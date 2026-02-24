スタジアム観戦はもちろん、自宅観戦やパブリックビューイングでもユニフォームは応援の必須アイテム。オーセンティックモデル、レプリカ、背番号入りモデルなど種類も豊富で、販売チャネルによって取り扱い商品や在庫状況が異なる。

本記事では、侍ジャパン ユニフォーム2026の購入方法、価格、商品一覧について紹介する。

侍ジャパン2026ユニフォームはどこで買える？

Fanatics

侍ジャパンの2026年モデルユニフォームは、オンライン・実店舗・期間限定ショップの3つが主な購入ルートとなる。WBCイヤーということもあり需要は高く、特に人気選手モデルやゴールデンサイズは早期完売が予想される。確実に手に入れたい場合は販売開始時期と予約情報のチェックが欠かせない。

オンラインショップでの購入

もっとも確実性が高いのがオンライン購入だ。ミズノ公式オンラインではオフィシャルユニフォームパートナーとして選手名入りの受注生産にも対応。侍ジャパンオフィシャルオンラインショップは公式直営ストアとして定番モデルを展開する。Fanatics公式では大会公式ライセンス商品を幅広く取り扱い、先行予約が行われるケースもある。

そのほかMLB SHOP、NPBオフィシャルオンラインショップ、J SPORTSオンラインショップ、セレクション、Baseball Park STAND INなどのスポーツ系ECサイトでも順次取り扱いが始まる見込みだ。発売直後はアクセス集中も予想されるため、事前の会員登録が有効となる。

実店舗での購入

サイズ感や質感を直接確認したい場合は実店舗が適している。ミズノ直営店では、MIZUNO TOKYO、ミズノオオサカ茶屋町、ミズノショップ神宮外苑、ミズノスクエア松本、ミズノ高島平店などで一般販売(2026年2月〜3月予定)が行われる。

さらに全国のミズノ野球品取扱店や大手スポーツ用品店(ゼビオ、ヒマラヤスポーツなど)でも販売予定。ただし入荷数には限りがあるため、人気モデルは即完売の可能性もある。

期間限定・特設ショップ

大会に合わせて大型のオフィシャルストアもオープンする。渋谷のMIYASHITA PARKでは2026年2月20日から3月22日まで4階に特設店舗が出店。東京スカイツリー1階SKYTREE SPACEでは2月20日から3月18日まで営業予定。いずれも完全キャッシュレス決済(現金不可)となる点は注意が必要だ。

また東京ドームの特設ショップ、宮崎キャンプ地の「侍パーク」、京セラドーム大阪などの強化試合会場でも販売される可能性がある。観戦とあわせて現地で購入する選択肢もある。

侍ジャパン ユニフォーム2026 購入方法一覧

購入方法 主な販売先 特徴 オンライン ミズノ公式、侍ジャパン公式、Fanatics、MLB SHOPほか 予約対応あり／選手名入り受注生産あり／在庫確認が容易 実店舗 ミズノ直営店、全国取扱店、スポーツ量販店 サイズ確認可能／人気商品は早期完売の可能性 期間限定ショップ MIYASHITA PARK、東京スカイツリー、試合会場など 大会限定演出／完全キャッシュレス対応

侍ジャパン2026ユニフォームの価格は？商品一覧を紹介

Fanatics

2026年WBCに向けて発表された侍ジャパンの最新ユニフォームは、仕様ごとに価格帯とクオリティが明確に分かれている。選手と同一素材・同一設計の最上位モデルから、観戦用のレプリカ、ジュニア向けモデルまで幅広く展開。目的や予算に応じて選択できるラインナップとなっている。

今大会の限定デザインテーマは「正銘」。襟元と袖にはゴールドラインを配置。ホームは白を基調に、伝統と未来を象徴するツインストライプ(2本ストライプ)を螺旋状に組み合わせたデザイン。ビジター(アウェイ)は紺をベースに、日本の象徴である赤を差し色に採用し、投・打・走の技の軌跡を表現している。

オーセンティックユニフォームは85,000円(税込)。ホーム・ビジターともに展開され、選手着用モデルと同仕様の日本製最上位モデル。ユニセックス展開となる。

レプリカユニフォーム(選手名・番号入り／刺繍)は20,000円(税込)。ホーム・ビジターともに展開し、大人用はS・M・L・O・XOの5サイズ。

レプリカユニフォーム(プリントタイプ)は11,000円(税込)。番号・個人名なしで、ホーム・ビジターともに展開。

ジュニア向けはプリントユニフォーム ジュニア(ホーム)で11,000円(税込)。サイズはJF(身長145-160cm / 胸囲70-80cm目安)。

ホーム・ビジター別 ユニフォーム種類・価格・対応サイズ一覧

モデル 種類 価格(税込) 対応サイズ オーセンティックユニフォーム ホーム / ビジター 85,000円 ユニセックス展開 レプリカユニフォーム(刺繍・選手名番号入り) ホーム / ビジター 20,000円 S / M / L / O / XO レプリカユニフォーム(プリントタイプ) ホーム / ビジター 11,000円 大人用サイズ展開 プリントユニフォーム ジュニア ホーム 11,000円 JF(身長145-160cm目安)

侍ジャパン2026のユニフォームの売れ筋ランキングを紹介

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™に向けて販売がスタートしている侍ジャパン公式レプリカユニフォーム。価格は20,000円(税込)で統一されているが、選手ごとの人気差は明確に表れている。ここでは実際の売れ筋順にランキング形式で整理する。

トップは#16大谷翔平(ホーム)。続いて#11ダルビッシュ有(ホーム)、#19菅野智之(ホーム)、#18山本由伸(ホーム)、#25岡本和真(ホーム)と続く。ホームモデルの支持が強い一方で、大谷翔平とダルビッシュ有はビジターも上位にランクインしている。

そのほか、鈴木誠也、菊池雄星、佐藤輝明、村上宗隆、周東佑京、牧秀悟、吉田正尚ら主力選手も上位に名を連ねる。大会開幕が近づけば在庫変動も想定されるため、早めの確保がポイントとなる。

侍ジャパン2026 レプリカユニフォーム売れ筋ランキング

順位 選手名 背番号 モデル 価格(税込) 1 大谷翔平 16 ホーム 20,000円 2 ダルビッシュ有 11 ホーム 20,000円 3 菅野智之 19 ホーム 20,000円 4 山本由伸 18 ホーム 20,000円 5 岡本和真 25 ホーム 20,000円 6 大谷翔平 16 ビジター 20,000円 7 ダルビッシュ有 11 ビジター 20,000円 8 鈴木誠也 51 ホーム 20,000円 9 菊池雄星 17 ホーム 20,000円 10 山本由伸 18 ビジター 20,000円 11 佐藤輝明 7 ホーム 20,000円 12 村上宗隆 55 ホーム 20,000円 13 周東佑京 20 ホーム 20,000円 14 牧秀悟 2 ホーム 20,000円 15 吉田正尚 34 ホーム 20,000円

侍ジャパン2026のTシャツグッズは？商品一覧を紹介

Fanatics

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™に向けて展開されている侍ジャパン公式Tシャツは、定番の選手名・背番号入りモデルから描き下ろしイラスト、限定低価格モデルまで幅広いラインアップとなっている。スタジアム観戦はもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザインがそろい、価格帯も1,000円台から8,000円台まで多様だ。

中心となるのは、NIKE製およびミズノ製のネーム＆ナンバーTシャツ。大谷翔平や村上宗隆、佐藤輝明ら主力選手の背番号入りモデルが用意され、応援アイテムとして最も着用率が高いカテゴリーとなる。

選手名・番号入りTシャツ

NIKE ネーム＆ナンバーTシャツは6,000円(税込)。キッズサイズは5,000円(税込)で展開されている。大人サイズはS〜2XL、キッズは110 / 130 / 150を用意。大谷翔平、村上宗隆、佐藤輝明、宮城大弥、大勢、周東佑京、松井裕樹、種市篤暉、北山亘基、松本裕樹、石井大智、坂本誠志郎、中村悠平、小園海斗、牧原大成らが対象選手となっている。

ミズノ レプリカTシャツ(選手名・番号入り)は9,900円(税込)。サイズはM / L / O(XL)。刺繍仕様の本格モデルで、よりユニフォームに近い質感を求める層に支持されている。

イラスト・限定デザインTシャツ

Fanatics 描き下ろしイラストTシャツは6,000円(税込)。キッズは4,500円(税込)。18選手それぞれの個性を表現した完全描き下ろしデザインで、コレクション性も高い。松井裕樹、伊藤大海、大勢、大谷翔平、菅野智之、種市篤暉、平良海馬、松本裕樹、石井大智、若月健矢、坂本誠志郎、牧秀悟、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、近藤健介、周東佑京、森下翔太らがラインアップされている。

ワークマン限定 半袖Tシャツは1,280円(税込)。大会ムードを気軽に楽しめるエントリーモデルで、コストを抑えたい層にも適している。

その他のTシャツ・アパレル

NIKE デザインTシャツは、ボールドコットン / ワードマークコットン / アイコンコットンが各7,000円(税込)、トライブレンドは8,000円(税込)。ロゴ中心のシンプルなデザインで、日常着としても使いやすい。

そのほか、侍ジャパンTシャツ(ホワイト / ネイビー)は4,900円(税込)、ロングスリーブTシャツは5,900円(税込)。球団別先行販売なども実施されている。

侍ジャパン2026 Tシャツ価格一覧

商品名 価格(税込) サイズ展開 特徴 NIKE ネーム＆ナンバーTシャツ 6,000円(キッズ5,000円) 大人S〜2XL / キッズ110・130・150 選手名・番号入り定番モデル ミズノ レプリカTシャツ 9,900円 M・L・O(XL) 選手名・番号入り刺繍仕様 Fanatics 描き下ろしイラストTシャツ 6,000円(キッズ4,500円) 展開あり 18選手完全描き下ろしデザイン ワークマン限定 半袖Tシャツ 1,280円 展開あり 低価格限定モデル NIKE デザインTシャツ(各種) 7,000円〜8,000円 展開あり ロゴ中心のカジュアルモデル 侍ジャパンTシャツ 4,900円 展開あり ホワイト / ネイビー 侍ジャパン ロングスリーブTシャツ 5,900円 展開あり 長袖モデル

WBC 2026 侍ジャパングッズの購入方法は？

WBC 2026の侍ジャパン公式グッズを確実に入手するなら、World Baseball Classicオフィシャルストアを展開するFanatics(ファナティクス)の利用が有力な選択肢となる。大会公式ライセンス商品を幅広く取り扱い、ユニホーム、キャップ、Tシャツ、限定コラボモデルまで網羅。人気選手モデルの在庫も比較的早く反映される傾向にある。

Fanaticsでの購入手順

Fanatics公式ストアへアクセス 「WBC」「侍ジャパン」などのキーワードで検索、または特設ページから対象カテゴリーを選択 サイズ・デザイン・選手名を確認して商品をカートに追加 配送先情報・支払い方法を入力し注文確定

支払い方法はクレジットカードをはじめ、各種オンライン決済に対応。会員登録を行えば注文履歴の確認や配送状況の追跡も可能となる。

WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

Netflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

