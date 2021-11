L'Inter va in Moldavia a sfidare lo Sheriff nella 4ª giornata del Gruppo D di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SHERIFF-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sheriff-Inter

Sheriff-Inter Data: 3 novembre 2021

3 novembre 2021 Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Lo Sheriff Tiraspol di Yuriy Vernydub affronta in casa l'Inter di Simone Inzaghi nella 4ª giornata del Gruppo B della fase a gironi di Champions League. In classifica i milanesi sono staccati di due lunghezze dai moldavi, che guidano il girone con 6 punti a pari merito con il Real Madrid, e con un successo opererebbero il sorpasso in classifica.

Il confronto rappresenta finora l'unica sfida nelle Coppe europee fra una squadra moldava e una squadra italiana. La gara di andata a Milano ha visto l'Inter imporsi per 3-1. Quest'ultima rappresenta l'unica sconfitta rimediata finora dallo Sheriff (2 vittorie), e il primo successo in questo torneo per i milanesi (una sconfitta contro il Real Madrid e un pareggio con lo Shakhtar Donetsk).

Tuttavia i moldavi sono imbattuti nelle ultime cinque gare interne tra Europa League e Champions League (3 vittorie e 2 pareggi). D'altro canto l'Inter ha perso solo una delle ultime cinque trasferte in Champions League (2 vittorie e 2 pareggi), con l'unica sconfitta di questa striscia contro il Real Madrid nel novembre 2020.

Il giocatore dello Sheriff, Cristiano, guida al momento la classifica degli assist della Champions League (3 passaggi vincenti). Il terzino quattro anni fa giocava nella Serie D brasiliana e all'inizio degli anni Dieci aveva anche pensato di lasciare il calcio.

Per quanto riguarda i nerazzurri, sono andati a segno finora con 3 giocatori, tutti con una rete all'attivo e tutti nella partita casalinga con i moldavi: si tratta di De Vrij, Dzeko e Vidal. In questa pagina tutte le informazioni su Sheriff-Inter, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SHERIFF-INTER

Sheriff-Inter si disputerà la sera di mercoledì 3 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Sheriff di Tiraspol. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la seconda in Champions League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Sky trasmetterà in diretta televisiva la partita Sheriff-Inter, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora comunicato telecronista e seconda voce di Sheriff-Inter. Per quanto riguarda Infinity+, invece, la sfida sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

La sfida di Champions League, Sheriff-Inter, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il Pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Sheriff-Inter anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati live minuto per minuto sulla sfida europea dei nerazzurri, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Vernydub dovrebbe schierare lo Sheriff con il consueto 4-2-3-1. In attacco è vivo il ballottaggio fra Yakhshiboev e Bruno Souza, con il secondo favorito. Alle spalle dell'unica punta potrebbero agire sulla trequarti Adama Traoré, Kolovos e Castañeda, mentre Addo e S. Thill comporanno il tandem sulla medianda. In difesa, davanti al portiere Celeadnic, capitan Fernando e Cristiano saranno i due terzini, con Arboleda e Dulanto a formare la coppia centrale difensiva.

Simone Inzaghi, dopo il turnover operato nell'ultimo impegno in campionato contro l'Empoli, rimanderà in campo i titolarissimi. Davanti, dunque, riecco Lautaro Martínez in coppia con Dzeko. Sulle fasce a destra Darmian potrebbe rilevare Dumfries, mentre a sinistra sarà confermato Perisic, come in mezzo il regista Brozovic e le due mezzali Barella e Chalanoglu. Fra i pali ci sarà capitan Handanovic, mentre la difesa a tre vedrà il ritorno di De Vrij accanto a Skriniar e Bastoni.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Dzeko