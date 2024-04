OFFICIEL, Xavi reste l’entraîneur du Barça !

Comme une traînée de poudre, l’information est désormais officialisée par la direction du FC Barcelone. Xavi ne bougera pas.

Fin du feuilleton ! Après quelques mois d’incertitudes, c’est finalement tranché. L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, qui avait annoncé son départ fin janvier pour cet été, ne bougera plus. Après la réunion du mercredi, la direction catalane officialise l’info, ce jeudi.

Xavi reste pour sa dernière année

Se queda (Il reste). C’est ce qui fait les gros titres en Espagne, notamment en Catalogne depuis mercredi soir après la réunion entre le président Joan Laporta, le vice-président Rafa Yuste, le directeur sportif Deco et l’entraîneur Xavi Hernandez. En conférence de presse, ce jeudi 25 avril 2024, le président a confirmé que le technicien espagnol honorera son contrat.

« J’ai la satisfaction de communiquer que Xavi continue en tant que coach. Il a fait des déclarations disant qu’il pensait à partir, mais j’ai eu l’opportunité de parler avec lui et il m’a transmis sa confiance et son ambition de continuer le projet », a déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta, lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi. Il explique que les membres de l’administration n’ont pas manifesté un mécontentement après la décision.

Xi explique pourquoi il a changé de discours

Accompagné de son président, Xavi a également pris la parole en conférence de presse pour évoquer les raisons qui l'ont motivé à revenir sur sa décision. « Vous savez que je suis un grand fan de Barcelone et j'essaie toujours de faire de mon mieux pour le club. Le plus important est de penser à l'entité. Lorsque nous avons rencontré le président, j'ai mis ma position à sa disposition, mais j'ai trouvé une grande confiance de la part du président, du milieu sportif et de l'ensemble du conseil d'administration. La complicité des joueurs a été très importante, ils m'ont fait comprendre que ce projet doit continuer, c'est un projet gagnant. Cela m'a aussi fait comprendre que je devais continuer avec de la force et des capacités. Le staff aussi. Je pense à ce qui est le mieux pour le club », a commencé l’ancien milieu de terrain des Culés.

« Cela n'a pas été une décision simple et facile. En janvier, je pensais que c'était le meilleur pour le club, mais les circonstances ont changé et, maintenant, je pense que la continuité est la meilleure. Je pense que le projet n'est pas terminé, qu'on peut en faire un projet gagnant. Et j'en suis convaincu, je pense avoir tout l'espoir du monde. Depuis trois mois, tout a changé. Nous sommes ici pour rectifier. Ce n'est pas une question d'ego ou d'argent. C'est un problème de club », a ajouté le technicien espagnol.