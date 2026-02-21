Goal.com
Aoi Fujimiya

LYPプレミアム会員は何ができる？LINE・Yahoo!・PayPay特典一覧まとめ

LYPプレミアム会員は何ができる？LINE機能拡張・Yahoo!ショッピング還元・PayPayクーポンまで特典一覧を紹介。

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初めての方は1カ月分実質無料

LYPプレミアムは、LINEとYahoo!ショッピングを中心とした各種サービスを横断的に強化できる有料プランだ。

本記事では、LYPプレミアム会員が利用できる特典について紹介する。

LYPプレミアム会員は何ができる？特典一覧

LYPプレミアムは、LINE・Yahoo! JAPAN・PayPayを横断して特典を受けられる有料サービスだ。スタンプ使い放題といったアプリ内機能の強化だけでなく、ショッピング時のポイント上乗せやクラウド容量の拡張など、日常利用に直結する優待が用意されている。

すべての特典を活用するには、LINEアカウントとYahoo! JAPAN IDの連携、さらにPayPay特典を利用する場合はPayPayアカウントとの連携が必要となる。ここでは主な特典をカテゴリ別に整理する。

LINEアプリでの主な特典

  • LINEスタンプ プレミアム(ベーシック)：対象スタンプ1,500万種類以上が使い放題
  • プレミアムバックアップ：トーク履歴や写真・動画などを最大100GBまで保存
  • アルバム機能拡張：5分以内の動画保存、写真はオリジナル画質で共有可能
  • 着信音・呼出音設定：LINE MUSICの楽曲を設定可能
  • 送信取消機能拡張：未読時は通知なしで取消、期間は最大7日間
  • サブプロフィール：最大2つ追加作成し、相手ごとに使い分け
  • LINE AI優待：利用回数の拡大など
  • 限定フォント・アイコン変更
  • LINEマンガ特典：最大600円分コイン付与(エントリー制)

Yahoo! JAPANサービスでの特典

  • Yahoo!ショッピング・LOHACO：PayPayポイント還元率が常時+2%
  • プレミアムな日曜日：条件達成で+4〜5%、最大15%相当還元
  • Yahoo!トラベル：宿泊・ヤフーパックで5%還元
  • Yahoo!かんたんバックアップ：クラウド容量無制限
  • Yahoo!メール：保存容量無制限
  • Yahoo!オークション：会員限定機能・クーポン
  • Yahoo!ファイナンス：VIP倶楽部特典

PayPayおよびその他の特典

  • 会員限定PayPayクーポン：高還元率クーポン取得可能
  • LYPプレミアム with Netflix：同額でNetflixと全特典を利用可能
  • 出前館キャンペーン：送料優待など
  • 入会特典：最大2カ月無料や最大5,000円相当ポイント還元

特典まとめ一覧

カテゴリ主な内容メリット
LINEスタンプ使い放題、100GBバックアップ、送信取消拡張などコミュニケーション機能の強化
Yahoo!ショッピング常時+2%還元、日曜最大+15%買い物時の高還元
旅行・クラウド宿泊5%還元、データ容量無制限予約とデータ保存が優遇
PayPay限定クーポン、ポイント還元日常決済での還元強化
セット特典Netflixセット利用可能動画視聴と特典を同時活用

ソフトバンク、ワイモバイル、PayPayカード ゴールド利用者は追加料金なしで対象特典を利用できる場合がある。一方で、解約後は保存データが削除対象となるケースがあるため、利用状況を確認したうえで継続可否を判断したい。

LYPプレミアム with NetflixでNetflixをお得に視聴！

LYPプレミアム with Netflix』は、Netflixの月額プランにLYPプレミアムの会員特典が付帯するパッケージサービス。Netflix単体と同水準の料金で契約でき、別途LYPプレミアムを申し込まなくても各種特典をまとめて利用できる点がポイントとなる。

LYPプレミアムでは、LINEの使い勝手を高める機能が多数用意されている。未読メッセージの送信取消を通知なしで行える機能、対象スタンプの定額利用、トーク履歴や写真・動画の大容量保存、アルバムへの動画追加、プロフィールの使い分け、アイコン変更などが代表的な内容だ。動画視聴に加えて、日常のコミュニケーション環境も強化できる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス内容

  • 広告つきスタンダード 月額料金(税込)：890円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：一部制限あり 広告：あり LYPプレミアム特典：利用可能
  • スタンダード 月額料金(税込)：1,590円 画質：フルHD 同時視聴：2台 ダウンロード：2台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能
  • プレミアム 月額料金(税込)：2,290円 画質：UHD 4K + HDR 同時視聴：4台 ダウンロード：6台 視聴作品：無制限 広告：なし LYPプレミアム特典：利用可能

参考までに、Netflix単体の月額料金は広告つきスタンダード890円、スタンダード1,590円、プレミアム2,290円。LYPプレミアム単体は650円となる。セットプランではこれらが一体化する形となる。

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質再生は通信環境および端末性能に依存。
※アカウント共有は同居世帯内に限られる。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LYP with NetflixLINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

  1. 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動 (PCの場合はQRコードを読み取り)
  3. お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
  4. Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
  5. 登録完了！

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？

すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了
  5. Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. サブスクリプションの編集→全プランをタップ
  4. 登録したいプランを選択して決済
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. 変更可能なプランから登録したいプランを選択
  4. 「プランを変更する」をタップ
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

  1. 一度「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

  1. App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

0