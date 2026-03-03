2026年3月にに京セラドーム大阪で行われる侍ジャパン強化試合が行われる。
本記事では、侍ジャパンvs阪神のプライムビデオ・Netflix配信の有無について紹介する。
侍ジャパンvs阪神はいつ？
WBC2026開幕を目前に控え、侍ジャパンが阪神タイガースと対戦する強化試合が行われる。開催日は2026年3月3日(火)。プレーボールは19:00を予定しており、会場は京セラドーム大阪だ。
本大会前の最終調整局面にあたる重要な実戦機会。チーム編成の最終確認やコンディションチェックの場となるだけに、国内外のファンからも注目が集まる一戦となる。
開場は17:00予定。ベンチは阪神タイガースが1塁側、侍ジャパンが3塁側を使用する。現地観戦を予定している場合は、入場時間や座席位置も事前に確認しておきたい。
侍ジャパンvs阪神 試合概要
|項目
|内容
|試合日
|2026年3月3日(火)
|試合開始時間
|19:00
|開場時間(予定)
|17:00
|会場
|京セラドーム大阪
|ベンチ位置
|1塁側：阪神／3塁側：侍ジャパン
侍ジャパンvs阪神のプライムビデオ・Netflix配信はある？
2026年3月3日に京セラドーム大阪で開催される侍ジャパン対阪神タイガースの強化試合は、プライムビデオおよびNetflixでの配信は実施されない。プライムビデオは2月開催の宮崎・名古屋シリーズ(ラグザス 侍ジャパンシリーズ)をライブ配信していたが、3月2日・3日の大阪シリーズは対象外となっている。
Netflixについては、3月5日開幕のWBC本戦全47試合を独占ライブ配信するが、本戦前の強化試合は配信ラインアップに含まれていない。したがって、ストリーミングでの視聴は不可となる。
3月3日の阪神戦を視聴する場合は、地上波テレビ中継が基本。見逃し配信の予定も現時点では発表されていないため、リアルタイムでの視聴が現実的な選択肢となる。
侍ジャパンvs阪神 配信状況まとめ
|サービス
|配信有無
|備考
|プライムビデオ
|なし
|3月大阪シリーズは配信対象外
|Netflix
|なし
|WBC本戦のみ独占ライブ配信
|地上波テレビ
|あり
|全国ネットで生中継
侍ジャパンvs阪神はどこで見れる？
2026年3月3日(火)に京セラドーム大阪で開催される侍ジャパン対阪神タイガースの強化試合は、地上波テレビで独占生中継される。
放送を担当するのはテレビ朝日系列(全国ネット)。放送時間は18:30〜21:54を予定しており、19:00のプレーボールから試合終了までをカバーする編成となる。本大会直前の重要な実戦機会という位置づけもあり、全国ネットでの放送体制が敷かれた。
中継には栗山英樹氏がゲスト出演。解説には古田敦也氏、松坂大輔氏、和田毅氏らが名を連ねる豪華布陣で臨む。WBCを戦った経験者やレジェンドOBが試合を読み解く構成だ。
なお、プライムビデオやNetflixでの配信は行われないため、視聴手段は地上波テレビが中心となる。リアルタイムでの観戦を予定している場合は、放送開始時間を事前に確認しておきたい。
WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介
2026年ワールドベースボールクラシックは3月6日(金)に開幕。1次ラウンドは同月11日まで実施され、サンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市で熱戦が繰り広げられる。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで開催される。
決勝トーナメントは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を予定。世界一をかけた戦いは終盤に向けて一気に加速する。
日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。1次ラウンドはすべて東京ドームで行われる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール
|日程
|開始時間
|対戦カード
|会場
|3月5日(木)
|12:00
|オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月5日(木)
|19:00
|韓国 vs チェコ
|東京ドーム
|3月6日(金)
|12:00
|オーストラリア vs チェコ
|東京ドーム
|3月6日(金)
|19:00
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月7日(土)
|12:00
|チェコ vs チャイニーズ・タイペイ
|東京ドーム
|3月7日(土)
|19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
|3月8日(日)
|12:00
|チャイニーズ・タイペイ vs 韓国
|東京ドーム
|3月8日(日)
|19:00
|日本 vs オーストラリア
|東京ドーム
|3月9日(月)
|19:00
|オーストラリア vs 韓国
|東京ドーム
|3月10日(火)
|19:00
|日本 vs チェコ
|東京ドーム
各プール組み分け一覧
|プール
|開催地
|出場国
|プールA
|サンフアン(プエルトリコ)
|プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
|プールB
|ヒューストン(アメリカ)
|アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
|プールC
|東京(日本)
|日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
|プールD
|マイアミ(アメリカ)
|ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
