ne vous prendra que quelques minutes si vous suivez les étapes ci-dessous.

📱 Aller sur ZEbet.fr

Tout d’abord, vous devrez vous rendre sur zebet.fr, le site de cet opérateur de paris sportifs, ou télécharger l'application mobile du bookmaker. Vous pourrez trouver le mot “inscription” sur fond jaune en haut à droite de l’écran.

📝 Remplir le formulaire

Un premier formulaire d’inscription sera alors disponible. Vos nom, prénom, email, date de naissance et nationalité vous seront demandés.

Dans un second temps, vous devrez entrer votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone. Faites bien attention à ne pas commettre d’erreurs en remplissant ces données.

La troisième étape sera de choisir votre identifiant (pseudonyme) et votre mot de passe. Enfin, vous devrez accepter les conditions générales d’utilisation et le règlement, ainsi qu’attester que vous avez plus de 18 ans.

Vous pourrez également insérer le code promo ZEbet ZBGOAL à ce moment, pour obtenir votre bonus de bienvenue.

💰 Indiquer vos données bancaires

Comme chez chaque opérateur de paris sportifs, ZEbet vous demandera vos informations bancaires (IBAN notamment). Celles-ci seront nécessaires pour les mouvements d’argent sur votre compte ZEbet.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Pour valider votre inscription ZEbet, il sera indispensable de faire parvenir des documents personnels. ZEbet devra en effet vérifier que vos informations sont correctes lors de l’inscription ZEbet. Ainsi une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un RIB devront être envoyés par mail ou directement épinglés sur votre compte.

Cette étape est indispensable pour qu’un code d’activation vous soit envoyé et que votre compte soit définitivement validé. Sans cela, vous ne pourrez pas jouer longtemps sur ZEbet, ni bénéficier de la totalité du bonus de bienvenue.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

ZEbet dispose également d’une application mobile. Vous y retrouverez les mêmes fonctionnalités et les mêmes paris que sur zebet.fr. Pour télécharger l’application ZEbet, il vous suffira d’aller sur l’AppStore ou Google Store.

Ensuite, la navigation et/ou l’inscription ZEbet s’effectuent de la même manière que celle détaillée ci-dessus.

L’application ZEbet peut être utile pour les gens qui veulent parier en direct et n’ont pas toujours accès à un ordinateur.

Le bonus à l’inscription ZEbet

ZEbet propose un bonus de bienvenue plutôt intéressant. En effet, il s’agit d’un dépôt doublé jusqu’à 100 euros, que vous pourrez débloquer grâce au code promo ZEbet ZBGOAL.

Si vous déposez 100 euros lors de votre premier dépôt, ZEbet vous offrira 100 euros de freebets. Vous disposerez de 50 euros sur votre compte dès votre premier dépôt. Les 50 euros restants vous seront crédités quand votre inscription sera validée, après la réception et la vérification de vos documents personnels.

Vous pourrez ainsi débuter votre aventure ZEbet avec un crédit de 200 euros.

Comment valider son inscription sur le bookmaker ?

ZEbet se doit de respecter la loi comme chaque bookmaker. Pour valider votre inscription ZEbet, vous devrez donc envoyer des documents qui prouvent votre identité. Vous devrez ainsi faire parvenir une pièce d’identité, votre RIB et un justificatif de domicile. Ces pièces doivent corroborer les informations que vous avez fournies au moment de l’inscription. Une fois ces documents validés par l’équipe ZEbet, vous recevrez un code de validation ultime pour votre compte. A ce moment, vous recevrez également tout votre bonus de bienvenue.

Réaliser son premier dépôt

Après votre inscription ZEbet, réaliser votre premier dépôt sera la dernière étape avant de parier. Pour réaliser votre premier dépôt, vous aurez le choix entre différentes méthodes. Vous pourrez utiliser votre carte bancaire (Visa ou Mastercard) ou un tiers de confiance comme Skrill ou Paypal. Certains peuvent préférer les virements bancaires. C’est possible sur ZEbet mais l’argent mettra quelques jours à être crédité sur votre compte.

Concernant le premier dépôt, il doit être de 15 euros minimum sur ZEbet. Pour bénéficier du bonus bienvenue complet, il faut déposer la somme de 100 euros. Mais ensuite, tout dépend de vous et vous pouvez déposer la somme qui vous convient.

Réaliser son premier pari sur ZEbet

ZEbet permet de parier sur 18 disciplines sportives différentes. Football, basketball, handball, tennis, formule 1… le choix est varié. Une fois que vous aurez mis de l’argent sur votre compte ZEbet, vous pourrez effectuer votre premier pari.

Celui-ci pourra s’effectuer avant le match ou bien en direct. En effet, ZEbet dispose d’une section live très intéressante et qui jouit d’avis très positifs. Par ailleurs, ZEbet propose de nombreuses cotes sur tous les événements disponibles. Pour votre premier pari, il vous suffit donc de choisir le match (ou l’événement) qui vous plait le plus. Ensuite, prenez un peu de temps pour trouver la cote idéale. Vous pourrez ensuite valider votre pari et suivre l’événement.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Pour les parieurs sur ZEbet, vous pouvez parrainer de nouveaux joueurs. Ainsi en allant sur votre compte, vous trouverez une inscription Parrainage. Cet écran vous permettra de renseigner l’email et le nom de la personne que vous souhaitez parrainer. Une fois que vous aurez validé cette étape, le filleul recevra un email et devra valider son inscription puis effectuer un dépôt d’argent.

Parrainer un nouveau joueur sur ZEbet vous rapportera 10 euros de freebets dès qu’il aura effectué un premier pari. Mais aucune récompense n’est prévue pour le filleul.

Il faut savoir qu’il n’est pas possible de parrainer une personne de votre famille proche ni une personne vivant à votre domicile.

Vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez.

FAQ

Comment fonctionne le bonus de bienvenue ZEbet ?

Après votre inscription ZEbet, vous devrez choisir la somme que vous souhaitez déposer. ZEbet vous offrira 100% de cette somme en freebets dans la limite de 100 euros. Ainsi, si vous déposez 100 euros, vous recevrez 50 euros en freebets instantanément puis 50 euros quand vos documents personnels seront verifiés.

Quelles pièces sont indispensables pour valider l’inscription ZEbet ?

Suite à votre inscription ZEbet, vous devez envoyer votre RIB, une pièce d’identité et un justificatif de domicile à ZEbet. Vous pouvez les envoyer par mail ou directement les télécharger sur votre compte. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours. La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à vérifier l’identité des joueurs.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte ZEbet ?

ZEbet propose de nombreuses méthodes pour déposer de l’argent sur votre compte. Vous pourrez ainsi utiliser votre carte bancaire. Vous pourrez aussi passer par un porte-monnaie électronique comme Paypal, qui a très bonne réputation. Enfin, vous pouvez effectuer un virement bancaire mais il faudra quelques jours avant que l’argent soit crédité sur votre compte.