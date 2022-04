Serie B 2021/2022, chi gioca i playoff e i playout? Squadre e regolamento

Dopo le due promozioni dirette in Serie A, un altro posto è disponibile per il campionato di massima serie del 2022/2023. Una terza squadra, come di consueto, salirà grazie ai playoff, che inizieranno al termine della stagione regolare, dunque dopo la 38esima giornata.

Insieme ai playoff, la stagione di Serie B 2021/2022 proseguirà anche con i playout, che porteranno diverse squadre sul fondo della classifica a lottare per rimanere nella seconda serie e dunque giocare il prossimo torneo al via il prossimo settembre di consueto.

CHI GIOCA I PLAYOFF PER SALIRE IN SERIE A?

Terza in classifica

Quarta in classifica

Quinta in classifica

Sesta in classifica

Settima in classifica

Ottava in classifica

Tutte le posizioni verranno definite tra il 35esimo e il 38esimo turno di Serie B tra: Cremonese, Lecce, (già sicure di un posto diretto in Serie A o ai playoff) Monza, Benevento, Pisa, Brescia, Ascoli, Frosinone, Perugia, Cittadella e Ternana.

CHI GIOCA I PLAYOUT PER NON RETROCEDERE IN SERIE C?

I playout di Serie C saranno disputati solamente se la distanza tra diciassettesima e sedicesima classificata deve essere superiore ai 4 punti. Eventualità ancora possibile: attualmente invece, giocherebbero i playout Crotone, Vicenza e Cosenza, ma sono impegnate per evitarlo anche Alessandria e SPAL. Il Pordenone è già retrocesso matematicamente in Serie C.