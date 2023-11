Code promo Vbet : tapez VBETGOAL en novembre 2023

En réalisant votre inscription avec le code promo Vbet VBETGOAL, valide en novembre 2023, débloquez jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.

Code promo Vbet : que puis-je obtenir ?

Vous avez l'habitude de jouer aux paris sportifs ? Nul doute que vous êtes au courant que tous les bookmakers mettent en place un bonus bienvenue.

Le code promo Vbet VBETGOAL offre un bonus paris sportifs que l'on a l'habitude de voir chez les autres opérateurs.

En cas de premier pari perdant, Vbet remboursera la mise intégrale de ses nouveaux clients. Une offre qui est cependant plafonnée à 100€.

Besoin de mieux comprendre le fonctionnement du code promotionnel Vbet ? Imaginons que vous réalisez un dépôt de 100€ sur cet opérateur et vous décidez de les miser sur la victoire du PSG face au FC Lorient.

Si le PSG s'impose, vous allez remporter les gains potentiels indiqués lors de la validation du pari. Si le PSG ne gagne pas, le bonus Vbet entre en action ! Le montant perdu de 100€ est remis en freebets par la suite.

Code promo Vbet : comment l’obtenir et l’utiliser ?

Les détails et conditions du bonus

Le fonctionnement du code promo Vbet est simple. Il est cependant important de bien connaître toutes les conditions, pour ne pas se faire avoir. Ici, il faut savoir que le montant de la promotion sera remis en crédits de jeu non-retirables. En d'autres termes, on parle de freebets. Cela reste similaire à ce que l'on peut retrouver chez la plupart de ses concurrents.

Il faut également que la mise du premier pari soit d'au moins 1€ et sur une cote d'au moins 1,10. En cas de pari annulé, il est impératif de replacer un nouveau pari, pour profiter du Vbet code promotionnel. Il est aussi important de noter que les paris systèmes et les paris où le Cash Out a été utilisé ne sont pas éligibles à la promotion.

Enfin, le code bonus Vbet sera remis en deux temps. La première moitié du bonus bienvenue est créditée dans les 24h qui suivent le résultat pari. Pour la seconde partie de la promotion, il faudra faire confirmer son compte joueur, mais aussi connaître le résultat du premier pari placé avec le crédit de jeu non-retirable.

Les étapes pour utiliser le code et obtenir le bonus

Autre chose à savoir ! Pour une première inscription sur un bookmaker, on peut parfois se demander comment utiliser un code promo. On vous explique la marche à suivre pour l'obtenir très facilement :

Accéder au site de Vbet Cliquer sur la rubrique « s'inscrire » en haut à droite Remplir le formulaire inscription Saisir le code : « VBETGOAL » Réaliser son premier dépôt sur le site Placer son premier pari Attendre le résultat

Comment confirmer mon compte ?

Pour récupérer la deuxième partie du bonus, il faut avoir un compte vérifié. Mais comment réaliser cette étape ? Il n'y a rien de bien compliqué !

Le compte provisoire n'est valable que pour 30 jours. Il est donc important de le faire assez rapidement en envoyant quelques documents au support. Son objectif ? Être certain de toutes les informations que vous avez indiquées lors de l'inscription.

Pour ce faire, Vbet attend une photocopie d'une pièce d'identité, mais aussi un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Des documents qui vont permettre au support du bookmaker d'avoir toutes les réponses. Il aura besoin d'un ou deux jours pour les vérifier. Et quand c'est bien le cas, il peut envoyer un code d'activation à l'adresse postale du joueur.

Vous n'allez pas attendre beaucoup de temps pour le recevoir ! Le joueur pourra alors l'indiquer dans son compte et il aura enfin un compte définitif. Quel est l'intérêt pour les nouveaux clients ? Déjà, ils ne verront pas leur compte fermé au bout d'un mois, mais surtout ils pourront réaliser leurs premiers retraits.

Qu’est-ce qu’un freebet et comment l’utiliser sur Vbet ?

Pour rappel, la promotion est remise en crédits de jeu non-retirables. Il s'agit de freebets, ou paris gratuits. Pour ceux qui ne le savent pas, il faudra absolument rejouer ce bonus au moins une fois, pour qu'il soit disponible aux retraits. Et lorsque vous jouez un crédit de jeu non-retirable, vous ne remportez que les gains nets d'un pari.

Voici un exemple, vous profitez du code promo Vbet et récupérez un crédit de jeu non-retirable de 20€. Et vous décidez de le jouer sur une cote de 3. Ici, votre solde de jeu sera crédité de 40€ si votre pari est gagnant. Pour un pari basique, vous auriez été crédité de 60€, puisque la mise de départ aurait également été ajoutée au solde.

Et pour l'utiliser, il faudra réaliser la même procédure qu'un pari classique. Quand le panier est prêt, il n'y aura qu'une étape différente : Ii sera impératif de cocher la case permettant de jouer en paris gratuits. Vous allez apercevoir vos gains potentiels, avant de valider le pari. Lorsqu'il est validé, vous allez désormais pouvoir suivre les résultats.

Comment placer un pari avec le code promo ?

Il est d'ailleurs bon d'avoir un petit rappel du placement d'un pari. Avec Vbet paris sportifs, vous aurez accès à de nombreuses disciplines sportives. Pour un pari simple, il faudra rejoindre la discipline de son choix, puis la compétition qui vous intéresse. Quand vous cliquez sur l'événement sportif que vous souhaitez parier, vous allez retrouver de nombreux paris. Il suffit de sélectionner l'alternative que vous voulez jouer, pour qu'elle s'ajoute à votre panier.

Pour un pari combiné, il faut réaliser la même tâche, mais sur plusieurs événements sportifs. Quand votre pari est prêt, vous allez donc pouvoir indiquer la mise (qui doit être disponible sur votre solde de jeu). C'est dès que cette dernière étape est réalisée que le client peut enfin valider le pari.

Y a-t-il un code promotionnel sans dépôt ?

Tout le monde rêve de retrouver un code promotionnel sans le moindre dépôt ! Et il y en a un sur ce bookmaker. On retrouve le parrainage Vbet. Comme son nom l'indique, il faudra inviter ses amis à rejoindre ce site de paris sportifs. Pour profiter de 10€, en crédits de jeu non-retirables, il sera obligatoire d'envoyer un mail à support@vbet.fr. Pour ce faire, il faudra cependant remplir quelques conditions.

Au moment où vous allez envoyer le mail, il faudra que votre compte et celui du filleul soient vérifiés. De plus, les deux joueurs doivent déjà avoir réalisé un dépôt d'au moins 20€. Enfin, le parrain doit être inscrit sur Vbet depuis au moins un mois. Quand c'est le cas, vous pouvez envoyer votre nom et votre identifiant, et ceux de votre filleul, au support du Vbet.

Dès lors, vous allez obtenir 10€ chacun ! Et vous avez le droit à cinq parrainages. Sans réaliser le moindre dépôt, vous pouvez donc récupérer jusqu'à 50€ de freebets.

Les autres codes & offres sur l’opérateur

Vbet offre de nombreuses promotions tout au long de l'année ! En plus de son code promo et de son offre parrainage, les adeptes des paris sportifs peuvent retrouver d'autres bonus. Le Cash Out est très développé sur Vbet. Il y a plusieurs façons d'en profiter. Il y a le Cash Out traditionnel où vous pouvez vendre votre pari, contre un certain montant. Le Cash Out partiel est également présent, où vous ne pouvez vendre qu'une partie de votre pari,.

Et vous avez aussi le Cash Out auto ! Il peut s'effectuer de façon automatique. Vous pouvez le paramétrer depuis votre compte joueur.

Le site de paris sportifs propose aussi des cotes boostées. Vbet décide alors de faire grimper quelques cotes, sur les événements sportifs les plus attendus. Enfin, des bonus font leur apparition lors des plus grandes occasions. Il faudra s'en informer régulièrement, pour ne rien manquer.

Quels événements sont couverts sur l’opérateur ?

On a parlé de nombreuses promotions depuis le début de cet article. Et vous allez avoir de quoi en profiter sur tous les plus grands événements sportifs. Toutes les disciplines les plus populaires seront présentes sur Vbet. On peut retrouver plus d'une vingtaine de sports différents. Et dans chaque sport, de nombreuses compétitions sont disponibles aux paris.

Par exemple, pour le football, on retrouve les plus populaires (Ligue des Champions, Premier League, Serie A...), mais également des compétitions moins réputées (championnat colombien, chilien ou encore bulgare...). Et dans tous les autres sports, vous aurez accès à toutes les compétitions très attendues (Roland-Garros, NBA, NHL, Jeux olympiques, EuroLeague...).

Notre avis sur Vbet

Les paris disponibles

Tous les plus grands sports sont couverts ! Et pour chaque événement sportif, les paris sont nombreux. Pour une rencontre des éliminatoires de l'Euro 2024, plus de 200 paris peuvent être joués... En rugby, une rencontre de Coupe du Monde permettra de jouer sur plus de 100 paris différents. Et les alternatives sont nombreuses sur tous les sports les plus populaires. Notre avis sur ce bookmaker ne peut donc qu'être positif.

Les cotes proposées

Ce n'est pas le premier bookmaker auquel on pense quand on parle des meilleures cotes. Pourtant, il propose parfois les plus intéressantes du marché tricolore. C'est le cas pour l'outsider et le match nul de certaines rencontres de football. Et cela permet à ce bookmaker de se faire une place dans la moyenne haute des meilleurs bookmakers français dans ce domaine.

L'offre mobile

Vbet a suivi le pas des autres bookmakers ! Sur les appareils Apple et Android, il existe une application mobile. Il ne sera pas difficile de la récupérer. Elle vous permettra de parier quand vous le souhaitez, depuis votre téléphone. Elle reste d'ailleurs très fonctionnelle, puisque vous pouvez profiter de l'offre paris sportifs, mais aussi gérer votre compte joueur. On a l'impression que les clients de Vbet pourront jouer intégralement sur cette appli mobile. Et c'est bien ça le plus important !

Service client

Bien évidemment, un service client est mis en place sur Vbet. Il y a un live tchat et un numéro de téléphone qui peuvent vous permettre d'entrer facilement en contact avec un conseiller. Un formulaire de contact est également proposé. Vous aurez alors la possibilité de lui expliquer votre problème, pour qu'il puisse le résoudre. Sachez également qu'une FAQ est disponible.

FAQ – Code promo Vbet

Combien de fois puis-je profiter du code promo Vbet ?

Le bonus bienvenue de Vbet n'est disponible qu'une seule fois par personne. Il ne faudra donc pas se rater au moment de son utilisation. Il reste cependant important de noter que vous pouvez profiter des codes promo sur tous les bookmakers. Si vous avez déjà profité du bonus Unibet ou Betclic, vous pouvez tout de même l'utiliser sur Vbet.

Qui peut profiter du code promo Vbet ?

Pour ceux qui veulent s'inscrire sur Vbet, il faut remplir quelques conditions. Le futur client doit avoir au moins 18 ans et résider sur le territoire tricolore. Quand il est certain de remplir ces deux critères, il peut entamer la procédure d'inscription.

Puis-je placer un pari combiné avec le code promo Vbet ?

Il ne sera pas difficile de profiter du code promo Vbet. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les disciplines sportives. Et vous n'avez pas seulement la possibilité d'en profiter sur un pari simple. Vous pouvez aussi le faire avec un pari combiné ! Une situation idéale pour faire augmenter la cote du pari. Nul doute qu'il peut être très rentable d'en profiter, pour aller chercher des gains particulièrement alléchants.