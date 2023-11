Obtenez votre code promo PMU de bienvenue en cliquant sur le bouton d’inscription et ouvrez un compte sur le site pour gagner jusqu’à 100 € de bonus.

Code promo PMU « SP*** » : que peut-on gagner avec ?

Le code promo PMU vous donne le droit à un bonus si vous ouvrez un compte sur le site :

1er pari sportif remboursé à 100 % jusqu’à 100 € s’il est perdant

Pour profiter de cette offre, il y a 2 conditions : cliquer sur l’un des boutons de redirection que l’on trouve sur cette page et s’inscrire sur PMU en indiquant « SP*** » dans le champ réservé au code promotionnel.

Attention, l’offre est valable uniquement pour les personnes qui n’ont jamais eu de compte sur PMU. Si vous en avez eu un et que vous l’avez effacé, vous n’y serez pas éligible.

Cette promo de bienvenue n’est pas cumulable avec celle sur le poker et le turf. Si vous choisissez de l’obtenir, vous ne serez plus éligible aux 2 autres.

Comment obtenir et utiliser le code promo PMU ?

Cliquez sur l’un des boutons de redirection pour activer le code promo PMU. Vous arriverez alors sur le site de PMU.

Ensuite :

Remplissez le formulaire d’enregistrement à l’aide des renseignements demandés. N’oubliez pas de taper « SP*** » dans l’encart réservé au code bonus. Dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de votre compte : envoyez une copie de votre carte d’identité ainsi qu’une facture au service client PMU afin que l’on puisse valider votre profil. Mettez de l’argent sur votre solde de jeu. Engagez un pari de 100 € maximum. Vous avez perdu ? PMU vous offre un bonus égal au montant que vous avez joué.

Exemple : vous jouez 50 € sur votre 1er pari ? Celui-ci est perdant ? Vous gagnerez donc 50 € de bonus au total : 12,5 € dès que le résultat du pari sera connu et 37,5 € une fois que le site PMU aura validé votre compte joueur.

Conditions du bonus PMU de bienvenue

L’offre de bienvenue est réservée aux joueurs qui ouvrent un compte pour la 1re fois sur PMU. Vous devez avoir plus de 18 ans pour y être éligible.

Votre 1er pari doit être engagé sur un évènement dont le résultat est connu dans les 15 jours. Vous ne pouvez donc pas faire de pari anté-post.

Le bonus de bienvenue PMU est versé en 2 fois :

25 % dans les 10 jours à compter du moment où le résultat du pari est connu (25 € max.)

75 % dans les 10 jours à compter de la validation de votre compte (75 € max.)

Tant que vous n’aurez pas fait la procédure d’activation, vous ne pourrez pas gagner plus de 25 % du bonus, soit 25 € maximum.

Les bonus sont versés sous la forme de crédit de jeu. Vous ne pouvez pas les retirer vers votre compte bancaire. Ils vous serviront à payer des paris sportifs. Si vous gagnez un prono réglé avec un bonus, alors vous récupérerez le bénéfice (sans la mise de départ).

Les offres accessibles avec le code promo PMU

Cash Out

Le Cash Out est une formule de jeu qui vous permet d’assurer un prono contre les retournements de situation.

Engagez un pari éligible et activez le rachat à tout moment (à condition que PMU vous autorise à le faire) : vous pourrez alors récupérer une somme d’argent en cash, en l’échange de l’annulation du ticket.

Le montant du cash out dépend de la cote du prono au moment où vous faites la demande. Il couvrira une partie de votre mise et/ou de vos gains.

CombiMax

Le CombiMax s’adresse à tous les amoureux des paris combinés. Avec cette offre, vous pourrez augmenter vos gains de 5 % à 75 % en fonction du contenu de votre ticket.

Accédez aux grilles CombiMax déjà remplies ou créez votre pari sur mesure à l’aide des sélections éligibles. Plus vous rajoutez de matchs, plus votre bonus augmentera, et ce à partir de 5 sélections.

1N2 Jackpot

Le 1N2 Jackpot est une promo exclusive à PMU. C’est un pari de type 1N2 qui permet de booster jusqu’à 100 fois ses gains.

Rendez-vous sur la liste des enjeux proposés et misez sur celui qui vous intéresse. Une fois la mise payée, PMU vous attribuera un coefficient au hasard compris entre 1 et 100. Votre enjeu est gagnant ? Le bénéfice sera mis au rapport du multiplicateur.

Bet Machine

Encore une exclusivité proposée par PMU.

Entrez le bénéfice que vous souhaitez atteindre et la mise que vous voulez engager : PMU vous proposera alors une sélection de pronos qui répondent à ces critères.

La Bet Machine est la seule offre du genre en France.

FAQ - Code promo PMU

Comment obtenir le code promo PMU ?

Activez le code bonus en appuyant sur l’un des boutons de redirection qu’il y a dans cet article. Ouvrez ensuite un compte sur PMU en veillant à ce que le code « SP*** » figure dans l’encart correspondant.

Comment valider mon compte joueur PMU ?

La procédure de validation nécessite d’envoyer 2 justificatifs au service client :

Copie de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour

Facture qui mentionne votre adresse : gaz, électricité, internet, téléphone…

Vous devez faire parvenir les documents dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de votre compte. PMU bloquera votre profil si vous ne le faites pas. Ensuite, votre compte sera supprimé si vous ne régularisez pas la situation dans les 30 jours à compter de la suspension.

La validation du compte permet de récupérer la 2e partie du bonus (75 %), mais aussi de retirer les gains.

Qu’est-ce qu’un freebet ? Comment l’utiliser ?

Un freebet est un crédit de jeu que vous pouvez utiliser pour payer un pari. En cas de victoire, le gain net sera versé en cash sur votre compte.

Vous ne récupérerez pas la mise du prono. Celle-ci sera rendue à PMU.

Exemple : vous payez un pari simple à une cote de 1,5 avec un freebet de 10 €. Si vous gagnez, vous empocherez 5 € en cash, et non pas 15 € comme si vous aviez joué en argent réel. Les 10 € de mise retourneront à PMU.

PMU propose-t-il un code promo sans dépôt ?

Non. Le code promo PMU nécessite de créditer de l’argent sur son solde de jeu.