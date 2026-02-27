侍ジャパン中日戦のスタメンは？WBC2026強化試合の先発メンバーを予想

WBC2026へ向けた強化試合の一環として、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で野球日本代表・侍ジャパンと中日ドラゴンズが対戦する。

本記事では、WBC強化試合 中日ドラゴンズ戦のスタメンについて予想する。

侍ジャパンvs中日ドラゴンズはいつ？

WBC2026本大会を目前に控える野球日本代表・侍ジャパンは、実戦形式での最終調整として国内クラブとの強化試合に臨む。その舞台となるのが「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」だ。

宮崎での実戦を経たのち、名古屋では2月27日(金)と28日(土)の2日間にわたって中日ドラゴンズと対戦。会場はバンテリンドーム ナゴヤで、両日ともプレイボールは19:00開始を予定している。

本大会直前の貴重な実戦機会となるだけに、スターティングメンバーや投手起用にも注目が集まる。ナゴヤでの連戦は、WBC初戦へ向けた最終確認の場となる。

大会 開催日 開始時刻 対戦カード 会場 ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 2月27日(金) 19:00(開場16:00予定) 侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ バンテリンドーム ナゴヤ 2月28日(土) 19:00(開場16:00予定) 中日ドラゴンズ vs 侍ジャパン

侍ジャパンの中日ドラゴンズ戦でのスタメンを予想

WBC2026へ向けた実戦機会となる中日ドラゴンズ戦。ここでは本大会を見据えた布陣を試すのか、それともコンディション重視の起用となるのかが最大の焦点となる。

直近の強化試合では国内組中心のオーダーが組まれたが、本番想定ではMLB組を軸にした打線が有力視されている。特に大谷翔平の打順、4番候補の選定、そして遊撃の人選は注目ポイントだ。

打線構成のキーワードは「出塁」と「長打力」。出塁率の高い打者を上位に置き、中軸で一気に返す形が基本線となる。加えて、井端監督が示唆する“左右ジグザグ”の並びも考慮すると、バランス型のオーダーが有力だ。

以上を踏まえ、中日戦で試される可能性がある予想スタメンは以下の通り。

打順 守備 選手 1 左 近藤 健介 2 指 大谷 翔平 3 右 鈴木 誠也 4 一 村上 宗隆 5 三 岡本 和真 6 二 牧 秀悟 7 遊 小園 海斗 8 捕 坂本 誠志郎 9 中 周東 佑京 先発 投 曽谷 龍平

あくまで予想段階だが、本大会を見据えた最適解を探る意味でも中日戦は重要な試金石となる。打順の組み替えや守備配置の変化にも注目したい。

侍ジャパンvs中日はどこで見られる？地上波テレビ中継・TVer配信は？

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋の中日戦は、2試合とも地上波で生中継が予定されている。第1戦はTBS系列、第2戦はテレビ朝日系列が放送を担当する。

一方で、無料動画配信サービス『TVer』でのライブ配信は現時点で発表されていない。スマホやPCでの視聴を検討している場合は、対応する配信プラットフォームを確認しておきたい。

ネット配信では『Amazonプライムビデオ』が第1戦・第2戦ともにライブ配信を実施予定。30日間の無料体験期間が用意されており、期間内であれば追加料金なしで視聴できる。

各試合の放送・配信予定は以下の通り。

チャンネル 形態 第1戦

2/27(金)19:00 第2戦

2/28(土)19:00 TBS系列 地上波 〇

18:45- × テレビ朝日系列 地上波 × 〇

18:56- Amazonプライムビデオ

[30日間無料体験あり] ネット 〇

18:30- 〇

18:30- Netflix ネット × × DAZN ネット × × ABEMA ネット × × スカパー！プロ野球セット 衛星放送 × ×

※放送・配信予定は変更となる可能性ありますので、最新の情報は公式サイトをご確認ください。

【無料体験】侍ジャパンvs中日ドラゴンズのおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、WBC強化試合の中日戦は地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中も中日戦2連戦や2月22日(日)・23日(月・祝)に行われた侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス戦のアーカイブなどを楽しむことができる。

『Amazonプライムビデオ』は出先でもスマホやタブレットから視聴することができるうえ、2023年WBC制覇の軌跡を収めたドキュメンタリーシリーズ「完全密着侍ジャパン ～WBC全勝優勝の真実～」など関連するオリジナル作品も充実している。

初回30日間無料体験の登録手順

Amazon Prime登録ページへアクセス 「プライムに登録」からお支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始！

※初回30日間の無料体験終了後、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となります。

WBC独占配信！Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026の関連情報

【大会情報】

【侍ジャパン情報】

【チケット情報】

【参加国情報】

【Netflix情報】

