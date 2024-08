Patrick Tchanhoun

Rédacteur

Né et élevé à Kpomassè, au Bénin. Un grand fan du football et de LaLiga depuis son enfance, adore le trio Bale-Benzema-Cristiano. Titulaire d’un Baccalauréat Série A1, a poursuivi ses études en Communication jusqu’à l’année de Licence. A suivi une formation de base en journalisme presse écrite avant de passer à la Radio et finalement le web. A rejoint GOAL en 2023 pour rédiger des papiers, ayant déjà travaillé avec plein de média sportifs à l’international, dont Afrique Sports, Info-Sport, Africa Foot United, KVK Média et Africa Foot.