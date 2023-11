Lottomatica è uno dei brand più noti nel settore del gioco d'azzardo italiano. Attraverso il suo marchio "Better", Lottomatica offre anche un servizio di bookmaking, proponendo un portale sicuro e legale per le scommesse sportive.

Chi si registra per la prima volta a Lottomatica può ricevere un bonus di benvenuto da oltre 500€ per le scommesse sportive. In questo articolo verranno spiegati tutti i dettagli relativi alla registrazione e gli step da seguire per iscriversi e ottenere il bonus benvenuto sport.

Come effettuare la registrazione a Lottomatica

Come tutti i siti di scommesse legali e autorizzati dall'ADM / AAMS, l'iscrizione a Lottomatica è consentita esclusivamente a residenti italiani di maggiore età.

Tale circostanza deve essere controllata dal concessionario, attraverso un sistema ad hoc denominato KYC (Know your client). Proprio per questo motivo, durante la procedura di iscrizione a Lottomatica verrà chiesto di fornire informazioni anagrafiche personali e una copia fronte e retro di un documento di identità valido e aggiornato.

Come pochi altri bookmaker all'avanguardia in Italia, Lottomatica facilita l'iscrizione e la procedura di convalida, proponendo la registrazione con SPID, in parallelo all'iter classico, più complesso e leggermente più dispendioso in termini di tempo. Qui di seguito, la descrizione delle due procedure.

Registrazione classica

Per chi avesse deciso di optare per l'apertura del conto in modalità classica, ecco i passaggi necessari:

Visitare il sito ufficiale lottomatica.it e cliccare sul pulsante giallo "Registrati". Cliccare su "Registrazione classica". In un totale di 4 step distinti, verranno richiesti vari dati personali. Fornire tutte le info necessarie, sapendo che verranno trattate nel rispetto della normativa italiana e comunitaria (GDPR), così come chiarito nell'informativa sulla Privacy. Fornire username, password, numero di cellulare e rispondere alla domanda di sicurezza. Fornire tutti i consensi necessari alla creazione dell'account Lottomatica, aggiungendo la spunta alle caselle relative. Cliccare sul pulsante giallo "Continua" per avanzare al prossimo step. Fornire i propri dati personali, così come richiesti dal modulo. Inserire i riferimenti di un documento di identità in corso di validità. Verificare che i dati siano aggiornati e corretti, poiché si dovrà inviare una copia di questo documento per procedere alla convalida del conto di gioco. Selezionare il bonus e / o inserire il codice promozionale Lottomatica. L'operatore prevede diverse offerte di benvenuto. In questo articolo si fa riferimento specifico al "NUOVO BONUS BENVENUTO SCOMMESSE". Confermare i dati per creare effettivamente l'account.

Registrazione tramite SPID

Chi desidera registrarsi a Lottomatica in 1 minuto circa e non dover inviare i propri documenti, può selezionare la "Registrazione tramite SPID" così come descritto qua sotto:

Visitare il sito ufficiale lottomatica.it e cliccare sul pulsante giallo "Registrati". Cliccare su "Registrazione SPID" Selezionare il servizio utilizzato per la propria identità personale dall'elenco a tendina. Fornire il consenso all'accesso tramite App o altro sistema.

In questo modo, Lottomatica compilerà automaticamente il modulo di registrazione, estraendo in modo sicuro e legale le informazioni personali dell'utente direttamente dalla SPID.

Infine, verrà comunque richiesto di selezionare il nome utente, la password dell'account, il limite di ricarica settimanale e il tipo di bonus di benvenuto. Per confermare l'iscrizione a Lottomatica, fornire tutti i consensi necessari e cliccare su "Conferma".

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Lottomatica

Riguardo a quanto precisato più in alto, vale la pena ricordare che solo i soggetti maggiorenni e residenti in Italia possono iscriversi a siti di scommesse sicuri come Lottomatica.

Le linee guida sul Gioco Responsabile, oltre a obbligare l'utente a fissare un limite di ricarica settimanale, mettono a disposizione dei giocatori diversi strumenti per mantenere un approccio equilibrato all'iGaming.

In tal senso, qualora un utente si sia autoescluso da tutte le piattaforme di gioco tramite l'iscrizione allo specifico registro tenuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non potrà effettuare la registrazione a Lottomatica e a nessun altro bookmaker approvato dall'ADM / AAMS.

Bonus benvenuto scommesse sportive Lottomatica

Come già anticipato, effettuando la registrazione a Lottomatica, è possibile selezionare un bonus benvenuto dedicato alle scommesse sportive, così composto:

25€ con la prima ricarica.

100% del primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport.

Bonus Virtual di 5€.

250€ in Play Bonus Slot.

500€ di bonus slot per chi si iscrive tramite SPID.

A livello procedurale, il welcome bonus è complesso e formato da diversi step. Dopo essersi registrati su Lottomatica.it, effettuando una prima ricarica di almeno 20€ si ricevono 25€ con la prima ricarica e, in aggiunta, il 100% dell'importo del primo deposito come Bonus Sport, fino a 500€.

Con una ricarica di almeno 20€, si ottiene anche un Bonus Virtual di 5€ e 250€ in Play Bonus Slot.

Non tutti i metodi di pagamento sono considerati validi per il deposito qualificante: i T&C dell'offerta escludono esplicitamente Skrill e Neteller.

Iscrizione a Lottomatica da mobile: app nativa e sito ottimizzato

Per completare la registrazione su Lottomatica, gli utenti possono utilizzare sia piattaforme desktop che dispositivi mobili, tra cui smartphone e tablet. Sebbene sia possibile iscriversi attraverso il sito web ottimizzato per mobile direttamente dal browser, ci sono alcuni dettagli da tenere a mente per chi sceglie di utilizzare l'app nativa di Lottomatica per l'iscrizione:

Per dispositivi iOS : l'applicazione di Lottomatica si può trovare e scaricare direttamente dall'App Store . Una volta effettuato il download, l'installazione procederà automaticamente.

: l'applicazione di Lottomatica si può trovare e scaricare . Una volta effettuato il download, l'installazione procederà automaticamente. Per dispositivi Android: gli utenti devono visitare il sito web ufficiale di Lottomatica e scaricare il file apk. Dopo averlo scaricato, si deve procedere con l'installazione, concedendo le autorizzazioni necessarie per l'installazione da fonti esterne al Google Play Store (che per il momento non consente la presenza di applicazioni dedicate al gioco d'azzardo).

Una volta installata l'app, gli utenti dovranno procedere con la compilazione del modulo di registrazione, come descritto sopra, scegliendo una delle due opzioni fra "con SPID" e "Classica".

È importante sottolineare che, indipendentemente dal metodo scelto per la registrazione, sia esso desktop o mobile, è fondamentale validare l'account di gioco inviando i documenti necessari come richiesto da Lottomatica.

Convalida dell'account su Lottomatica

Chi non vuole o non può registrarsi a Lottomatica tramite SPID, deve procedere alla convalida dell'account entro 30 giorni dalla sua creazione. In caso contrario, il conto di gioco verrà sospeso.

Per la convalida, gli utenti possono inviare una copia della carta d'identità (sia cartacea che elettronica) o il passaporto, purché emessi da un Paese membro della Comunità Europea, oltre alla Patente di guida italiana. Se si è in possesso di un passaporto non europeo, bisognerà fornire un documento supplementare, come la Carta d'Identità italiana, Patente italiana, Permesso di soggiorno, Tesserino del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria.

Entro trenta giorni dalla registrazione, gli utenti devono inviare una copia fronte-retro del documento selezionato per la convalida, riportando "LOTTOMATICA" e il numero del proprio Conto Gioco, visibile nella sezione "Movimenti e Giocate". La documentazione può essere caricata direttamente sulla piattaforma nella sezione "Profilo/Documenti" (formati accettati: PDF, TIFF, JPG con limiti di dimensione specifici) o inviata via email a contratti@lottomatica.com (fino a 10 Mb, formati compatibili: PDF, TIFF, JPEG, senza immagini nel corpo dell'email).

Finché non sarà stata effettuata la convalida, non si potranno prelevare eventuali vincite.

Come iniziare a scommettere su Lottomatica

Per effettuare scommesse su Lottomatica con denaro reale, bisogna aver completato la registrazione. Seguendo questi passi, si può iniziare a scommettere in modo sicuro e affidabile:

Iniziare la procedura di registrazione sul portale. Accedere all'account creato. Effettuare un deposito. Scegliere la quota tramite l'interfaccia di gioco, cliccando sul relativo pulsante. Sulla destra si aprirà la schedina di gioco con l'evento selezionato: fissare l'importo da scommettere. Confermare la scelta premendo "Scommetti" e attendere l'esito.

In caso di vincita, il credito verrà aggiunto automaticamente al proprio account senza che venga chiesto altro all'utente.

Metodi di pagamento Lottomatica

Per iniziare a scommettere e ricevere il bonus benvenuto Lottomatica dopo l'iscrizione, bisogna effettuare almeno una ricarica con denaro vero. Ricordando che Skrill e Neteller non sono considerati metodi qualificanti per il welcome bonus, l'utente può selezionare uno dei metodi raccolti nella tabella qua sotto, dopo aver cliccato sul pulsante giallo "Ricarica" posto in alto a destra:

METODO DESCRIZIONE SPESE ACCREDITO IMPORTO MIN/MAX (24h) Carta di credito/Debito - Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Apple Pay - Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € PayPal - Nessuna Immediato 10 € - 1.000 € Bonifico bancario - Dipende dalla banca 2-3 giorni lavorativi 5 € - 100.000 € MyBank - Eventuali spese applicate dalla propria banca Immediato 10 € - 10.000 € Bonifico Postale Bonifico e Bollettino Spese applicate da Poste Italiane 2-5 giorni lavorativi 5 € - Nessun limite Onshop - Nessuna Immediato 2 € - 4.999 € Paysafecard - Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Skrill - Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Muchbetter - Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Postepay - Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Neteller - Nessuna Immediato 30 € - 1.000 €

Iscrizione a Lottomatica - FAQ

Perché viene chiesto il codice fiscale durante la registrazione al sito scommesse?

Fra i vari oneri posti in capo ai concessionari ADM, c'è anche quello di pagare le imposte derivanti da eventuali vincite dei giocatori. Questo significa che Lottomatica (e tutti gli altri bookmaker autorizzati) fungono da sostituti d'imposta e che le vincite sono nette. Ecco perché va fornito il codice fiscale.

Si può modificare il nome utente del proprio account Lottomatica?

Una volta effettuata la registrazione, lo Username non sarà più modificabile, mentre la Password potrà essere aggiornata in qualsiasi momento. Per quanto riguarda il limite di gioco responsabile, si può ridurre con effetto immediato, ma per aumentarlo, sarà necessario attendere 7 giorni.

Cosa succede se non si invia una copia del documento di identità?

L'invio di un documento di identità valido è fondamentale per la validazione del Conto Gioco, garantendo sicurezza e aderenza alle norme. La mancata trasmissione del documento entro 30 giorni comporta la sospensione del Conto Gioco, per cui non si potrà più scommettere.