侍ジャパン対阪神はいつ？何時から？日程・放送予定

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)本大会を目前に控え、侍ジャパン(野球日本代表)が阪神タイガースと対戦する強化試合が実施される。
本記事では、侍ジャパン対阪神の日程・放送予定について紹介する。
侍ジャパン対阪神はいつ？何時から？
2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)本大会直前の最終強化試合として、侍ジャパン(野球日本代表)が阪神タイガースと対戦する。試合は2026年3月3日(火)19:00開始。会場は京セラドーム大阪となる。
開場予定時刻は17:00。ナイター開催となり、阪神が1塁側ベンチ、日本代表が3塁側ベンチを使用する予定だ。本大会開幕を目前に控えたラスト実戦という位置づけで、チーム完成度を測る重要な一戦となる。
MLBの規定により、メジャー所属選手もこのタイミングから実戦出場が可能と見込まれており、主力が揃った状態での総仕上げが期待される。WBC本戦(3月5日開幕)へ向けた最終確認の舞台として、高い注目を集める試合だ。
|項目
|内容
|試合日
|2026年3月3日(火)
|試合開始時間
|19:00
|開場時間(予定)
|17:00
|会場
|京セラドーム大阪
|ベンチ位置
|阪神:1塁側／侍ジャパン:3塁側
|位置づけ
|WBC本戦直前の最終強化試合
侍ジャパン対阪神のテレビ放送/ネット配信予定は？
2026年3月3日(火)に京セラドーム大阪で開催される侍ジャパン(野球日本代表)対阪神タイガースの強化試合は、地上波で全国生中継される。WBC本戦開幕直前の最終実戦という位置づけもあり、高い注目を集める一戦だ。
テレビ放送はテレビ朝日系列(全国ネット)が独占生中継を担当。放送開始は18:30から(一部地域を除く)となっている。ゲストには前日本代表監督の栗山英樹氏、解説には古田敦也氏、松坂大輔氏、和田毅氏といった豪華布陣が予定されており、本大会を見据えた戦力分析や戦術解説にも注目が集まる。
MLBの規定により、大谷翔平選手や山本由伸投手らメジャー所属選手も実戦出場が可能なタイミングとなるため、フルメンバーでの戦いが見込まれる点も大きな見どころだ。
一方、インターネット配信については、現時点で確実なライブ配信予定は確認されていない。追加発表がある場合は、最新情報のチェックが必要となる。
|項目
|内容
|テレビ放送
|テレビ朝日系列(全国ネット独占生中継)
|放送開始時間
|18:30〜(一部地域を除く)
|ゲスト
|栗山英樹
|解説
|古田敦也／松坂大輔／和田毅
|ネット配信
|未定
侍ジャパン対阪神のチケットはどこで買える？
WBC2026本大会直前に行われる侍ジャパン(野球日本代表)対阪神タイガースの強化試合は、京セラドーム大阪で3月3日(火)19:00に開催される。本大会前最後の実戦という位置づけもあり、チケットは高い人気を集めている。
チケットは各プレイガイドで一般販売が実施されている。一般販売は2026年1月15日(木)19:00から先着順で開始。ローソンチケットをはじめとした主要プレイガイドで取り扱われており、予定枚数に達し次第終了となる。
また、主催者公認のリセールサービス「チケプラTrade」でも2026年2月2日(月)12:00から取引がスタート。完売席種や希望エリアを狙う場合は、公式リセールの活用も選択肢となる。
3月3日の日本代表戦はプレミアム価格設定となっており、フィールド最前列や飲食付きシートなど高価格帯の席種も用意されている。全席指定制で、1試合ごとにチケットが必要となる点にも注意したい。
|席種
|3/3 対日本代表戦(夜)
|フィールドシートS
|30,000円
|フィールドシートA
|24,000円
|指定席SS
|13,200円
|指定席S
|11,000円
|指定席A
|8,400円
|指定席B
|7,000円
|外野指定席
|5,000円(下段) / 4,000円(上段)
|車いす席
|4,000円
公式リセール(再販売)の活用方法
一般販売でチケットを確保できなかった場合でも、主催者公認リセール「チケプラTrade」では2月2日(月)12:00から取引が開始されており、完売席種の入手機会も確保されている。出品・購入ともに公式ルールの範囲内で行われるため、まずは公式リセールの在庫状況を確認するのが基本だ。
そのほか、公式サービスではないものの、利用者数の多い『チケジャム』でもWBC関連チケットが多数出品されている。
ただし、『チケジャム』でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意事項が明記されている。興行主の同意なく販売価格を超える価格で転売する行為は法律で禁止されており、特定興行入場券に該当する場合は厳格な規制対象となる。公式価格を事前に確認し、不自然に高額な出品には十分注意したい。
チケジャムを利用する際のポイント
『チケジャム』では出品中のチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示することも可能だ。希望する試合日や座席種、価格帯を入力しておくことで、条件に合う出品者から提案を受けられる仕組みとなっている。
競争率は高いものの、定価に近い金額でリクエストを出すことで、過度な高額取引を避けやすくなる。利用する際は大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意事項を確認したうえで進めたい。
- チケジャム公式サイトにアクセス
- Yahoo！JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで会員登録
- トップページの「リクエストする」から必要事項を入力して申請完了
WBC2026はNetflixで独占配信！
2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。
現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。
スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。
WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介
WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。
決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。
日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール
- 2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)
- 2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)
各プール組み分け一覧
- プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
- プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
- プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
- プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
