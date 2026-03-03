Netflixに年間プランはある？月額料金・支払い方法・最新キャンペーン情報まとめ

野球世界一を決定するWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)が、Netflixで独占配信される。

本記事では、Netflixの年間プラン・料金について紹介する。

Netflixの年間プランはある？

2026年2月時点でNetflixに公式の年間プランは用意されていない。支払い方式は月額制のみとなっており、登録日を基準に毎月同じ日付で利用料金が自動請求される仕組みだ。

年間一括払いが導入されていない背景には、料金改定やプラン構成の柔軟性を確保する狙いがある。ユーザー側も、必要に応じていつでも解約やプラン変更ができるため、視聴スタイルに合わせた使い分けが可能となっている。

長期利用を前提とした割引プランは存在しないものの、月単位での加入・解約を繰り返せる点はNetflixの大きな特徴だ。視聴したい作品やイベントに合わせて利用期間を調整する形が、現実的な選択肢となる。

Netflixの料金

Netflixの料金プランは、現在「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が用意されている。2024年10月の価格改定を経て、月額料金や機能面が整理され、用途や視聴スタイルに応じて選べる構成となっている。

最も安価なのは広告つきスタンダードで、月額890円(税込)。フルHD画質に対応し、同時視聴は2台まで可能だが、1時間あたり平均4分程度の広告が表示される。また、ライセンスの関係で一部作品が視聴できない場合がある。

スタンダードは月額1,590円(税込)。広告なしでフルHD視聴が可能で、同時視聴は2台まで。ダウンロード上限も実質的に十分な水準で、バランス重視のユーザーに適したプランといえる。

プレミアムは月額2,290円(税込)。4K(UHD)+HDRに対応し、同時視聴は最大4台。空間オーディオにも対応しており、画質や音質にこだわる層や家族利用を想定した上位プランだ。

なお、以前提供されていたベーシックプラン(月額990円)は新規受付を終了しているが、既存契約者は継続利用が可能となっている。

さらに、2026年3月18日までの期間限定でWBC独占配信を記念した割引キャンペーンを実施中。新規登録者や対象の元会員は、初月料金が以下の特別価格となる。

Netflix料金プラン一覧(税込)

プラン名 通常月額 キャンペーン初月 画質 同時視聴 広告つきスタンダード 890円 498円 フルHD(1080p) 2台 スタンダード 1,590円 795円 フルHD(1080p) 2台 プレミアム 2,290円 1,145円 4K(UHD)+HDR 4台

初回1カ月無料あり！Netflixをお得に視聴する方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額(※非キャンペーン時)で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシックは、3月6日(金)にスタートし、1次ラウンドは3月11日まで開催される。舞台となるのはサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市。各プールの上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終決戦はアメリカで行われるフォーマットだ。

ノックアウトステージは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を実施予定。終盤は一戦必勝のトーナメント方式で、世界一の座を争う。

配信はNetflixの独占配信となっているため、視聴をするにはNetflixの加入は必須だ。

日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦。1次ラウンドの全試合は東京ドームで行われる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合日程

日付 開始時間 対戦カード 会場 3月5日(木) 12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月5日(木) 19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 3月9日(月) 19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 3月10日(火) 19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

各プール出場チーム一覧

プール 開催地 出場チーム プールA サンフアン プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア プールB ヒューストン アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル プールC 東京 日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ プールD マイアミ ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

