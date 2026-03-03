2026年WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が、3月6日(金)に開幕する。侍ジャパンの連覇に期待が高まる中、「今回はテレビでWBCが見られないのか？」「ネットフリックスでしか見られないというのは本当か？」という疑問を抱いている人も多いだろう。
結論から言えば、2026年WBC本戦の試合映像を視聴できるのは「Netflix（ネットフリックス）」のみである。本記事では、なぜWBCがNetflix独占となったのか、テレビ放送の有無、そしてお得な視聴方法について解説する。
WBCの中継はNetflix(ネットフリックス)だけ？
Netflix
2026年ワールドベースボールクラシックの日本国内における視聴方法は、大きく様変わりした。結論から言えば、映像での試合中継はNetflixの独占配信となる。地上波やBS/CSでの放送は行われず、テレビで観戦する場合もNetflix経由が前提となる。
本戦の映像中継は「Netflix完全独占」で地上波放送はなし
今回のWBC最大の変化は、地上波テレビ（民放・NHK）やBS・CS放送での試合中継が一切行われないことだ。日本国内における全47試合の配信権をNetflixが独占取得したためである。
前回2023年大会では日本戦を中心にテレビ朝日やTBSなどが中継し、Amazonプライム・ビデオでも配信されたが、今大会はそれらのプラットフォームでも視聴することはできない。DAZNやABEMAなど他のスポーツ配信サービスも同様だ。映像で侍ジャパンの勇姿を見るには、Netflixへの有料加入が必須となる。
なお、日本テレビがNetflix独占ライブ配信映像の「中継制作」を受託しており、地上波では試合中継の代わりに「関連特番」やニュースでのハイライトが放送されるに留まる。
WBC2026 日本国内の中継・配信一覧
|区分
|対応状況
|Netflix
|全47試合を独占ライブ配信＋見逃し配信あり
|地上波テレビ
|なし
|BS/CS放送
|なし
|他動画配信サービス(Amazon・ABEMAなど)
|なし
|ラジオ中継
|ニッポン放送が侍ジャパン全試合を実況生中継(全国30局ネット)
なぜテレビ中継は消滅したのか？
国民的関心事であるWBCがテレビから消えた最大の理由は、「放映権料の高騰」である。
報道によれば、今大会の放映権料は推定150億円とも言われており、これまでの大会と比べて破格の金額に跳ね上がった。日本のテレビ局連合ではこの高額な放映権料をビジネスとして回収・成立させることができず、豊富な資金力を持つ巨大動画配信サービスのNetflixが全試合の権利を買い取る形となったのだ。これは、日本のスポーツ中継のビジネスモデルが根本から変わりつつある象徴的な出来事と言える。
例外として「ラジオ中継」は楽しめる
本戦の映像はNetflix独占だが、無料でWBCの熱気を楽しむ手段が完全に失われたわけではない。
「音声のみ」であれば無料で楽しむことが可能だ。ニッポン放送が侍ジャパンが出場する全試合をラジオで実況生中継する。スマートフォンアプリ「radiko（ラジコ）」を利用すれば、放送エリア内であれば無料で聴取できるため、映像が見られない環境の人はラジオを活用するのも一つの手だ。
WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介
2026年ワールドベースボールクラシックは3月6日(金)に開幕。1次ラウンドは同月11日まで実施され、サンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市で熱戦が繰り広げられる。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで開催される。
決勝トーナメントは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を予定。世界一をかけた戦いは終盤に向けて一気に加速する。
日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。1次ラウンドはすべて東京ドームで行われる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール
|日程
|開始時間
|対戦カード
|会場
|3月5日(木)
|12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月5日(木)
|19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|3月6日(金)
|12:00
|オーストラリア vs チェコ
|東京ドーム
|3月6日(金)
|19:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月7日(土)
|12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月7日(土)
|19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|3月8日(日)
|12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
|東京ドーム
|3月8日(日)
|19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|3月9日(月)
|19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
|3月10日(火)
|19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
各プール組み分け一覧
|プール
|開催地
|出場国
|プールA
|サンフアン(プエルトリコ)
|プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
|プールB
|ヒューストン(アメリカ)
|アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
|プールC
|東京(日本)
|日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
|プールD
|マイアミ(アメリカ)
|ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
WBC 2026｜Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
