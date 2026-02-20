WBC 2026侍ジャパングッズのラインアップ・価格一覧は？購入方法まとめ

WBC2026侍ジャパングッズはユニフォーム、Tシャツ、タオルマフラー、キャップ、応援バットなど、定番アイテムから限定デザインまでラインアップが展開されている。
本記事では、WBC 2026侍ジャパングッズのラインアップと価格一覧について紹介する。
WBC 2026 侍ジャパングッズのラインアップ・価格一覧
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™に向け、侍ジャパン公式グッズは500種類以上の圧倒的ラインアップで展開されている。選手着用モデルのハイエンド仕様から、誰でも手に取りやすい応援アイテムまで網羅。大会期間中に着用される限定ユニホームは、襟元や袖にゴールドラインを配した特別デザインとなる。
ここでは主要アイテムのラインアップと価格(税込)をカテゴリ別に整理する。
ユニホーム・アパレル
|商品名
|価格(税込)
|特徴
|オーセンティックユニホーム(選手名・番号入り)
|85,000円
|選手同仕様の日本製最上位モデル・フル昇華プリント加工
|レプリカユニホーム(選手名・番号入り)
|20,000円
|応援用定番モデル・ホーム/ビジター展開
|レプリカTシャツ(選手名・番号入り)
|9,900円
|気軽に着用できる人気アイテム
|ネームアンドナンバーTシャツ(NIKE製)
|6,000円
|公式仕様のスタンダードモデル
|描き下ろしイラストTシャツ(大人/キッズ)
|6,000円/4,500円
|18選手の個性を表現した限定デザイン
|ワークマン限定 半袖Tシャツ
|1,280円
|3月上旬発売・手頃な価格帯の限定モデル
キャップ
ニューエラから初のレプリカキャップを含む全64アイテムが登場。ストリート色の強いコラボモデルも展開される。
|モデル
|価格(税込)
|特徴
|59FIFTY®
|6,600円〜7,150円
|フラッグシップモデル
|9FIFTY™
|6,380円〜6,600円
|スナップバック仕様
|9FORTY™
|4,620円〜5,060円
|カジュアルな定番モデル
|atmos×侍ジャパン×ニューエラ
|7,150円
|トリプルコラボ限定キャップ
タオル・応援グッズ
|商品名
|価格(税込)
|用途
|選手名入りプリントフェイスタオル
|3,500円
|スタンド応援の定番
|ビッグうちわ
|1,540円
|アピール力の高い応援アイテム
|キャンバストート
|3,630円
|観戦用サブバッグ
|ユニホームベアキーチェーン
|3,000円
|記念性の高い人気商品
|ラバーカラビナキーチェーン
|1,200円
|手軽なアクセサリー
|ロゴピンバッジ
|900円
|コレクション向け
|ワークマン限定 ペットボトルホルダー/折りたたみ傘
|各1,900円
|実用性重視の限定アイテム
最高峰のオーセンティックから1,000円台の限定アイテムまで、価格帯は幅広い。観戦スタイルや予算に合わせて選択できる点もWBC 2026グッズの魅力だ。完売が予想される商品も多く、狙い目アイテムは早めのチェックが求められる。
WBC 2026 侍ジャパングッズはどこで売ってる？
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™に向けて展開される侍ジャパン公式グッズは、オンラインと実店舗の両軸で販売される。ユニホームやキャップ、タオルといった定番アイテムはもちろん、数量限定モデルやコラボ商品も多く、購入ルートの把握が重要となる。
なかでも注目は、World Baseball Classicオフィシャルストアを運営するFanatics(ファナティクス)。公式ライセンス商品を幅広く取り扱い、人気選手モデルや大会限定デザインもいち早く展開されるケースが多い。確実に正規品を入手したい場合は、Fanatics公式ストアのチェックが外せない。
オンラインショップ
|販売サイト
|特徴
|侍ジャパンオフィシャルオンラインショップ
|公式直営ストア
|World Baseball Classicオフィシャルストア(Fanatics公式)
|大会公式ライセンス商品を幅広く展開
|ミズノ公式オンライン
|公式アパレル・ユニホーム
|J SPORTSオンラインショップ
|関連グッズ販売
|MLB SHOP/NPB公式/ニューエラ公式/atmos公式など
|キャップ・コラボ商品を展開
人気選手モデルやユニホームは早期完売となる傾向が強い。特にFanaticsでは大会公式ストアとして豊富な在庫とラインアップを展開するため、事前予約や在庫確認が有効となる。
期間限定・特設実店舗
大会開幕に合わせ、都内主要スポットに大型オフィシャルストアがオープンする。
- MIYASHITA PARK(渋谷)4階サンドコート内
- 東京スカイツリー1階SKYTREE SPACE
- 東京ドーム特設ショップ(大会期間中)
- ひなた宮崎県総合運動公園「侍パーク」
- 京セラドーム大阪、HAWKS STORE HOMEなど
なお、MIYASHITA PARKおよび東京スカイツリーの特設店舗は完全キャッシュレス決済(現金不可)。クレジットカードや交通系IC、QRコード決済の準備が必要となる。
全国の一般販売店
- ミズノ直営店・全国の野球用品取扱店
- 大手スポーツ用品店
- ワークマン(3月上旬より限定アイテム発売)
- ニューエラストア各店
- atmos直営店(一部店舗除く)
大谷翔平モデルをはじめとする人気選手グッズは、オンライン・店頭ともに争奪戦が予想される。受注生産商品は到着まで時間を要する場合もあるため、確実に入手するならFanatics公式ストアを含めたオンラインでの早期チェックが鍵となる。
WBC 2026 侍ジャパングッズの購入方法は？
WBC 2026の侍ジャパン公式グッズを確実に入手するなら、World Baseball Classicオフィシャルストアを展開するFanatics(ファナティクス)の利用が有力な選択肢となる。大会公式ライセンス商品を幅広く取り扱い、ユニホーム、キャップ、Tシャツ、限定コラボモデルまで網羅。人気選手モデルの在庫も比較的早く反映される傾向にある。
Fanaticsでの購入手順
- Fanatics公式ストアへアクセス
- 「WBC」「侍ジャパン」などのキーワードで検索、または特設ページから対象カテゴリーを選択
- サイズ・デザイン・選手名を確認して商品をカートに追加
- 配送先情報・支払い方法を入力し注文確定
支払い方法はクレジットカードをはじめ、各種オンライン決済に対応。会員登録を行えば注文履歴の確認や配送状況の追跡も可能となる。
【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動 (PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了！
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要
WBC 2026の関連情報
【大会情報】
【侍ジャパン情報】
- 【WBC2026】侍ジャパン(野球日本代表)の宮崎合宿メンバーは？大谷翔平や山本由伸らメジャーリーガーは来る？
- 【テレビ放送】侍ジャパン宮崎キャンプはどこで見れる？中継・ネット配信予定｜WBC2026直前合宿
- WBC直前練習試合の試合日程・放送予定｜侍ジャパンの対戦予定は？