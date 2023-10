In questo articolo è possibile trovare una guida su come effettuare la registrazione bet365 passo per passo con info su codice, iniziative s trumenti.

Come effettuare la registrazione bet365 e come convalidare il conto di gioco? A seguire è possibile scoprire come creare un account sul noto sito di scommesse sportive online britannico e quali sono le iniziative dedicate ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta. Inoltre attraverso una guida dettagliata si vedrà quali sono i passaggi, elencati uno ad uno, per muovere i primi passi sul portale.

In fase di apertura del conto bet365, i nuovi giocatori hanno la possibilità di digitare un codice nello spazio apposito. Per saperne di più sul codice bonus bet365 all'iscrizione, è possibile consultare la nostra pagina dedicata.

Confronto bet365 con altri siti scommesse ed iniziative dei bookmaker ADM

Registrazione bet365: come aprire il conto online

Il bookmaker britannico di lunga data oggetto di questa guida fa parte dell'elenco dei siti scommesse online ADM, ovvero di quei portali da gioco presenti in Italia in possesso di regolare licenza che li rende sicuri e legali. Per iniziare a scommettere sulla piattaforma occorre in primo luogo creare un conto gioco, operazione consentita solo ed esclusivamente ai giocatori maggiorenni residenti nel paese. Come fare?

La registrazione bet365 è il primo step per immergersi nel mondo del betting dell'operatore, nonché passaggio fondamentale per giocare schedine, aderire alle iniziative di benvenuto dedicate ai nuovi utenti e per usufruire in toto dell'offerta di gioco. A differenza di altri bookmaker italiani, l'iscrizione avviene in un unico momento compilando per intero il formulario racchiuso in un'unica pagina. È proprio in questo momento che gli utenti hanno la possibilità di digitare il codice bonus bet365 nel campo apposito. Operazione facoltativa, che non influenza dunque la creazione dell'account, ma che potrebbe esser talvolta necessaria per aderire a particolari offerte, qualora attive. Come funziona la registrazione bet365 allora? Ecco i passaggi spiegati nel dettaglio

Il primo passo ovviamente richiede di visitare il portale ufficiale bet365.it

Una volta sul sito, bisogna cliccare sul pulsante giallo di registrazione in alto a destra dello schermo (ricordiamo che l'iscrizione sui siti di scommesse sportive è consentita solo ai maggiorenni)

A questo punto si apre un formulario da compilare con le informazioni richieste in primis con la nazione di residenza

Dopo di ché bisogna indicare i propri dati personali quali nome , cognome , data e luogo di nascita e codice fiscale

, , e e Ora occorre indicare un documento di identità con il quale si procederà (subito o in un secondo momento) alla verifica dell'account a scelta tra passaporto, patente o carta di identità

con il quale si procederà (subito o in un secondo momento) alla verifica dell'account a scelta tra passaporto, patente o carta di identità I recapiti quali indirizzo email e numero di cellulare ed indirizzo

e ed Scegliere se ricevere informazioni su offerte ed iniziative

Ora è il momento dei dati di accesso , ovvero le credenziali del conto che si va a creare, quindi username e password

, ovvero le credenziali del conto che si va a creare, quindi username e password Impostare i limiti di versamento per un lasso di tempo di 24 ore o una settimana

per un lasso di tempo di 24 ore o una settimana Infine all'utente è data la possibilità di digitare il codice bonus bet365 in maniera facoltativa

Come ultimo step bisogna prendere visione del contratto, informativa sulla privacy e termini e condizioni prima di accettare e finalizzare il procedimento di registrazione bet365.

Attualmente è disponibile il codice bonus bet365 365GOAL che gli scommettitori possono utilizzare la momento dell'iscrizione. Attenzione: Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Cosa c'è da sapere su bet365, registrazione e conto gioco

La procedura di registrazione bet365, come visto precedentemente, è piuttosto semplice e richiede appena pochi minuti. Tuttavia occorre tenere a mente alcuni dettagli importanti per un'esperienza di gioco sicura e serena. Sottolineiamo ancora una volta che l'iscrizione ai siti scommesse online, incluso il bookmaker britannico di cui si parla in questo articolo, è possibile solo se maggiorenni e residenti in Italia. Tali informazioni sono verificate dall'operatore sia al momento della creazione del conto, previa richiesta degli estremi di un documento di identità, sia al momento della validazione dello stesso.

Che cos'è la validazione del conto gioco e come funziona? A seguire si entrerà nel dettaglio di questa operazione per scoprire come verificare l'account su bet365. Basti sapere che si tratta di un procedimento previsto su tutti i concessionari di gioco ADM e che prevede l'upload (o caricamento) di una copia del proprio documento di identità (a scelta tra passaporto, patente o carta di identità) sul sito stesso. O in alternativa l'invio di tali file per posta elettronica all'indirizzo email indicato dal bookmaker. La verifica del conto va sempre e comunque eseguita entro 30 giorni dall'iscrizione.

Un altro elemento importante da considerare al momento della registrazione bet365 è l'impostazione dei limiti di versamento che possono essere giornalieri o settimanali. Il boomaker di origine britannica si impegna fortemente nel garantire un'esperienza di gioco sicura, legale ma soprattutto responsabile. Impostare tali limiti permette al giocatore di tenere sotto controllo le sue giocate. Nel caso in cui l'utente scelga in un secondo momento di rendere il limite di versamento più stringente, la modifica sarà immediata. Per ampliare, invece, il limite, dovranno trascorrere 7 giorni dal momento della richiesta a quello dell'applicazione. Per saperne di più sul portale, aspetti da conoscere e opinioni dei giocatori, è possibile consultare la nostra recensione bet365.

Bonus benvenuto bet365 registrazione: iniziative dell'operatore per i nuovi utenti

Il motivo che spesso spinge i nuovi giocatori all'iscrizione bet365 è la presenza di eventuali iniziative di benvenuto dedicata proprio agli utenti che si scrivono per la prima volta. Quelli che generalmente vengono indicati come bonus benvenuto rappresentano proprio un incentivo alla registrazione utilizzato dalla stragrande maggioranza dei siti scommesse online proprio per attirare l'attenzione del nuovo cliente e puntare alla sua fidelizzazione. Il bookmaker britannico non è da meno e mette spesso a disposizione dei suoi nuovi clienti dei bonus benvenuto bet365 registrazione che si attivano subito dopo l'apertura di un conto di cui si può avere una panoramica completa sulla nostra pagina dedicata. Talvolta potrebbe essere necessario digitare un codice bonus bet365 per aderire ad eventuali promozioni, per saperne di più e restare aggiornati sulle modalità di adesione alle offerte, è consigliabile consultare tutti i termini e condizioni della promo.

Come funziona il bonus bet365? Questo genere di iniziative tendono a variare con il tempo e a subire un gran numero di aggiornamenti, motivo per cui non entreremo nel dettaglio della promo welcome attualmente in corso. Basti sapere che occorre effettuare su bet365 iscrizione e validazione del conto. Dopo di ché generalmente è richiesto un primo deposito di almeno 10€ e non di rado la movimentazione di specifici volumi di giocata. Ovvero al giocatore è richiesto l'effettuazione di scommesse sportive online che rispettino quota, puntata e legatura minima entro i termini prefissati dal bookmaker. Non mancano infine nemmeno promozioni per gli scommettitori già iscrivi che spesso spaziano dalle iniziative applicate su determinate quote o su giocate multiple e così via.

Come convalidare il conto su bet365

Come visto precedentemente, un passaggio fondamentale per ritenere completato il processo di registrazione bet365 è la verifica dello stesso. Come si convalida il conto di gioco? È semplicissimo:

Una volta effettuata l'iscrizione bet365 e l'accesso con le proprie credenziali sul sito, occorre digitare sull'icona apposita alla voce "Il mio conto"

Dopo di ché accedere alla sezione "Verifica" dove caricare una copia del proprio documento di identità insieme ad un selfie

In alternativa il giocatore può inviare la documentazione richiesta all'indirizzo email apposito indicato sulla piattaforma

Potrebbe inoltre esser necessaria la verifica della residenza sempre seguendo gli step sopraindicati, in questo caso occorrerà inviare un documento che attesti la propria residenza come ad esempio una bolletta.

Le tempistiche della convalida conto bet365 si aggirano generalmente intorno alle 48 ore, tuttavia in alcuni casi potrebbe esser necessario più tempo.

Metodi di pagamento per depositare e prelevare

Generalmente il passo che segue la registrazione bet365 è l'effettuazione di un deposito per aderire ad eventuali iniziative di benvenuto che lo richiedano o semplicemente per avere fondi necessari per iniziare a scommettere online. Per quanto riguarda i metodi di versamento e prelievo, l'operatore propone un vasto ventaglio di canali che vanno dalle più comuni carte di credito e debito, fino ai bonifici bancari per passare agli e-wallet ed altri.

Per effettuare un deposito sul sito occorre semplicemente accedere con le proprie credenziali e visitare la pagina "Versamento" dove poter selezionare il metodo preferito ed eventualmente cambiare o modificare i propri dati. Ogni metodo di pagamento ha limiti minimi e massimi che possono variare a seconda del canale prescelto. Anche le tempistiche variano che si tratti di una carta di credito o di un portafoglio elettronico. Quest'ultimo generalmente è più veloce. Una volta effettuato il versamento, i fondi vanno nel saldo non prelevabile che potrà essere utilizzato per le scommesse online. Le vincite derivanti dai fondi depositati, invece, sono accreditate come saldo prelevabile.

Discorso diverso è per i prelievi. Si parte dal presupposto che per poter effettuare un prelievo occorre aver verificato il proprio conto gioco. Per prelevare le somme vinte basta semplicemente andare alla voce "Banca" del proprio account e qui procedere su "Prelievo". Anche in questo caso vi sono diversi metodi ognuno con le proprie tempistiche e limiti massimi e minimi.

bet365 scommesse: come giocare una schedina

Una volta eseguita con successo la registrazione bet365, è possibile per gli utenti iniziare a piazzare le proprie scommesse sportive online. Il primo passo è naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali e l'effettuazione di un versamento per avere fondi disponibili per le schedine. Si possono trovare un gran numero di sport sui quali puntare, di fatto l'operatore si propone come uno dei siti scommesse online in Italia con il palinsesto più ampio dal punto di vista delle discipline sportive.

Consultando il palinsesto bet365 posizionato a sinistra della schermata è possibile scegliere lo sport sul quale scommettere individuando la nazione, il campionato o torneo e l'evento. Indubbiamente se confrontato ad altri bookmaker online, il concessionario di gioco britannico appare proporre un numero minore di mercati di scommessa. Tuttavia tra questi non mancano i mercati speciali su cartellini, marcatori, corner e così via. Una volta scelto il mercato sul quale puntare, basta cliccare sulla relativa quota per inserirlo in schedina e giocare una scommessa singola, multipla o sistemica.

Iscrizione bet365 mobile app: aprire un account da smartphone e tablet

Su bet365 registrazione e scommesse sono eseguibili anche da smartphone o tablet. In questo caso gli utenti hanno due possibilità: accedere tramite browser del proprio dispositivo alla versione mobile del sito, oppure scaricare l'app bet365. Per il download dell'applicazione di scommesse sportive si può

visitare l'App Store per i dispositivi iOS e procedere subito con scaricamento ed installazione

e procedere subito con scaricamento ed installazione oppure visitare il sito per i dispositivi Android e qui scaricare il file apk con il quale poter eseguire l'installazione dell'app

Proprio come accade da desktop, anche su bet365 app si può finalizzare l'iscrizione e allo stesso modo digitare facoltativamente un codice bonus bet365.

FAQ - Domande frequenti sulla registrazione bet365

Come chiudere l'account bet365?

Per poter eliminare il conto bet365 occorre necessariamente contattare l'assistenza dell'operatore che sia tramite email o chat. È importante assicurarsi, prima di procedere con la richiesta, di aver prelevato eventuali fondi disponibili. Inoltre una volta chiuso il proprio account, l'operazione si considera definitiva e si può procedere con la creazione di uno nuovo solo una volta trascorso un dato lasso di tempo. È in ogni caso possibile chiudere temporaneamente il conto di gioco semplicemente impostando l'autoesclusione, strumento che si trova nella sezione del gioco responsabile.

Come verificare il conto?

Per convalidare il conto bet365 basta effettuare l'upload nella sezione "Verifica" sul sito di una copia del proprio documento di identità (passaporto, patente o carta di identità) e di un selfie. In alternativa è possibile inviare la documentazione per email al bookmaker. Inoltre potrebbe esser necessario verificare la propria residenza sempre attraverso i metodi indicati utilizzando una prova che attesti la propria residenza, come ad esempio una bolletta.

Qual è il codice bonus bet365?

Il codice bonus bet365 è un codice che i nuovi giocatori possono utilizzare in maniera facoltativa al momento della registrazione sul sito nell'ultimo campo presente nel formulario. Attualmente è disponibile il codice 365GOAL. Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Come effettuare l'iscrizione bet365?

Per iscriversi sul portale di scommesse sportive online è necessario essere maggiorenni residenti in Italia. La registrazione bet365 avviene direttamente sulla piattaforma ufficiale del bookmaker ADM compilando tutti i campi del formulario. Occorre fornire un indirizzo email ed un numero di telefono, informzioni personali e creare delle credenziali di accesso. Una volta terminata la procedura, si procede con la verifica dell'account da effettuarsi entro 30 giorni previo invio di una copia del proprio documento id identità, un selfie di una prova di residenza.

Come prelevare le vincite?

Per poter proseguire con una richiesta di prelievo dei fondi disponibili, ovvero di quegli importi derivanti dalle vincite conseguite, è necessario aver anzitutto convalidato il conto. Dopo di ché si può effettuare un preleivo con uno dei metodi di pagamento disponibili accedendo al portale utilizzando le proprie credenziali, e all'interno della propria area personale digitare prima la voce "Banca", in seguito procedere su "Prelievo" indicando la somma da prelevare.