Registrazione Goldbet: come aprire un conto gioco e iscriversi

Come effettuare la registrazione su GoldBet

GoldBet, in quanto operatore legalizzato da ADM/AAMS, accetta esclusivamente utenti maggiorenni e residenti in Italia. È necessario fornire dettagli personali e un documento di identità valido, aderendo al sistema di autenticazione KYC (Know Your Client).

L'operatore offre tre modalità di iscrizione: tradizionale e tramite SPID, quest’ultima più rapida e semplice.

Procedura di Registrazione Classica 📝

Visitare il sito di GoldBet e selezionare il pulsante "Registrati". Scegliere l'opzione "Registrazione classica". Fornire tutte le informazioni personali richieste, assicurandosi che siano accurate e aggiornate. Inserire le credenziali di accesso (username e password), un contatto telefonico e una domanda di sicurezza. Fornire i dettagli di un documento di identità valido. Accettare il contratto di gioco e spuntare le caselle necessarie per l'apertura del conto. Scegliere l'offerta di benvenuto desiderata o inserire l'eventuale codice promozionale. Confermare la procedura.

Procedura di Iscrizione tramite SPID

L'iscrizione tramite SPID richiede circa un minuto e elimina l'obbligo di inviare la copia del documento.

Accedere al sito di GoldBet e cliccare su "Registrati". Aggiungere il codice fiscale per confermare di non avere un account su GoldBet. Selezionare "Registrazione con SPID". Scegliere il proprio gestore SPID dall'elenco. Autorizzare l'accesso tramite l'App SPID selezionata. GoldBet acquisirà automaticamente, e in sicurezza, le informazioni necessarie dall'account SPID. Concludere l'iscrizione, scegliendo le credenziali di accesso, impostando un limite di deposito settimanale e selezionando un'offerta di benvenuto. Accettare le condizioni e il contratto di gioco per la conferma finale.

Procedura di Registrazione tramite CIE

L'iscrizione con Carta d’Identità Elettronica richiede pochi istanti. Inoltre, anche in questo caso non ci sarà l'obbligo di inviare la copia del documento. Ecco gli step necessari:

Accedere al sito di GoldBet e cliccare su "Registrati". Aggiungere il codice fiscale così da confermare di non avere già un conto su GoldBet. Selezionare "Registrazione con CIE". Scegliere il proprio gestore SPID dall'elenco. Autorizzare l'accesso aggiungendo le credenziali CIE o tramite l'App CIEID selezionata. GoldBet acquisirà automaticamente, e in sicurezza, le informazioni necessarie per la registrazione. Concludere l'iscrizione, scegliendo le credenziali di accesso, impostando un limite di deposito settimanale e selezionando un'offerta di benvenuto. Accettare i Termini e Condizioni e il contratto di gioco per la conferma finale.

In tutte le procedure viene richiesto di definire un limite di ricarica settimanale, in linea con i principi del Gioco Responsabile.

Registrazione su GoldBet: Termini e Condizioni

Per aprire un conto di gioco su GoldBet.it, gli utenti devono rispettare le seguenti condizioni imposte dall'ADM/AAMS:

Avere compiuto i 18 anni di età.

Essere residenti in Italia e possedere un codice fiscale italiano.

Compilare il modulo di registrazione con dati precisi e aggiornati.

Fornire la copia leggibile di un documento di riconoscimento valido (solo con registrazione Classica).

Validare il conto gioco entro 30 giorni dalla data di registrazione.

È possibile definire i limiti di deposito settimanale al momento della registrazione. Una richiesta di incremento di tale limite diventerà effettiva solo dopo un periodo di attesa di 7 giorni.

Come convalidare il conto su GoldBet

La convalida del conto gioco è un requisito fondamentale stabilito dall'ADM per avere il conto attivo e prelevare le vincite. Senza la validazione, l'account avrà un limite di deposito di 1.000 euro e non sarà possibile effettuare prelievi.

Per convalidare l'account è necessario inviare una copia leggibile e fronte/retro del documento di riconoscimento (Carta d'Identità, Passaporto o Patente di Guida) utilizzato durante l'iscrizione.

Metodi per l'invio del documento

Online : dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "Profilo Documenti" del proprio "Conto Gioco", è possibile caricare il documento direttamente. Da desktop, è disponibile un QR-Code o un link tramite SMS per facilitare la scansione da smartphone.

: dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "Profilo Documenti" del proprio "Conto Gioco", è possibile caricare il documento direttamente. Da desktop, è disponibile un QR-Code o un link tramite SMS per facilitare la scansione da smartphone. Email : invio della copia del documento all'indirizzo contrattigoldbet@lottomatica.com.

: invio della copia del documento all'indirizzo contrattigoldbet@lottomatica.com. Fax : numero 0645220698, attivo 24/7.

: numero 0645220698, attivo 24/7. Posta Ordinaria: invio a GBO Italy S.p.A. - Servizio Clienti - Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 Roma - Italia.

In caso di mancato invio della documentazione entro 30 giorni dalla registrazione, il conto verrà sospeso. Se la documentazione non perverrà entro i successivi 60 giorni, il conto di gioco verrà chiuso in via definitiva.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta conclusa la procedura di iscrizione, gli utenti possono accedere al proprio conto di gioco e iniziare a esplorare i servizi offerti.

Bonus benvenuto nuovi utenti

GoldBet propone diverse offerte di benvenuto per i nuovi iscritti. Di seguito, i dettagli del bonus per le scommesse sportive:

Bonus Benvenuto Scommesse Sportive (Fino a 2.150€ + 250€ con codice)

Bonus Rigioco Prima Ricarica : pari al 50% del primo versamento, fino a un massimo di 50€.

: pari al 50% del primo versamento, fino a un massimo di 50€. Bonus Multi-Chance : un ulteriore bonus calcolato sul primo deposito fino a 2.000€ (a sblocco progressivo).

: un ulteriore bonus calcolato sul primo deposito fino a 2.000€ (a sblocco progressivo). Rimborso Settimanale : rimborso del 50% delle scommesse fino a 10€ a settimana, per 10 settimane (fino a 100€ totali).

: rimborso del 50% delle scommesse fino a 10€ a settimana, per 10 settimane (fino a 100€ totali). Extra Play Bonus Slot: inserendo il codice promozionale dedicato (es. GBD***) al momento della registrazione, si ricevono ulteriori 250€ in Play Bonus Slot.

Per accedere all'offerta (valida fino al 9 agosto 2026) è necessario validare il conto tramite documento d'identità ed effettuare una prima ricarica di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, che non deve essere effettuata utilizzando i seguenti metodi di pagamento: Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica.

Accesso all'account

Dopo aver completato l'iscrizione, l'accesso all'account (login) è il primo passo per iniziare a giocare.

Istruzioni per l'Accesso 🔑

Visitare il sito o aprire l'app di GoldBet. Selezionare l'opzione di accesso (solitamente situata in alto a destra). Inserire username e password scelti in fase di registrazione. Confermare l'accesso.

Primo deposito

Il primo deposito è necessario per poter iniziare a scommettere con denaro reale.

Procedura di Deposito 💳

Accedere al conto gioco.

Selezionare l'opzione "Ricarica" (solitamente in alto a destra).

Scegliere il metodo di pagamento preferito tra quelli disponibili.

Inserire l'importo da depositare rispettando il limite settimanale stabilito.

Confermare la transazione seguendo le istruzioni specifiche del metodo selezionato.

Metodi di pagamento

GoldBet mette a disposizione diverse opzioni per le transazioni finanziarie sul conto di gioco.

Metodi di Ricarica (17 opzioni)

Categoria Metodi di Pagamento Carte Bancarie Visa, MasterCard, PostePay E-Wallet/Digitali ApplePay, GooglePay, PayPal, Skrill, NETELLER, Much Better Trasferimenti Bancari Bonifico Bancario, MyBank, Rapid transfer Altri Metodi Voucher GoldBet, paysafecard, Ricarica Diretta, OnShop, Bollettino Postale

Si sottolinea che Skrill, NETELLER, OnShop e Titolo di Ricarica sono esclusi come metodi qualificanti per l'offerta di benvenuto.

Metodi di Prelievo (15 opzioni)

Metodi di Pagamento Metodi di Prelievo Carte Bancarie Credit Card Visa, MasterCard, Postepay E-Wallet/Digitali PayPal, Skrill, NETELLER, myPaySafe, Much Better, ApplePay, GooglePay Trasferimenti Bancari Bonifico Bancario, Instant Bank Transfer, Rapid Transfer Altri Metodi Voucher GoldBet Prelievo, Sonect, Postal Transfer

Perché registrarsi su GoldBet?

GoldBet è un operatore con licenza ADM che offre un'ampia gamma di prodotti e servizi. Di seguito, un'analisi imparziale dei punti di forza e di debolezza.

Punti di Forza (Pros) ✅ Punti di Debolezza (Cons) ❌ Licenza ADM (n. 15226) per gioco sicuro e legale. Assenza della funzione Exchange. Ampia copertura sportiva (24 discipline). Impossibilità di scommettere su Politica. Vasta offerta di giochi Casinò/Slot (oltre 3.200 titoli). Esclusione di alcuni metodi di pagamento per il Bonus Benvenuto. Payout elevato (94,42%). Registrazione rapida e semplificata tramite SPID. Funzionalità Cashout disponibile. App native per Android (file .apk) e iOS.

GoldBet a confronto con altri bookmaker ADM

GoldBet si posiziona come un operatore di riferimento nel panorama italiano delle scommesse online, affiancando altri importanti bookmaker ADM. Gli utenti interessati possono esplorare anche le procedure di registrazione su piattaforme simili come Lottomatica, Sisal, BetFlag o bet365.

Conoscere GoldBet nel dettaglio

GoldBet, parte del gruppo Lottomatica, è un operatore di gioco a distanza pienamente legale in Italia. Opera con la Licenza ADM numero 15226, garantendo la massima sicurezza e conformità alle normative italiane. È fondamentale affidarsi unicamente a bookmaker legali e con licenza ADM per un'esperienza di gioco tutelata.

Panoramica dei servizi offerti 📊

Copertura Sportiva : offre scommesse su 24 diverse discipline, inclusi E-Sport (come Dota2 e League of Legends) e scommesse su Musica e Spettacolo.

: offre scommesse su 24 diverse discipline, inclusi E-Sport (come Dota2 e League of Legends) e scommesse su Musica e Spettacolo. Quote e Payout : la percentuale media di payout si attesta al 94,42%.

: la percentuale media di payout si attesta al 94,42%. Mercati Scommesse : ampia varietà con opzioni come Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, Almeno 1 palo o traversa.

: ampia varietà con opzioni come Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, Almeno 1 palo o traversa. Funzionalità Aggiuntive : sono disponibili scommesse Live, Live Streaming e la funzione Cashout. Non è presente la modalità Exchange o la funzione Bet Builder.

: sono disponibili scommesse Live, Live Streaming e la funzione Cashout. Non è presente la modalità Exchange o la funzione Bet Builder. Casino e Giochi: l'offerta include oltre 3.200 giochi Casinò/Slot (con titoli popolari come Book of Ra Deluxe, Royal secrets e Blood Suckers), oltre a Live Casino, Poker, Bingo, Lotterie e Giochi di Carte.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di GoldBet?

Su GoldBet è attualmente disponibile solo la registrazione classica. Il sito, come fatto anche da altri importanti bookmaker, ha rimosso la possibilità di iscriversi tramite SPID. In generale, comunque, l’operazione è semplice. Bisogna aggiungere il codice fiscale e poi completare le restanti sezioni del form con le info richieste. L’operazione non è veloce, ma è comunque chiara e adatta a ogni utente.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Per migliorare la fase di registrazione su GoldBet bisognerebbe introdurre almeno una seconda opzione. Ad esempio, l’iscrizione potrebbe essere effettuata con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o tramite il caricamento di un documento valido come la patente o il passaporto. Ciò avrebbe diversi vantaggi, tra cui evitare la verifica del conto successiva e aumentare la velocità dell’operazione.

In cosa l'iscrizione su GoldBet può migliorare?

Dopo aver completato la registrazione su GoldBet, mi ha colpito la sua volontà di creare una piattaforma completa e fruibile da tutti. Ogni giocatore, anche con poca esperienza, riesce a muoversi senza problemi sul sito. L’operatore, poi, spicca per i suoi tanti bonus di benvenuto, tra cui quello per le scommesse sportive che (sommando i vari bonus) supera i 2.150€.

Domande frequenti

Come viene assicurata la sicurezza delle informazioni personali fornite al momento della registrazione?

Tutte le informazioni fornite dagli utenti in fase di registrazione sono protette da sistemi di cifratura avanzata. I dati non vengono ceduti a terzi senza l'esplicito consenso dell'utente, in linea con le normative sulla privacy.

C'è un limite massimo di deposito?

GoldBet adotta i principi del Gioco Responsabile. Si possono depositare fondi sul Conto Gioco, ma è obbligatorio stabilire un limite di deposito settimanale.

In caso di cambio residenza o di altri dati personali, come si aggiorna il Conto Gioco?

La maggior parte delle informazioni personali è modificabile direttamente dal pannello del Conto Gioco. Tuttavia, dati identificativi cruciali come Nome, Cognome, Sesso, Codice Fiscale, Username e Data di Nascita non possono essere modificati autonomamente. Per variazioni rilevanti, è necessario contattare il supporto clienti.