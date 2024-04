Goal.com Paris Sportifs - Principes de publication

Une directive sur les relations entre Better Collective et Goal.com et leurs départements éditoriaux et commerciaux respectifs.

Goal.com Paris Sportifs est produit par Goal.com, une marque de Footballco, en partenariat avec Better Collective. Nos principes de publication en partenariat décrivent comment le contenu de Goal.com Paris Sportifs est produit en accord avec :

Dernière mise à jour de la politique : 25/04/2024

Vision de Goal.com Paris Sportifs

Goal.com Paris Sportifs est dédié à offrir aux lecteurs de Goal.com des analyses, des informations et des insights de premier ordre sur les paris et les jeux d'argent.

Nous offrons de la valeur aux lecteurs de Goal.com en les habilitant à prendre leurs propres décisions éclairées sur les paris et les jeux d'argent grâce à des contenus éducatifs sur les paris et les cotes, des analyses d'experts sur les sites de paris, et des conseils de paris sur les plus grands événements.

Valeurs de Goal.com Paris Sportifs

Précision - Goal.com Paris Sportifs impose un niveau élevé de rédaction, de vérification des faits, de sous-édition et un calendrier de mises à jour régulières pour assurer l'exactitude et l'actualité de tout le contenu.

- Goal.com Paris Sportifs impose un niveau élevé de rédaction, de vérification des faits, de sous-édition et un calendrier de mises à jour régulières pour assurer l'exactitude et l'actualité de tout le contenu. Équilibre - Nous représentons équitablement les points positifs et négatifs de toutes les marques, produits et offres que nous couvrons pour donner aux lecteurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur les paris et les jeux.

- Nous représentons équitablement les points positifs et négatifs de toutes les marques, produits et offres que nous couvrons pour donner aux lecteurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur les paris et les jeux. Contexte - Dans le cadre de notre mission d'aider les lecteurs à prendre des décisions éclairées, nous nous engageons à une recherche approfondie et continue pour fournir aux lecteurs le contexte nécessaire pour comparer différents produits et sélectionner la meilleure option pour eux.

- Dans le cadre de notre mission d'aider les lecteurs à prendre des décisions éclairées, nous nous engageons à une recherche approfondie et continue pour fournir aux lecteurs le contexte nécessaire pour comparer différents produits et sélectionner la meilleure option pour eux. Expertise - Tout le contenu publié sur Goal.com Betting est rédigé par des auteurs ayant des années d'expérience dans les paris et les jeux, à la fois en tant que parieurs et dans une capacité journalistique.

- Tout le contenu publié sur Goal.com Betting est rédigé par des auteurs ayant des années d'expérience dans les paris et les jeux, à la fois en tant que parieurs et dans une capacité journalistique. Jeu plus sûr - Goal.com Paris Sportifs s'engage à promouvoir un jeu plus sûr. Cet engagement est également partagé par Better Collective, dont les qualifications en matière de jeu plus sûr sont soulignées par son statut de membre fondateur de RAIG (Responsible Affiliates In Gambling).

- Goal.com Paris Sportifs s'engage à promouvoir un jeu plus sûr. Cet engagement est également partagé par Better Collective, dont les qualifications en matière de jeu plus sûr sont soulignées par son statut de membre fondateur de RAIG (Responsible Affiliates In Gambling). Légalité et conformité - Goal.com Paris Sportifs garantit que tous les paris ou autres marques présentés dans le hub de paris sont licenciés par l'Autorité de Régulation des Jeux en ligne (ANJ) en France, la perte de licence d'une marque entraînant son retrait du site.

- Goal.com Paris Sportifs garantit que tous les paris ou autres marques présentés dans le hub de paris sont licenciés par l'Autorité de Régulation des Jeux en ligne (ANJ) en France, la perte de licence d'une marque entraînant son retrait du site. Transparence - Comme le souligne ce document, Goal.com Paris Sportifs s'engage à être transparent sur la manière dont nous produisons notre contenu, depuis son financement jusqu'à sa recherche, sa production et sa distribution.

Surveillance et implication de Goal dans le contenu de Goal.com Paris Sportifs

Goal.com et Better Collective travaillent ensemble sur chaque article publié sur Goal.com Paris Sportifs pour nous assurer de fournir une expertise en paris et des insights qui apportent de la valeur aux lecteurs.

Nous suivons un processus robuste pour maintenir les normes éditoriales de premier plan de Goal.com :

Goal.com et Better Collective collaborent sur tous les concepts de contenu - L'approbation de Goal.com est requise pour les concepts de contenu de Goal.com Paris Sportifs. Les rédacteurs experts de Better Collective recherchent, écrivent et vérifient les articles L'équipe éditoriale de Goal.com a la supervision de tout le contenu Le contenu de Goal.com Paris Sportifs est partagé avec les lecteurs à travers le site* Goal.com et Better Collective surveillent en continu l'exactitude du contenu Les rédacteurs de Better Collective produisent des mises à jour de contenu pour garder le contenu pertinent

*Goal.com partage et promeut le contenu de Goal.com Paris Sportifs avec son audience de plusieurs manières :

Liens sur la page d'accueil vers la section Goal.com Paris Sportifs

Sous-navigations pour un accès rapide au contenu le plus populaire de Goal.com Paris Sportifs

Liens internes depuis des articles pertinents vers le contenu de Goal.com Paris Sportifs

Le carrousel des choix de l'éditeur promeut le contenu de Goal.com Paris Sportifs

Équipe de Goal.com Paris Sportifs

Sophie Le Roux - Content Manager

Sophie est Senior Content Manager pour la section paris sportifs de Goal France. Elle travaille pour Better Collective depuis plus de 5 ans et a plus de 15 ans d'expérience en tant que rédactrice de contenu.

Les paris sportifs n'ont presque plus de secret pour elle et elle ne se lasse pas d'aider les joueurs à trouver et à choisir les meilleurs bookmakers et les meilleures offres pour eux.

Lucas Hubert - Content Manager

Lucas est Junior Content Manager pour la section paris sportifs de Goal France. Il travaille pour Better Collective depuis plus de 2 ans.

Passionné de sport, et en particulier de football, il vous donne les meilleurs conseils et astuces pour placer vos pronostics.

Melvin Mbunga - Content manager

Melvin est Junior Content Manager pour la section paris sportifs de Goal France. Melvin travaille pour Better Collective et a plusieurs années en tant que rédacteur web précisément dans le sport.

Divulgation publicitaire de Goal.com Paris Sportifs

Utiliser l'une des offres présentées sur cette page peut entraîner un paiement à Goal.com et Better Collective. Ce paiement peut influencer comment et où les opérateurs de jeux apparaissent sur la page et l'ordre dans lequel ils apparaissent mais cela n'influence pas nos évaluations.'

Il est crucial que les paiements reçus n'influencent pas nos évaluations.

Les avis et les notations des bookmakers, des offres pour nouveaux clients et des offres pour clients existants reflètent le reportage de nos journalistes basé sur des vérités factuelles et leurs opinions d'experts, soutenus par des années de couverture du paysage des paris et du iGaming.

Goal.com Paris Sportifs - Fourni en partenariat avec Better Collective

Goal.com a lancé le partenariat de Goal.com Paris Sportifs avec Better Collective en mars 2023, dans le but de fournir à ses lecteurs les meilleures analyses et informations sur les paris et les jeux d'argent.

Le partenariat donne à Better Collective l'opportunité d'atteindre et d'habiliter des millions de parieurs à travers le monde grâce à un contenu de premier ordre dans un cadre transparent et responsable.

Qui est Better Collective ?

Better Collective est un groupe média sportif numérique qui opère un portefeuille robuste de marques médiatiques sportives nationales et mondiales incluant Action Network et Vegas Insider aux USA, Bolavip au Brésil, Redgol au Chili et les titans mondiaux de l'e-sport HLTV et Futbin.

Better Collective a une histoire primée dans le marketing d'affiliation pour les paris sportifs et le iGaming, ayant été couronné affilié de l'année par EGR, IGB, etc.

Cette combinaison d'expertise en sports, paris et marketing d'affiliation a fait de Better Collective le partenaire de contenu de paris privilégié pour les sites d'informations et sportifs les plus célèbres du monde, du New York Post à Goal.com, Depor au Pérou, Lance, Metropoles et Terra au Brésil, Punch Nigeria et bien d'autres.