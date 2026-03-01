WBC侍ジャパンの天覧試合はいつ？天皇陛下観戦の日程・開始時刻まとめ

侍ジャパンの戦いが世界的な注目を集めるなか、過去にも天皇陛下が国内開催の大規模スポーツイベントでご臨席が話題となったケースはある。

本記事では、天覧試合について紹介する。

天覧試合とは？

天覧試合(てんらんじあい)とは、日本の天皇が直接観戦する武道やスポーツ競技の試合を指す。単なる観戦ではなく、国家的・文化的な象徴性を帯びる特別な舞台だ。なお、皇族(皇太子など)が観戦する場合は「台覧試合(たいらんじあい)」と呼ばれ、区別されている。

その起源は古く、相撲では神話の時代に垂仁天皇の命で行われた野見宿禰と当麻蹴速の勝負が最古の記録とされる。近代では明治から昭和初期にかけて、剣道や柔道など武道の天覧試合が盛んに実施された。天覧は単なる儀式ではなく、その競技が国民的文化として定着する節目となることが多い。

現在の天覧試合は天皇の公務ではなく「私的活動」に位置づけられる。主催者側の要請を宮内庁が検討し、実施が決まる形式だ。開催が決まれば警備体制は大幅に強化され、競技側も特別な作法や進行を整える。

代表例として語り継がれるのが1959年のプロ野球・巨人対阪神戦。昭和天皇と香淳皇后が観戦する中、9回裏に長嶋茂雄がサヨナラ本塁打を放つ劇的決着を迎えた。この一戦はプロ野球人気を決定づけた歴史的ゲームとして知られる。

大相撲では「天覧相撲」と呼ばれ、東京場所で実施されるのが恒例。力士が正面に向かって整列する「御前掛かり土俵入り」という特別な作法も行われる。さらにサッカー(天皇杯のきっかけ)、ラグビー、競馬、ボクシング、陸上競技など、さまざまな競技で天覧の歴史が刻まれてきた。

天覧試合は、勝敗以上の意味を持つ。競技の価値、社会的意義、そしてその時代の空気までも象徴する舞台。それが「天覧」という言葉に込められた重みだ。

WBCの天覧試合はいつ？天皇陛下が観戦する試合は？

2026年ワールド・ベースボール・クラシックで“天覧試合”が実現する。対象となるのは、3月8日(日)に東京ドームで行われる日本代表対オーストラリア代表の一戦だ。午後7時開始予定。侍ジャパンが世界一奪還を目指す戦いのなかで、歴史的な舞台が整う。

プロ野球における天覧試合は、1966年の日米野球(全日本対ドジャース)以来、実に60年ぶり。天皇陛下(徳仁陛下)は皇太子時代に2006年韓国戦、2009年中国戦を観戦されたが、即位後にWBCを現地観戦されるのは今回が初めてとなる。国際大会と皇室ご観戦が重なる、象徴的な一戦だ。

当日は行幸に伴い、東京ドームではセキュリティ体制が大幅に強化される。全ゲートで手荷物検査を実施。開場は午後5時予定だが、同日に開催されるチャイニーズ・タイペイ対韓国戦の終了時刻によって前後する可能性がある。観戦予定者は余裕を持った来場が求められる。

なお、WBC2026の全47試合はNetflixで独占生配信。この歴史的ゲームもライブで視聴可能となる。

WBC2026 天覧試合 詳細

項目 内容 日程 2026年3月8日(日) 試合開始予定 午後7時 会場 東京ドーム 対戦カード 日本代表(侍ジャパン)対 オーストラリア代表 開場予定 午後5時(前試合の状況により変動の可能性あり) 備考 全ゲートで手荷物検査実施/プロ野球天覧試合は1966年以来60年ぶり

天覧試合はどこで見れる？中継情報

天覧試合が予定されているWBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

【3/31(火)までに加入でお得！】2026 WBC｜お得な視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質初月無料！

『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【チケット】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】