Netflixを大画面で楽しみたいなら、テレビ視聴が最適だ。映画やドラマ、スポーツのライブ配信まで、スマホやPCとは違う没入感を得られる。
一方で、スマートフォンとは異なり、テレビで視聴する場合は機器の接続や設定など、いくつかの手順を踏む必要がある。
本記事では、Netflix(ネットフリックス)をテレビで見る方法、デバイス別の接続手順について紹介する。
Netflix(ネットフリックス)をテレビで見る方法は？
Netflixをテレビで視聴するには、「Netflixアプリ」と「インターネット接続」の2つが基本条件となる。あとは自宅のテレビ環境に合わせて、最適な接続方法を選べばいい。
方法は大きく分けて5パターン。スマートテレビを使うか、外付けデバイスを接続するか、ゲーム機やCATV経由で視聴するかなど、選択肢は多い。それぞれの特徴を押さえておけば、設定は難しくない。
①スマートテレビで直接視聴
Android TVやGoogle TV搭載モデルなど、インターネット接続に対応したスマートテレビであれば追加機器は不要。テレビをWi-Fiに接続し、リモコンのNetflixボタン、またはアプリ一覧からログインするだけで利用できる。
ソニー(ブラビア)、パナソニック(ビエラ)、シャープ(アクオス)、東芝(レグザ)、LG、ハイセンス、TCLなどが対応している。
②ストリーミングデバイスを接続
HDMI端子があるテレビなら、外付けデバイスを差し込むだけで視聴可能。Fire TV Stick、Chromecast/Google TV、Apple TVなどが代表的だ。Wi-Fi接続後、アプリを開いてログインすれば利用できる。
なお、モバイル端末からのキャスト機能は、今後制限される傾向にある点には注意が必要だ。
③ゲーム機を利用
PlayStation 4/5やXbox One、Xbox Series X/Sでは、ストアからNetflixアプリをダウンロードしてテレビで再生できる。Nintendo Switchは非対応となっている。
④ケーブルテレビ経由
J:COMなどのCATVサービスでは、セットトップボックスにNetflixアプリが標準搭載されている場合がある。サービス経由で契約すると、月額割引などの特典が付くケースもある。
⑤HDMIケーブルで有線接続
パソコンとテレビをHDMIで接続し、テレビを外部モニターとして使用する方法。スマートフォンも変換アダプタを使えば有線接続が可能。ただし、広告つきスタンダードでは有線接続やキャスト機能が制限される場合がある。
快適に視聴するための条件
安定した回線速度が重要だ。標準画質は1.0Mbps以上、HDは5Mbps以上、4Kは15Mbps以上が目安。4K視聴にはプレミアムプランへの加入に加え、テレビと接続機器が4K対応で、HDCP2.2対応HDMI端子で接続されている必要がある。
テレビ視聴方法まとめ
|方法
|追加機器
|特徴
|スマートテレビ
|不要
|アプリから直接ログインして視聴可能
|Fire TV Stick / Chromecast / Apple TV
|必要
|HDMI接続で通常テレビをスマート化
|ゲーム機
|本体が必要
|PS4/5・Xbox対応、Switchは非対応
|CATVセットトップボックス
|契約機器
|J:COMなどでアプリ搭載モデルあり
|HDMI有線接続
|ケーブル・変換アダプタ
|PCやスマホ画面を直接表示可能
Netflix(ネットフリックス)のデバイス別接続手順は？
Netflixをテレビで視聴する方法は複数あるが、重要なのは「自宅の環境に合ったデバイスを選ぶこと」だ。ここでは、代表的な接続パターンごとの手順を整理する。
ストリーミングデバイスを使う
Amazon Fire TV Stick
- 本体をテレビのHDMI端子に差し込み、電源アダプタを接続する。
- テレビの入力を該当HDMIに切り替え、リモコンをペアリングする。
- Wi-Fi設定とAmazonアカウントにログイン。
- 「検索」からNetflixをダウンロードし、起動してログイン。
Chromecast / Chromecast with Google TV
- Chromecast(第3世代/Ultra)はHDMIに接続し、Google Homeアプリで初期設定。視聴時はスマホのNetflixアプリからキャスト。
- Chromecast with Google TVはリモコン操作が可能。アプリ一覧からNetflixを選択してログイン。
Apple TV
- 本体をHDMIと電源に接続。
- App StoreからNetflixを検索しインストール。
- アプリを開き、メールアドレスとパスワードでログイン。
スマートテレビで視聴
ソニー(ブラビア)
- リモコンのNetflixボタン、またはホームからアプリを選択。
- ログイン情報を入力。
パナソニック(ビエラ)
- ホーム画面のネットワーク機能からNetflixを起動。
- アカウント情報を入力してログイン。
シャープ(AQUOS/Android TV搭載モデル)
- ホーム画面のアプリ一覧からNetflixを起動。
- ログイン情報を入力。
ゲーム機で視聴
PlayStation(PS4/PS5)
- ホーム画面の「テレビ＆ビデオ」からNetflixをダウンロード。
- アプリを起動しログイン。
Xbox(One/Series X|S)
- ストアからNetflixを検索しダウンロード。
- アプリ起動後、ログイン情報を入力。
ケーブルテレビ(J:COM)経由
- J:COM LINKはホーム画面のアプリ一覧からNetflixを選択、または音声操作で起動。
- 4K J:COM BOXは「VOD」ボタンからアプリを選択しログイン。
HDMIケーブルで有線接続
- テレビとPCまたはスマートフォンをHDMIケーブルで接続。
- テレビ側の入力切替で該当HDMIを選択。
- デバイス側でNetflixを再生。
テレビやゲーム機での入力が手間な場合は、QRコードログインが有効。テレビ画面に表示されたQRコードをスマートフォンで読み取るだけでログインが完了する。
なお、広告つきスタンダードプランでは、有線接続や一部キャスト機能が制限される場合があるため、契約プランの仕様も確認しておきたい。
WBC2026はNetflixで独占配信！
Netflix
2026年のワールド・ベースボール・クラシックは、3月6日(金)にスタートし、1次ラウンドは3月11日まで開催される。舞台となるのはサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市。各プールの上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終決戦はアメリカで行われるフォーマットだ。
ノックアウトステージは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を実施予定。終盤は一戦必勝のトーナメント方式で、世界一の座を争う。
配信はNetflixの独占配信となっているため、視聴をするにはNetflixの加入は必須だ。
日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦。1次ラウンドの全試合は東京ドームで行われる。
WBC 2026｜Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額(※非キャンペーン時)で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC 2026｜関連情報
【大会日程・結果】
【侍ジャパン】
【チケット】
- WBC 2026チケット販売情報｜東京ラウンドの席種・価格一覧
- WBC日本戦のチケットを定価で買う方法は？一般販売・リセール・攻略法まとめ
- WBC2026 東京ドーム侍ジャパン(日本)戦の観戦チケットはどこで買える？購入方法まとめ
【Netflix視聴】
- NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？
- Netflix(ネットフリックス)は料金の違いで何が変わる？プランの特徴・月額・割引情報
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC 2026は地上波なし｜録画再放送の予定はある？
- ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？
【各国代表メンバー/ロースター】
|全出場国一覧
|日本
|韓国
|チャイニーズ・タイペイ
|オーストラリア
|チェコ
|アメリカ
|キューバ
|ドミニカ共和国
|ベネズエラ
|メキシコ
|プエルトリコ