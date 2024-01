Registrazione Goldbet: come aprire un conto gioco e iscriversi

GoldBet è uno dei siti di scommesse sicuri e autorizzati dall'ADM / AAMS in Italia. Le opinioni e recensioni Goldbet confermano come questo operatore sia affidabile e conforme alla legge per gli appassionati di betting.

Per i nuovi utenti che si iscrivono a GoldBet, è disponibile un'offerta speciale di benvenuto che può arrivare a 1.000€ per le scommesse sportive + 1.000 Golden Points. In seguito, verrà illustrato come effettuare la registrazione e come procedere per ottenere il bonus di benvenuto.

Come effettuare la registrazione a Goldbet

GoldBet, come la maggior parte dei siti di scommesse legalizzati dall'ADM / AAMS, accoglie esclusivamente utenti fra i cittadini residenti in Italia e maggiorenni.

Questo operatore è tenuto ad agire in conformità con le norme italiane e per questo utilizza il sistema di autenticazione KYC (Know your client). Questo significa che, nel momento in cui si effettua la registrazione a Goldbet, sarà necessario fornire diversi dettagli personali insieme a una copia di un documento di identità valido.

GoldBet, a differenza di altri bookmaker italiani, offre la possibilità di registrarsi tramite SPID, velocizzando e semplificando la procedura. In parallelo a questa chance, rimane sempre disponibile la tradizionale procedura di registrazione. Ecco le istruzioni per entrambe le modalità:

Registrazione Goldbet classica

Accedere al sito di GoldBet e selezionare "Registrati". Scegliere "Registrazione classica". Seguire i passaggi, fornendo tutte le informazioni personali, assicurandosi che i dettagli inseriti all'interno del modulo siano precisi e aggiornati. Inserire username, password, contatto telefonico e domanda di sicurezza. Accettare il contratto di gioco e spuntare le caselle necessarie per l'apertura dell'account così da procedere con gli step successivi. Inserire i dettagli di un documento di identità valido. Scegliere fra le varie opzioni, il bonus di benvenuto proposto dall'operatore di proprio interesse o inserire il codice promozionale Goldbet. Concludere la registrazione, confermando con il pulsante finale.

Iscrizione Goldbet tramite SPID

L'alternativa all'iscrizione Goldbet classica è quella tramite SPID. Richiede solo 1 minuto di tempo, elimina la necessità di inviare una copia del documento e dà anche la possibilità di ricevere ulteriori 500€ di bonus casinò di benvenuto. Ecco cosa fare per iscriversi a Goldbet con SPID:

Visitare il sito di GoldBet e cliccare sul pulsante "Registrati". Scegliere "Registrazione con SPID". Selezionare il servizio SPID di proprio interesse dal menù a cascata. Autorizzare l'accesso tramite l'App SPID scelta. GoldBet raccoglierà automaticamente le informazioni necessarie dall'account SPID. Concludere la procedura di iscrizione a Goldbet, scegliendo username, password, impostare un limite di deposito settimanale e selezionare un'offerta di benvenuto. Confermare l'iscrizione, accettando le condizioni, il contratto di gioco e proseguire con la conferma.

Anche in questo caso, come in quello precedente, verrà chiesto di fissare un limite di ricarica settimanale e di selezionare un bonus di benvenuto fra quelli disponibili su Goldbet.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Goldbet

La registrazione su GoldBet è permessa unicamente ai residenti italiani che hanno raggiunto la maggiore età, in conformità alle disposizioni stabilite dall'AAMS / ADM per gli operatori di gioco online autorizzati.

Dopo aver finalizzato la registrazione, gli utenti hanno la possibilità di definire i loro limiti di deposito, in accordo con le regole sul Gioco Responsabile. Anche se questi limiti possono essere variati in qualsiasi momento, è importante ricordare che qualora venga richiesto un incremento, si dovrà osservare un periodo di attesa di 7 giorni prima che questa nuova soglia diventi effettiva.

Bonus benvenuto scommesse sportive di Goldbet

Come visto in precedenza, chi decide di registrarsi su GoldBet, ha a disposizione diverse offerte di benvenuto. In questo paragrafo, si farà riferimento in modo specifico al bonus benvenuto scommesse sportive di Goldbet, che si articola nel seguente modo:

Un bonus pari al 100% del primo deposito, fino a un massimo di 500€, utilizzabile esclusivamente sulle scommesse sportive + 250€ con codice promozionale

Un Play Bonus Slot di 250€ (utilizzabile solo alle slot machine).

1.000 Golden Points

Un ulteriore bonus slot di 500€ per coloro che completano la registrazione tramite SPID.

Per accedere a questi bonus, dopo essersi iscritti su GoldBet, è necessario effettuare una prima ricarica di almeno 20€. Questo permette di ottenere immediatamente iun bonus pari al 100% dell'importo depositato, fino a 500€ e 250€ per le scommesse sportive. Con la stessa ricarica, si ha diritto anche al Play Bonus Slot di 250€ e 1.000 Golden Points.

Tuttavia, è importante notare che non tutti i metodi di pagamento sono ammessi. In particolare, secondo i Termini e Condizioni dell'offerta di benvenuto di Goldbet, sono esclusi Skrill e Neteller.

Iscrizione a Goldbet da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su GoldBet è possibile sia da dispositivi desktop che mobile (inclusi smartphone e tablet). Per chi desidera effettuare l'iscrizione attraverso dispositivi mobili, ci sono alcune circostanze specifiche da considerare, distinguendo fra web app e app nativa:

Per dispositivi iOS : l'app di GoldBet è disponibile e scaricabile direttamente dall'App Store. Dopo aver scaricato l'applicazione, l'installazione avverrà automaticamente.

: l'app di GoldBet è disponibile e scaricabile direttamente dall'App Store. Dopo aver scaricato l'applicazione, l'installazione avverrà automaticamente. Per dispositivi Android: è necessario visitare il sito ufficiale di GoldBet e procedere al download del file (che avrà estensione .apk). Una volta scaricato, si dovrà avviare l'installazione, assicurandosi di fornire le opportune autorizzazioni per installare applicazioni da fonti diverse dal Google Play Store, dato che quest'ultimo non ammette app legate al gioco d'azzardo.

Dopo aver completato l'installazione dell'app, gli utenti possono iniziare la fase di registrazione, seguendo le istruzioni e optando per una registrazione "con SPID" oppure "Classica".

Tutta questa procedura non è richiesta per chi opta per la web app, che non è altro che il portale classico, ottimizzato per dispositivi mobile. In questo caso sarà sufficiente visitare il sito Goldbet direttamente dallo smartphone e seguire la guida riportata più in alto.

Convalida dell'account su Goldbet

Per registrarsi su GoldBet.it, l'utente deve soddisfare determinate condizioni. In particolare bisogna accertarsi di:

Avere almeno 18 anni d'età.

Possedere un codice fiscale italiano.

Compilare correttamente il modulo di registrazione.

Una volta completata la registrazione, gli utenti possono effettuare il primo deposito, che sarà subito disponibile nel conto gioco per iniziare a scommettere. Tuttavia, senza la validazione del conto attraverso l'invio dei documenti richiesti, vi sarà un limite di deposito di 1.000 euro e non sarà possibile prelevare le vincite.

La convalida del conto gioco è quindi un passaggio fondamentale. Gli utenti devono inviare una copia leggibile del documento di riconoscimento (Carta d'Identità, Passaporto o Patente di Guida) utilizzato durante la registrazione.

Ci sono varie modalità attraverso le quali gli utenti possono inviare il documento:

Online: dopo aver effettuato l'accesso su GoldBet.it, nella sezione "Profilo del Conto Gioco", è presente la voce " Profilo Documenti ", dove si può caricare il documento. Se si accede da desktop, è possibile scansionare un QR-Code utilizzando lo smartphone o inserire il numero di cellulare per ottenere un link diretto per la scansione. Se si accede da un dispositivo mobile, si può selezionare "Scansiona documento" e seguire le istruzioni a schermo.

", dove si può caricare il documento. Se si accede da desktop, è possibile scansionare un QR-Code utilizzando lo smartphone o inserire il numero di cellulare per ottenere un link diretto per la scansione. Se si accede da un dispositivo mobile, si può selezionare "Scansiona documento" e seguire le istruzioni a schermo. Email: è possibile inviare una copia del documento all'indirizzo contrattigoldbet@lottomatica.com .

Fax: servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero 0645220698.

Posta Ordinaria: gli utenti possono anche inviare i documenti tramite posta al seguente indirizzo: GBO Italy S.p.A. - Servizio Clienti - Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma - Italia.

È importante sottolineare che, in caso di mancato invio del documento entro 30 giorni dalla registrazione, il conto gioco verrà sospeso. Se dopo 60 giorni dalla sospensione i documenti non verranno ancora inviati, il conto di gioco sarà chiuso definitivamente. Se ciò dovesse accadere, per riaprire un nuovo conto, sarà necessario attendere 15 giorni.

Come iniziare a scommettere su Goldbet

Per coloro che si avvicinano per la prima volta a questa piattaforma e desiderano iniziare a scommettere dopo la registrazione a Goldbet, ecco una breve guida con tutti gli step:

Registrazione sulla piattaforma

Una volta completata la registrazione, utilizzare le credenziali fornite per accedere all'account.

Prima di procedere con le scommesse, è necessario depositare una somma sul proprio account. I diversi metodi di deposito disponibili su Goldbet sono elencati nel paragrafo successivo.

Navigando sul sito o l'app GoldBet, selezionare la quota di interesse, facendo clic con il mouse se si accede da un desktop, o effettuando un "tap" se si utilizza un dispositivo mobile.

Nella schedina che si aprirà automaticamente, inserire l'importo da scommettere.

Dopo aver inserito l'importo, selezionare l'opzione "Scommetti" per finalizzare la puntata e attendere l'esito.

Metodi pagamento Goldbet

Dopo essersi iscritti a Goldbet, per puntare con soldi veri è necessario procedere con un deposito. È importante sottolineare che Skrill e Neteller non sono ammessi come metodi di deposito qualificanti per il bonus di benvenuto.

Dopo aver selezionato l'opzione "Ricarica", visibile in alto a destra, gli utenti possono scegliere uno dei seguenti metodi di pagamento:

METODO SPESE ACCREDITO IMPORTO MIN/MAX (24h) Bonifico postale Eventualmente applicate da Poste Italiane 2-5 giorni lavorativi 5 € - Nessun limite PayPal Nessuna Immediato 10 € - 1.000 € MyBank Eventuali spese applicate dal proprio istituto bancario Immediato 10 € - 10.000 € Carta di credito/debito Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Onshop Nessuna Immediato 2 € - 4.999 € Bonifico bancario Varia in base alla banca 2-3 giorni lavorativi 5 € - 100.000 € Apple Pay Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Muchbetter Nessuna Immediato 10 € - 2.000 € Paysafecard Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Skrill Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Neteller Nessuna Immediato 30 € - 1.000 € Postepay Nessuna Immediato 10 € - 2.000 €

Iscrizione a Goldbet - FAQ

Come viene assicurata la sicurezza delle informazioni personali fornite al momento della registrazione?

Tutte le informazioni fornite sono protette da sistemi di cifratura avanzata e non verranno mai cedute a terzi senza l'esplicito consenso degli utenti.

C'è un limite massimo di deposito?

GoldBet applica i principi del gioco responsabile. Sebbene sia possibile depositare fondi sul Conto Gioco in qualsiasi momento, è anche imposto di stabilire un limite di deposito settimanale.

In caso di cambio residenza o di altri dati personali, come si aggiorna il Conto Gioco?

La maggior parte delle informazioni personali si può cambiare direttamente dal Conto Gioco. Tuttavia, alcune informazioni come Nome, Cognome, Sesso, Codice Fiscale, Username e Data di Nascita non possono essere modificate. In caso di cambiamenti rilevanti, bisogna contattare il supporto clienti.