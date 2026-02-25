Goal.com
Aoi Fujimiya

侍ジャパンvsオリックス・バファローズのチケット販売情報・購入方法・料金まとめ｜WBC直前強化試合

京セラドーム大阪で開催される侍ジャパンのWBC直前強化試合、オリックス・バファローズ戦のチケット情報・購入方法・席種・料金まとめ。

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)へ向けた強化試合は、本大会を占う重要な実戦機会となる。

本記事では、侍ジャパンWBC強化試合 オリックス戦のチケット販売情報について紹介する。

侍ジャパンWBC強化試合 オリックス戦はいつ？

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)本大会へ向けた重要な実戦機会となる強化試合。その中でも高い注目を集めているのが、侍ジャパンとオリックス・バファローズの一戦だ。大会直前の実戦チェックとして位置づけられ、代表メンバーの状態や起用法を占う意味でも見逃せないカードとなる。

侍ジャパンとオリックスの強化試合は、2026年3月2日(月)19:00から京セラドーム大阪で開催予定。MLBの規定により、メジャー所属選手はこの時期から実戦出場が可能になる見込みで、大谷翔平や山本由伸らの合流タイミングにも大きな関心が寄せられている。

本大会を前に、完成度を高めるための貴重なテストマッチ。スタメン構成や投手リレーなど、細部にわたって注目したい一戦だ。

侍ジャパンvsオリックス 試合概要

日程試合開始対戦カード会場
2026年3月2日(月)19:00侍ジャパン vs オリックス京セラドーム大阪

その他のオリックス戦(各国代表)

なお、オリックスは日本代表以外の各国代表とも強化試合を実施予定。大会前の実戦機会として、各国にとっても重要な位置づけとなる。

日程試合開始対戦カード会場
2026年3月2日(月)11:00オリックス vs チャイニーズ・タイペイ代表SOKKENスタジアム(宮崎)
2026年3月3日(火)12:00オリックス vs 韓国代表京セラドーム大阪
2026年3月3日(火)18:00オリックス vs チェコ代表ひなたサンマリンスタジアム宮崎

侍ジャパンWBC強化試合 オリックス戦のチケット販売情報は？

オリックスが関わる強化試合は、京セラドーム大阪開催分と宮崎開催分で販売方法が異なる。観戦を検討している場合は、会場ごとの販売スケジュールを事前に確認しておきたい。

京セラドーム大阪開催(対 日本代表／対 韓国代表)

3月2日(月)19:00の日本代表戦、3月3日(火)12:00の韓国代表戦は、いずれも京セラドーム大阪で開催。一般販売は2026年1月15日(木)19:00から先着順で開始される。予定枚数に達し次第、販売終了となる。

取扱プレイガイドはローソンチケット、e+(イープラス)、TBSチケット。インターネット販売のほか、e+は全国のファミリーマート店内マルチコピー機でも購入可能だ。なお、ローソンチケットなどの先行販売やオリックスファンクラブ(BsCLUB)向け先行販売はすでに終了している。

チケット価格は対戦カードによって異なり、日本戦はフィールドシートS30,000円から上段外野指定席4,000円まで。一方、韓国戦はフィールドシートS8,000円から外野指定席2,500円までと価格差がある。それぞれ個別チケットが必要となる点にも注意が必要だ。

宮崎開催(オリックス・ファーム戦)

3月2日(月)11:00のチャイニーズ・タイペイ代表戦(SOKKENスタジアム)、3月3日(火)18:00のチェコ代表戦(ひなたサンマリンスタジアム宮崎)は、オリックス・ファーム(2軍)が出場。チケットは試合当日に会場で販売され、全席自由席で1試合2,000円(税込)となっている。

京セラドーム特別席

京セラドーム大阪では、日本戦限定で8階完全個室の「ビスタルーム」も販売。弁当付きで12名定員180,000円、10名定員150,000円とプレミアム仕様だ。

さらに「グリルフェスタ」「スターダイナー」など外野レストラン席も用意されており、飲食付き観戦チケットが販売される。こちらも1月15日(木)19:00からローソンチケットで発売となる。

チケット販売情報まとめ

開催地対戦カード販売方法主な価格帯(税込)
京セラドーム大阪侍ジャパン vs オリックス
3月2日(月)19:00		1月15日19:00〜一般先着(各プレイガイド)4,000円〜30,000円
京セラドーム大阪オリックス vs 韓国代表
3月3日(火)12:00		1月15日19:00〜一般先着(各プレイガイド)1,500円〜8,000円
宮崎(SOKKEN)オリックス(ファーム) vs チャイニーズ・タイペイ代表試合当日会場販売2,000円(全席自由)
宮崎(ひなたサンマリン)オリックス(ファーム) vs チェコ代表試合当日会場販売2,000円(全席自由)

3月2日(月)19:00 オリックス・バファローズ vs 日本(京セラドーム大阪) 席種・料金

席種(下段)料金(税込)
フィールドシートS30,000円
フィールドシートA24,000円
エクセレントシート(飲食付き)30,000円
プレミアムシート(飲食付き)24,000円
フィールドサイドS15,600円
フィールドサイドA13,200円
フィールドサイドB9,600円
指定席SS13,200円
指定席S11,000円
指定席A8,400円
指定席B7,000円
下段外野指定席(ライト/レフト)5,000円
車いす席/車いす付添い4,000円
席種(上段)料金(税込)
上段中央指定席5,000円
上段内野指定席4,500円
上段外野指定席4,000円

3月3日(火)12:00 オリックス・バファローズ vs 韓国(京セラドーム大阪) 席種・料金

席種(下段)料金(税込)
フィールドシートS8,000円
フィールドシートA7,000円
エクセレントシート6,500円
プレミアムシート5,500円
フィールドサイドS5,500円
フィールドサイドA5,000円
フィールドサイドB4,500円
指定席S4,500円
指定席A3,000円
外野指定席(ライト/レフト)2,500円
車いす席/車いす付添い1,500円

公式リセール(再販売)の活用方法

一般販売でチケットを確保できなかった場合でも、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を通じて、定価で再購入できるチャンスがある。出品・購入ともに公式ルールの範囲内で行われるため、まずは公式リセールの在庫状況を確認するのが基本だ。

そのほか、公式サービスではないものの、利用者数の多い『チケジャム』でもWBC関連チケットが多数出品されている。

ただし、『チケジャム』でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意事項が明記されている。興行主の同意なく販売価格を超える価格で転売する行為は法律で禁止されており、特定興行入場券に該当する場合は厳格な規制対象となる。公式価格を事前に確認し、不自然に高額な出品には十分注意したい。

チケジャムを利用する際のポイント

ticket jam request

『チケジャム』では出品中のチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示することも可能だ。希望する試合日や座席種、価格帯を入力しておくことで、条件に合う出品者から提案を受けられる仕組みとなっている。

競争率は高いものの、定価に近い金額でリクエストを出すことで、過度な高額取引を避けやすくなる。利用する際は大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意事項を確認したうえで進めたい。

  1. チケジャム公式サイトにアクセス
  2. Yahoo！JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで会員登録
  3. トップページの「リクエストする」から必要事項を入力して申請完了

侍ジャパンWBC強化試合 オリックス戦のテレビ放送/ネット配信予定は？

WBC本大会を前に行われる強化試合の中でも、最大級の注目を集めるのが侍ジャパン対オリックス・バファローズの一戦だ。代表メンバーの実戦合流が見込まれる重要なゲームとあって、放送スケジュールにも関心が高まっている。

試合は2026年3月2日(月)19:00より、京セラドーム大阪で開催。地上波ではTBS系列にて生中継が予定されている。

放送時間は18:45から22:00までを予定しており、試合終了まで延長対応が行われる見込み。本大会直前の実戦チェックとして位置づけられる一戦だけに、全国のファンがリアルタイムで侍ジャパンの仕上がりを見届けることができる。

なお、現時点でインターネット配信に関する詳細は発表されていない。追加情報が出次第、随時更新予定だ。

  • 試合日程：2026年3月2日(月)
  • 試合開始：19:00
  • 開催地：京セラドーム大阪
  • 地上波放送：TBS系列
  • 放送時間：18:45〜22:00予定(試合終了まで延長あり)
  • ネット配信：現時点で発表なし

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。

現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。

スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。

WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介

WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。

決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。

日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール

  • 2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
  • 2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)
  • 2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)
  • 2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
  • 2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
  • 2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)
  • 2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)
  • 2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)
  • 2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)
  • 2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)

各プール組み分け一覧

  • プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
  • プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
  • プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
  • プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LYP with NetflixLINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

  1. 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
  3. お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
  4. Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
  5. 登録完了

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
月額料金(税込)890円1,590円2,290円
画質フルHDフルHDUHD 4K + HDR
同時視聴台数2台2台4台
ダウンロード台数2台2台6台
視聴可能作品一部制限あり無制限無制限
広告表示ありなしなし
LYPプレミアム特典全特典利用可能
参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。

