Netflix(ネットフリックス)の解約方法は？すぐ手続きしても1カ月見れる？

Netflixなどの月額制サービスでは、解約タイミングが重要となる。

本記事では、Netflixの解約方法について紹介する。

Netflix(ネットフリックス)の解約方法は？

Netflixをやめたい場合、まず押さえておきたいのは「アプリ削除＝解約ではない」という点だ。アンインストールやログアウトだけでは契約は継続され、料金も自動更新される。必ず正規の手順からキャンセル手続きを行う必要がある。

解約方法は、登録時に選択した支払い手段によって異なる。自分がどの決済方法を利用しているかを確認し、該当する窓口から手続きを進める形になる。

支払い方法別の解約手順

クレジットカード / デビットカード / PayPay / ギフトカードなど

WebブラウザでNetflix公式サイトにログイン → 「アカウント」 → 「メンバーシップのキャンセル」 → 「キャンセル手続きの完了」を選択。

「設定」アプリ → 自分の名前(Apple ID) → 「サブスクリプション」 → 「Netflix」 → 「サブスクリプションをキャンセルする」を選択。

Google Playストア → 右上アイコン → 「お支払いと定期購入」→「定期購入」→「Netflix」→「定期購入を解約」を選択。

各社のマイページ(My au、My SoftBank、My docomoなど)からオプション解除・プラン変更の手続きを行う。

解約時に知っておきたいポイント

日割り返金はなし。月の途中で解約しても、残期間分の払い戻しは行われない。

解約後も請求サイクルの最終日までは視聴可能。即時停止ではない。

アカウントページに「メンバーシップの再開」と表示されていれば、解約予約は完了している。

解約後のアカウント情報

視聴履歴やマイリストなどのデータは約10カ月間保持される。

期間内に再開すれば、以前の設定のまま利用可能。

完全削除を希望する場合は、Netflixサポート(privac y@netflix.com)へ直接リクエストが必要。

解約自体は数分で完了するが、決済方法ごとに窓口が異なる点には注意が必要だ。更新日前に手続きを済ませておけば、次回請求を防ぐことができる。

Netflixをすぐに解約手続きしても1カ月見れる？

結論から言えば、Netflixは登録直後に解約手続きをしても、支払った期間分(約1カ月間)はそのまま視聴できる。月額料金は前払い制のため、キャンセル＝即時停止ではない。

解約後も利用できるのは、次回の請求予定日(契約終了日)まで。たとえば1月10日に登録し、翌11日に解約しても、次回請求日である2月10日前後まではすべてのコンテンツを制限なく視聴可能だ。

登録直後に解約するのはアリ？

「WBCだけ観たい」「特定の作品だけ視聴したい」といった短期利用の場合、登録直後に解約手続きを済ませておく方法は有効だ。これにより、自動更新による翌月請求を防げる。1カ月で確実に終了させたい場合の定番テクニックといえる。

注意しておきたいケース

パートナー経由(ドコモなど)の契約は例外あり。プランによっては解約が即日適用され、すぐに視聴できなくなるケースがある。

支払い保留中の状態でキャンセルすると、アカウントが即時停止される場合がある。

プリペイドカード利用時は、残高がある限り視聴可能。残高がなくなると自動停止となる。

通常の月額契約であれば、解約＝次回更新停止という扱いになる。自分の契約形態を確認したうえで手続きを進めることが、トラブル回避のポイントだ。

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額(※非キャンペーン時)で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシックは、3月6日(金)にスタートし、1次ラウンドは3月11日まで開催される。舞台となるのはサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市。各プールの上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終決戦はアメリカで行われるフォーマットだ。

ノックアウトステージは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を実施予定。終盤は一戦必勝のトーナメント方式で、世界一の座を争う。

配信はNetflixの独占配信となっているため、視聴をするにはNetflixの加入は必須だ。

日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦。1次ラウンドの全試合は東京ドームで行われる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合日程

日付 開始時間 対戦カード 会場 3月5日(木) 12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月5日(木) 19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 3月9日(月) 19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 3月10日(火) 19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

各プール出場チーム一覧

プール 開催地 出場チーム プールA サンフアン プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア プールB ヒューストン アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル プールC 東京 日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ プールD マイアミ ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

WBC 2026｜関連情報

