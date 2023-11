PMU est connu pour les paris hippiques mais propose aussi des paris sportifs. L’inscription PMU s’effectue en quelques clics.

Les étapes pour réaliser son inscription sur PMU

PMU est bien entendu l’opérateur de référence concernant les paris hippiques en France. Mais PMU.fr ne se contente pas des courses de chevaux et offre bien plus aux parieurs français. En effet, l’offre de paris PMU est d’ailleurs riche et variée. Pour valider l’inscription PMU, voici les étapes à suivre.

📱 Aller sur PMU.fr

La première étape consiste à aller sur PMU.fr. En haut à droite de l’écran, vous trouverez le bouton “Ouvrir un compte”.

⭐ Choisir votre bonus de bienvenue

Tout d’abord, vous pourrez choisir votre bonus de bienvenue. Il en existe trois chez le bookmaker, tous offerts grâce à un code promo PMU dédié : un consacré aux paris hippiques, un pour les paris sportifs et un pour le poker. Selon vos goûts, vous pourrez choisir la meilleure formule. Il faut savoir que vous ne bénéficierez pas des mêmes montants selon le bonus PMU que vous choisirez.

📝 Remplir le formulaire

Ensuite, vous devrez remplir un formulaire d’inscription contenant vos données personnelles.

Vous devrez fournir vos nom, prénom, adresse, email ou encore votre numéro de téléphone.

Vous devrez également choisir votre code confidentiel pour votre compte PMU.

💰 Indiquer vos données bancaires et maîtriser votre budget

PMU vous demandera alors quel type de joueur vous êtes. Vous pourrez choisir entre débutant, amateur et confirmé. Chaque option mettra en place automatiquement des limites de dépôt et paris. Ces limites ont été réfléchies et définies par l’équipe PMU. Vous pourrez cependant changer ces limites ultérieurement.

Enfin, vous devrez fournir vos informations bancaires dont votre IBAN.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Pour valider l’inscription PMU, il sera indispensable de faire parvenir des documents personnels. Un RIB, une pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront demandés. Vous devrez les faire parvenir par email ou les charger sur votre espace personnel sur PMU.fr. L’envoi de ces documents personnels est exigé car PMU doit vérifier vos informations personnelles. Sans ces documents, votre compte PMU deviendra inactif après quelques semaines.

Comment s’inscrire sur l’application mobile PMU ?

PMU propose également une application mobile. Elle est notamment parfaite pour suivre les différentes courses hippiques de la journée. Mais c’est également le cas pour les événements de paris sportifs.

Pour utiliser l’application mobile PMU, vous devrez simplement la télécharger sur votre téléphone portable. Une fois installée sur votre mobile, vous pourrez vous inscrire sur PMU ou utiliser votre compte existant.

Le bonus à l’inscription

PMU propose différents bonus à l’inscription. Il est donc intéressant d’évaluer les différentes offres avant de créer son compte.

Le bonus de bienvenue “Offre hippique” permet de doubler son dépôt, dans la limite de 100 euros. Dans la pratique, si vous déposez 100 euros sur votre compte après l’inscription PMU, vous disposerez de 100 euros de freebets hippiques sur votre compte. 50 euros vous seront offerts dès le dépôt et 50 euros après validation de vos documents personnels.

Le bonus de bienvenue “Offre sport” concerne un premier pari perdu. Avec cette offre, si vous perdez votre premier pari sportif, il vous sera remboursé. La mise maximale pour ce premier pari est de 100 euros. Ainsi si vous perdez ce pari en ayant misé 100 euros, vous serez crédité de 100 euros sur votre compte PMU.

Enfin, le bonus de bienvenue “Offre poker” vous permet de disposer de 50 euros offerts. 100% de votre dépôt jusqu’à 30 euros sera ainsi doublé et vous disposerez de 20 euros en tickets spins, pour jouer au poker sur PMU.fr.

Comment valider son inscription sur PMU ?

Pour valider l’inscription PMU, il sera indispensable de prouver votre identité. PMU a l’obligation de vérifier vos informations personnelles lors de la création de votre compte. Vous devrez donc envoyer votre RIB, votre pièce d’identité et un justificatif de domicile. Si vous ne transmettez pas ces pièces, votre compte deviendra inactif 30 ou 60 jours après sa création.

Réaliser son premier dépôt sur le bookmaker

Une fois votre inscription PMU finalisée, vous devrez déposer de l’argent avant de réaliser votre premier pari (hippique ou sportif).

Vous devrez créditer votre compte PMU, avec une somme minimale de 5 euros. PMU vous propose différentes méthodes pour créditer votre compte. Vous pourrez utiliser votre carte bancaire, Paypal ou My Paysafecard.

La somme créditée aura une conséquence sur votre bonus de bienvenue, notamment pour la formule Sport.

Réaliser son premier pari sur PMU

Dès que vous avez de l’argent sur votre compte, vous pourrez effectuer votre premier pari sur PMU.fr.

Comme indiqué, vous aurez notamment le choix entre les paris hippiques et les paris sportifs. Votre pari pourra donc concerner différentes courses et réunions hippiques. Mais vous pourrez aussi opter pour du sport, avec notamment le football, le rugby, le basketball ou le rugby.

Si vous avez opté pour l’offre de bienvenue ‘Sport’, vous devrez parier sur un événement sportif. Il vous suffira de trouver le bon match et la meilleure cote pour commencer à jouer. Prenez votre temps pour analyser puis validez votre pari.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

PMU vous permet de parrainer vos amis ou proches. Pour ce faire, vous devrez cliquer sur “Mon compte” puis “Mon Parrainage”.

Vous devrez alors fournir l’adresse email de la personne que vous souhaitez parrainer. Dès que celle-ci aura créé et validé son compte, vous bénéficierez de 10 euros en tant que parrain. Le filleul recevra 5 euros sur son compte.

Vous ne pouvez parrainer que 5 personnes sur PMU.fr.

FAQ - Inscription PMU

Quelles sont les différentes offres de jeux sur PMU.fr ?

PMU est identifié comme l’opérateur de référence en France concernant les paris hippqiues. Vous pourrez donc parier sur de nombreuses courses de chevaux et réunions. Mais la gamme de paris sportifs sur PMU.fr est également variée. Football, tennis, basketball, cyclisme, boxe… De nombreux sports sont proposés, ainsi que de nombreux événements sportifs. Enfin, vous pourrez également jouer au poker en ligne.

Quelles pièces sont indispensables pour valider l’inscription PMU ?

Suite à votre inscription PMU, vous devez envoyer votre RIB, une pièce d’identité et un justificatif de domicile à PMU. Vous pouvez les envoyer par mail ou directement les télécharger sur votre compte. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours. La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à vérifier l’identité des joueurs.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte PMU?

PMU propose de nombreuses méthodes pour déposer de l’argent sur votre compte. Vous pourrez ainsi utiliser votre carte bancaire. Vous pourrez aussi passer par un porte-monnaie électronique comme Paypal ou My Paysafecard. Le dépôt minimum sur votre compte PMU est de 5 euros.

Comment fonctionne le parrainage PMU ?

Chaque personne ayant un compte PMU peut parrainer des personnes souhaitant s’inscrire. Pour cela, il suffit de fournir l’email des futurs inscrits en allant sur “Mon Compte”.

Le parrain recevra 10 euros pour chaque nouvel inscrit, alors que le filleul recevra 5 euros. Chaque personne peut parrainer jusqu’à 5 filleuls sur PMU.