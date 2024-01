Betflag è un sito di giochi e scommesse online titolare di licenza ADM 15007. L'operatore in questione offre una vasta scelta di scommesse ippiche, scommesse sportive online, betting exchange, scommesse virtuali, slot machine online, soft games, poker e giochi di abilità, bingo e lotterie online. Ed è per questo che tra le varie recensioni Betflag, spesso è citato come uno dei bookmaker più completi sul mercato.

Come iscriversi a Betflag e aprire un conto

Creare un account di gioco su Betflag e registrarsi è molto intuitivo.

Una volta effettuato l'accesso al sito web di Betflag italia, sarà necessario cliccare sul tasto verde in alto a destra che riporta la dicitura "Registrati".

A questo punto, l'utente ha due possibilità:

creare un conto tramite l' utilizzo della CIE

o tramite l'inserimento dei dati in modo manuale o con SPID.

In tutti i casi, per finalizzare la registrazione Betflag, sarà necessario visionare e accettare il contratto di gioco e le condizioni generali, confermare la maggiore età, e abilitare il trattamento dei dati e l'utilizzo dei cookie.

Bonus scommesse Betflag senza deposito

Indipendentemente dalla modalità di registrazione seguita, sarà possibile usufruire di uno tra i bonus di benvenuto di Betflag e utilizzare il codice promozionale Betflag attivo al momento FLAGOALIT.

Dal menu a tendina è possibile selezionare uno tra una varietà di bonus per scommesse, casino, slot, giochi virtuali ecc.

Per maggiori dettagli sui bonus disponibili e sulle condizioni applicate, invitiamo a fare riferimento alle informazioni reperibili sulla pagina dell'operatore.

Una volta scelto il bonus preferito, è possibile creare l'username e la password che il giocatore intende utilizzare da lì in avanti per effettuare l'accesso al proprio account di gioco Betflag.

Si ricorda inoltre che Betflag è a portata di mano, nel vero senso della parola. È, infatti, possibile giocare e scommettere tramite l'account Betflag anche da app sullo smartphone, sia con sistema operativo Android che iOS. Ma vediamo nel dettaglio come differiscono le due procedure di iscrizione a Betflag.

Registrazione Betflag con CIE

L'operatore italiano è stato il primo ad introdurre la modalità di apertura conto gioco con CIE, ovvero la Carta di Identità Elettronica. Come succede per lo SPID, effettuare la registrazione mediante questa modalità permette di accelerare notevolmente i tempi facilitando la procedura. Come funziona l'iscrizione con CIE? È semplicissimo: basta effettuare l'accesso con Smartphone qualora in possesso dell'app dedicata, oppure procedendo tramite computer se si è in possesso un lettore smartcard. Dopo di ché bisognerà inserire:

Numero di Serie della CIE che si trova in alto a destra della carta

Aprire l'App e scansionare il QR code con il telefono

Inserire l'OTP che viene mostrato sullo Smartphone

Mentre per la procedura da computer occorrerà posare la carta sul lettore e poi procedere con le fasi illustrate per l'apertura del conto gioco su Betflag.

Iscrizione Betflag con modalità SPID

L'utilizzo della modalità SPID (sistema pubblico di identità digitale) permette all'utente di completare la procedura di iscrizione Betflag in un minuto. Non è infatti necessario procedere ad ulteriori verifiche dell'identità. Inoltre, i giocatori che utilizzano questo sistema di registrazione, possono usufruire di un bonus senza deposito raddoppiato all'iscrizione.

I sistemi di autenticazione utilizzabili per la registrazione su Betflag sono molteplici:

poste ID

Aruba.it

etnaID

SIELTEid

IDInfoCamere

INFOCERT ID

TeamSystem ID

NamiraID

SpidItalia

TIMid

lepida

IoINTESIGROUPspid

Una volta completato l'accesso con le credenziali, si avrà immediatamente diritto al bonus raddoppiato (qualora disponibile al momento dell'iscrizione e qualora tutte le altre condizioni siano state soddisfatte) e si potrà subito iniziare a giocare.

Registrazione Betflag con modalità classica

Coloro che non dispongono dello SPID, possono scegliere di effettuare la registrazione del loro account Betflag in modalità classica.

Questo significa che l'utente dovrà inserire manualmente i propri dati anagrafici e di residenza. Dovrà anche inserire i dati relativi ad un documento di identità a scelta tra:

Carta d'identità cartacea/elettronica

Patente di guida

Passaporto

Tessera personale AT

Tessera personale BT

Qualsiasi sia il documento prescelto, sarà necessario riempire i campi relativi a data e luogo di emissione e data di scadenza.

Verifica dell'identità

Betflag è un bookmaker molto scrupoloso quando si tratta di verificare l'identità dei giocatori. Coloro che si iscrivono tramite modalità classica infatti, sono tenuti a convalidare il documento d'identità utilizzato durante l'iscrizione.

La convalida può essere effettuata durante la registrazione Betflag, caricando una copia fronte retro del documento stesso oppure in fase successiva, e comunque, entro e non oltre 30 giorni dall'apertura del conto. In questo secondo caso, si può procedere con l'upload oppure si può scegliere di inviare a Betflag una copia del documento per email o per posta.

Il numero di telefono tramite l'invio di un SMS

l'indirizzo email

l'indirizzo email

La verifica dell'identità, tra le altre cose, serve a sbloccare un eventuale bonus selezionato in fase di iscrizione.

Questa procedura potrebbe sembrare lunga, se comparata al processo seguito da altri bookmaker. Infatti, mentre per la maggior parte degli operatori è sufficiente inviare una copia del documento, con Betflag bisognerà convalidare anche email e recapito telefonico.

È pur sempre una misura di tutela aggiuntiva che l'operatore ha pensato di creare per proteggere soprattutto gli interessi del giocatore stesso. Infatti, è il caso di menzionare che il titolare dell'account è il solo responsabile per le operazioni effettuate tramite il proprio account ed è quindi nel suo interesse che l'operatore di scommesse e casinò opeara.

Metodi di Pagamento disponibili su Betflag

Betflag Italia offre una vasta gamma di metodi di pagamento sia per versamenti che per prelievi, garantendo agli utenti grande flessibilità e comodità nella gestione delle loro transazioni finanziarie.

I principali metodi di pagamento sono carta di credito o prepagata, Paypal, Skrill , Neteller e bonifico bancario.

Per una raccolta comprensiva di tutti i metodi utilizzabili per ciascuna operazione sul conto Betflag, si rimanda al sito dell'operatore che contiene le dovute clausole.

È bene specificare che solo gli importi derivanti dalle vincite possono essere prelevati. Non sono invece prelevabili i bonus assegnati.

In caso di domande, è possibile contattare il supporto Betflag.

Servizio clienti Betflag

Betflag è molto attento alle esigenze dei giocatori e, oltre a proteggere le transazioni utilizzando procedure avanzate di verifica dell'account, dispone anche di un notevole servizio clienti accessibile:

tramite numero verde al numero 800.900.333 o da mobile allo 02-91645111 tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 9 di sera.

A parte il contatto telefonico, il supporto Betflag è raggiungibile anche via email o via il tasto "Aiuto" sulla barra di navigazione in alto.

I giocatori possono, quindi, beneficiare dell'assistenza di un operatore durante qualsiasi operazione: dalla verifica dell'account al prelievo di denaro alla chiusura del conto.

Domande frequenti sul conto Betflag

Ho dimenticato le credenziali del conto. Come accedo al mio conto Betflag?

Se non ricordi i codici di accesso al tuo account, puoi recuperare l'username e/o la password, digitando il codice fiscale nel campo indicato. A questo punto, Betflag manderà una comunicazione per effettuare il reset tramite email o numero di telefono. Una volta resettato il codice, sarà possibile impostarne uno nuovo.

Perchè non riesco ad aprire un conto?

Potresti disporre già di un conto presso Betflag o potrebbe esserci una restrizione sull'IP utilizzato.