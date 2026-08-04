Lottomatica è un bookmaker ADM, molto noto in Italia, che offre servizi di scommesse sportive tramite il brand “Better”. Questo operatore è uno dei brand più popolari nel settore del gioco d'azzardo italiano, come confermano le ottime recensioni Lottomatica reperibili sul web. Attraverso Better, Lottomatica propone un portale sicuro e legale per le scommesse sportive. Questo articolo fornisce una guida dettagliata sulla registrazione a Lottomatica e spiega come accedere alle offerte di benvenuto dedicate ai nuovi utenti.

Come aprire un conto di gioco su Lottomatica? ✍️

L'apertura di un conto di gioco su Lottomatica è riservata ai residenti in Italia e ai maggiorenni. Come tutti i siti di scommesse legali e autorizzati dall'ADM/AAMS, Lottomatica deve verificare i dati attraverso un sistema denominato KYC (Know Your Customer). Proprio per questo motivo, durante la procedura di iscrizione bisogna fornire informazioni anagrafiche personali e la copia fronte/retro di un documento di identità valido. Lottomatica facilita l'iscrizione e la procedura di convalida, proponendo la registrazione con SPID, in parallelo all'iter classico.

Registrazione Classica

Per chi avesse deciso di optare per l'apertura del conto in modalità classica, ecco i passaggi necessari:

Visitare il sito ufficiale Lottomatica.it e cliccare sul pulsante giallo "Registrati".

Cliccare su "Registrazione classica".

Fornire vari dati personali (username, password, numero di cellulare e risposta alla domanda di sicurezza) in un totale di 4 step distinti. Tutte le info fornite sono trattate nel rispetto della normativa italiana e comunitaria (GDPR).

A seguire, bisogna dare tutti i consensi necessari e cliccare sul pulsante giallo "Continua" per avanzare allo step successivo.

Inserire i riferimenti di un documento di identità in corso di validità. È importante sapere che successivamente si dovrà inviare una copia di questo documento per procedere alla convalida del conto.

Selezionare l'offerta di benvenuto e/o inserire l'eventuale codice promozionale.

Confermare i dati per creare effettivamente l'account.

Registrazione tramite SPID

Chi desidera registrarsi a Lottomatica in modo più rapido e non dover inviare i propri documenti, può selezionare la "Registrazione tramite SPID":

Visitare il sito ufficiale Lottomatica.it e cliccare sul pulsante giallo "Registrati".

Cliccare su "Registrazione SPID".

Selezionare il servizio utilizzato per la conferma della propria identità personale.

Fornire il consenso all'accesso.

Lottomatica compilerà automaticamente il modulo di registrazione, estraendo in modo sicuro e legale le informazioni personali dell'utente direttamente con lo SPID.

Selezionare il nome utente, la password dell'account, il limite di ricarica settimanale e il tipo di bonus di benvenuto, fornire tutti i consensi necessari e cliccare su "Conferma".

Registrazione su Lottomatica: termini e condizioni ✅

Per poter aprire un conto di gioco su Lottomatica e utilizzarlo, è necessario rispettare specifici requisiti legali e contrattuali:

Avere compiuto 18 anni (essere maggiorenni).

(essere maggiorenni). Essere residenti in Italia .

. Fornire informazioni anagrafiche personali complete e corrette.

complete e corrette. Inviare la copia fronte/retro di un documento di identità valido entro 30 giorni dalla registrazione (se non si usa SPID).

valido entro 30 giorni dalla registrazione (se non si usa SPID). Convalidare l'account entro 30 giorni dalla sua creazione.

entro 30 giorni dalla sua creazione. Fissare un limite di ricarica settimanale , in accordo con le linee guida sul Gioco Responsabile.

, in accordo con le linee guida sul Gioco Responsabile. Non essere autoesclusi da tutte le piattaforme di gioco tramite l'iscrizione allo specifico registro tenuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come convalidare il conto su Lottomatica 🆔

La convalida dell'account è un passaggio obbligatorio richiesto dall'ADM per garantire la sicurezza e la legalità del gioco online. Se l'utente non si registra tramite SPID, deve procedere alla convalida dell'account entro 30 giorni dalla sua creazione. In caso contrario, il conto di gioco viene sospeso. Fino al completamento della convalida, non è possibile prelevare eventuali vincite.

Per la convalida è necessario inviare la copia del documento di identità selezionato in fase di registrazione.

Documenti accettati : Carta d'identità (cartacea o elettronica) o Passaporto (purché emessi da un Paese membro della Comunità Europea), oltre alla Patente di guida italiana. Se si è in possesso di un passaporto non europeo, bisognerà fornire un documento supplementare italiano (Carta d'Identità, Patente, Permesso di soggiorno, Tesserino del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria).

: Carta d'identità (cartacea o elettronica) o Passaporto (purché emessi da un Paese membro della Comunità Europea), oltre alla Patente di guida italiana. Se si è in possesso di un passaporto non europeo, bisognerà fornire un documento supplementare italiano (Carta d'Identità, Patente, Permesso di soggiorno, Tesserino del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria). Modalità di invio :

: Caricamento sulla piattaforma : disponibile nella sezione "Profilo/Documenti". Si deve riportare "LOTTOMATICA" e il numero del Conto Gioco sul documento (formati accettati: PDF, TIFF, JPG con limiti di dimensione specifici).

: disponibile nella sezione "Profilo/Documenti". Si deve riportare "LOTTOMATICA" e il numero del Conto Gioco sul documento (formati accettati: PDF, TIFF, JPG con limiti di dimensione specifici). Invio via email: inviare la documentazione a contratti@lottomatica.com (fino a 10 Mb, formati compatibili: PDF, TIFF, JPEG, senza immagini nel corpo dell'email).

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta completata la procedura di iscrizione, l'utente può accedere a tutte le sezioni del portale, incluse le offerte di benvenuto e i servizi di gioco.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Effettuando la registrazione a Lottomatica, è possibile selezionare un bonus benvenuto Better Lottomatica dedicato alle scommesse sportive. Chi si registra per la prima volta a Lottomatica può ricevere un bonus scommesse fino a 7.050€ (che include un bonus sul primo deposito del 50% fino a 50€, il 100% fino a 2.000€ in Play Bonus Slot e fino a 5.000€ con l'iniziativa Invita un Amico), oltre a 250€ in Play Bonus Slot registrandosi con il codice promozionale dedicato.

Termini e condizioni del Bonus Sport:

Passaggi : dopo essersi registrati su Lottomatica.it, effettuare una prima ricarica di almeno 20€ entro 7 giorni per ricevere il bonus sportivo fino a 50€ e il bonus fino a 2.000€ in Play Bonus Slot sulla prima ricarica.

: dopo essersi registrati su Lottomatica.it, effettuare una prima ricarica di entro 7 giorni per ricevere il bonus sportivo fino a 50€ e il bonus fino a 2.000€ in Play Bonus Slot sulla prima ricarica. Metodi di pagamento esclusi: non tutti i metodi di pagamento sono considerati validi per il deposito qualificante. I Termini e Condizioni dell'offerta escludono esplicitamente Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica.

Accesso all'account 🔑

Per effettuare scommesse su Lottomatica, è necessario accedere al conto creato sul portale, inserendo l’Username e la Password scelti in fase di registrazione. Una volta effettuata l'iscrizione, l’Username non sarà più modificabile, mentre la Password potrà essere aggiornata in qualsiasi momento. L'accesso è possibile sia da piattaforma desktop che da dispositivi mobili (sito ottimizzato e app nativa).

Primo deposito

Per iniziare a scommettere con denaro reale, è necessario effettuare almeno una ricarica. Questo è il terzo passo fondamentale per iniziare a giocare:

Accedere all'account creato. Cliccare sul pulsante giallo "Ricarica" posto in alto a destra. Selezionare il metodo di pagamento desiderato (tenendo presente le esclusioni per il bonus benvenuto). Fissare l'importo e confermare la ricarica.

Metodi di pagamento 💳

Lottomatica offre un'ampia selezione di metodi per depositare e prelevare dal conto di gioco. Il numero di metodi di Deposito è 17, mentre quelli di Prelievo sono 15.

Tipo di Transazione Metodi di Pagamento (17 per il Deposito, 15 per il Prelievo) Carte Bancarie Visa, MasterCard, Postepay Portafogli Elettronici (E-Wallets) PayPal, Skrill, NETELLER, Much Better Pagamenti Mobili Apple Pay, Google Pay Trasferimenti Bancari Bonifico Bancario, Bonifico Postale, MyBank, Rapid Transfer Voucher/Ricariche Voucher Lottomatica, Ricarica Diretta, paysafecard, OnShop (solo Deposito) Altri Bollettino Postale (solo Deposito), Sonect (solo Prelievo)

Nota: Alcuni metodi (Skrill, Neteller, OnShop, Titolo di Ricarica) sono esclusi dal deposito qualificante per il Bonus Benvenuto Sport.

Perché registrarsi su Lottomatica? Pro e Contro ⚖️

Lottomatica è un operatore storico e legale in Italia, che offre una piattaforma completa. Un'analisi dei pro e contro può fornire una visione imparziale sull'opportunità di aprire un conto.

Pro 👍 Contro 👎 Bookmaker legale con licenza ADM 15017. Username non modificabile dopo la registrazione. Offre un'ampia gamma di prodotti (Sport, Casinò, Live Casino, Poker, Bingo). Alcuni metodi di deposito sono esclusi dal bonus benvenuto. Registrazione veloce tramite SPID. Ampia scelta di metodi di pagamento (17 per il deposito). App native disponibili per Android (via .apk) e iOS. Vasto palinsesto sportivo (copre 24 sport). Percentuale di payout competitiva (94,42%). Funzionalità aggiuntive come Cashout e Bet Builder.

Lottomatica a confronto con altri bookmaker ADM 🎰

Lottomatica opera con la licenza ADM n. 15017 e si posiziona tra gli operatori di riferimento nel panorama del gioco legale italiano. È al pari di altri concessionari come Sisal, BetFlag, Goldbet e bet365.

Conoscere Lottomatica nel dettaglio 🔎

Lottomatica è un brand tra i più noti nel settore del gioco in Italia. Opera con il marchio "Better" per le scommesse sportive ed è un operatore legale e sicuro, come dimostra la licenza ADM n. 15017. Affidarsi solo a bookmaker in possesso di licenza italiana è fondamentale per garantire la sicurezza dei dati e la legalità delle transazioni.

Panoramica dei Prodotti e Servizi:

Scommesse Sportive : copre 24 discipline sportive, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Padel, Volley. Offre Live Betting con servizio di Live Streaming e scommesse su E-Sport (Dota 2, League of Legends).

: copre discipline sportive, tra cui Calcio, Tennis, Basket, Padel, Volley. Offre Live Betting con servizio di Live Streaming e scommesse su E-Sport (Dota 2, League of Legends). Mercati di Scommessa : oltre ai classici, include scommesse Combo, Under/Over Calci d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, e Almeno 1 palo o traversa.

: oltre ai classici, include scommesse Combo, Under/Over Calci d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, e Almeno 1 palo o traversa. Payout : la percentuale di payout è del 94,42% .

: la percentuale di payout è del . Casinò : offre oltre 3.100 giochi tra slot e Casinò Live. Tra i titoli popolari: Breaking Bad Fire Blaze, Big Bass Bonanza 1000, Esqueleto Explosivo 2.

: offre oltre giochi tra slot e Casinò Live. Tra i titoli popolari: Breaking Bad Fire Blaze, Big Bass Bonanza 1000, Esqueleto Explosivo 2. Promozioni: disponibili 8 promozioni Sport, 15 Casinò e altre per Poker, Bingo, e Giochi di Carte.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di Lottomatica?

Ho testato in prima persona la registrazione Lottomatica e, sebbene sia un procedimento comunque semplice e standard, devo rilevare che esiste un’unica opzione. L'utente, infatti, deve aggiungere il suo codice fiscale e poi procedere con la registrazione classica inserendo i dati personali. Fino a qualche mese fa era disponibile anche lo SPID che, però, è stato rimosso. Qualora non ci si ricordi il proprio codice fiscale, lo si può recuperare direttamente dal form.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Visto che per scelta di Lottomatica non c’è più la possibilità di registrarsi tramite SPID, potrebbe essere utile aggiungere almeno l’opzione di iscrizione tramite Carta d'Identità Elettronica. Darebbe modo ai giocatori di iscriversi velocemente, quindi senza aggiungere decine di dati, e poi eviterebbe anche la convalida del conto gioco successiva.

In cosa l'iscrizione su Lottomatica può migliorare?

Una volta iscritto, mi ha colpito la solidità del brand e la sensazione di trovarsi davanti a una piattaforma molto radicata nel mercato italiano. Lottomatica offre un palinsesto decisamente ampio e con la massima scelta di opzioni per le puntate. Interessanti anche i bonus, sia per i nuovi giocatori sia per chi ha già un account con il bookmaker.

Domande frequenti

Perché è richiesto il Codice Fiscale durante la registrazione?

La richiesta del Codice Fiscale è necessaria poiché i concessionari ADM, come Lottomatica, agiscono da sostituti d'imposta. Questo significa che le vincite erogate al giocatore sono già al netto delle imposte dovute.

È possibile modificare il nome utente dopo essersi registrati?

No, una volta completata la registrazione, l’Username non è più modificabile. La Password, invece, può essere aggiornata in qualsiasi momento. Riguardo ai limiti di Gioco responsabile, è possibile ridurli con effetto immediato, ma per aumentarli è necessario attendere 7 giorni.

Cosa succede se non si invia il documento di identità entro 30 giorni?

L'invio di un documento valido per la convalida del Conto Gioco è un requisito di sicurezza e legalità. La mancata trasmissione del documento entro 30 giorni dalla registrazione comporta la sospensione del Conto Gioco, e ciò impedisce di continuare a scommettere.