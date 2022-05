Una Serie A più giallorossa: il Lecce festeggia la promozione

Prendi il Salento, alza il volume e dipingi il 'Via del Mare' di giallorosso. Il Lecce è tornato, il Lecce è di nuovo in Serie A due anni dopo la drammatica (sportivamente parlando) discesa nel Purgatorio della cadetteria.

La squadra allenata da Marco Baroni stappa lo champagne all'ultima curva grazie alla vittoria sul già retrocesso Pordenone, che rappresenta la ceralacca su una stagione disputata sempre coi giri del motore al massimo e ai vertici della classifica. Un avvio balbettante, qualche passo falso che poteva far temere il peggio, i pomeriggi da incubo vissuti a Reggio Calabria e Vicenza: tutto spazzato via dai 3 punti conquistati coi friulani, che riportano Lecce ed il Lecce in Paradiso.

Sarà una Serie A più giallorossa, dove la Roma di Mourinho vedrà una sua 'simile' - in quanto a colori sociali - misurarsi nuovamente contro le big del nostro calcio: il 2022/2023 del riscatto, quello con cui azzerare i patemi dell'ultimo massimo campionato, in cui i salentini si ritrovarono a versare lacrime dopo aver inseguito e riconquistato i palcoscenici di un tempo.

Le stagioni in C, i bocconi amari dei playoff persi, poi - finalmente - la ruota ha iniziato a girare: passione di un popolo assetato di calcio, scelte societarie e di mercato che si sono rivelate gradualmente azzeccate, il ritorno di Pantaleo Corvino a fornire linfa e qualità ad una squadra brava nel restituire sorriso ed entusiasmo alla piazza. Corvino, l'uomo dei Chevanton, Ledesma e Vucinic, il 'genio e sregolatezza' di un mercato fatto di intuizioni, ambizioni e colpi ad effetto.

La colonia scandinava, ad esempio: Bjorkengren, Helgason e Hjulmand da oggetti misteriosi sono diventati certezze, il talento di Blin, Gendrey e Pablo Rodriguez pure, il tutto condito da gente che la Serie B la conosce come le sue tasche e riesce a farvi la differenza. Massimo Coda da Cava de' Tirreni, professione goleador, l'uomo da 20 goal ed oltre con la 9 sulle spalle; Gabriel Strefezza, 'jolly' e crack clamoroso, anch'egli in doppia cifra. Gabriel, Dermaku, Di Mariano, Ragusa e Majer, l'esperienza di capitan Lucioni nel cuore della difesa, la rinascita di Barreca e Calabresi. E Antonino Gallo? Il mancino dal sicuro avvenire, che da Palermo si è ritrovato ad essere gioiello e pedina su cui puntare per il Lecce che verrà.

"Noi non ci tiriamo indietro nell'esporre i nostri progetti - dichiarò Corvino in conferenza stampa a febbraio - Abbiamo detto che vogliamo aprire un ciclo per costruire qualcosa di importante senza porci limiti e questo lo faremo con le risorse a nostra disposizione".

Getty/GOAL

Un cocktail tecnico ed emozionale gestito dal regista della panchina: Baroni. Gavetta, provincia e qualche chances mancata, ma tanta professionalità e competenza che lo rendono uno dei tecnici top a questi livelli per chi vuole progettare poggiando su fondamenta non banali.

"Il Lecce è organizzato come i grandi club europei, ho trovato una società strutturata come i top club di Serie A - aveva svelato l'allenatore a 'Telerama' lo scorso ottobre - Faccio una promessa ai tifosi: ce la metteremo tutta per emozionare".

Getty Images

Detto, fatto. Il Lecce di Saverio Sticchi Damiani vola, tocca di nuovo il cielo con un dito, è stato in grado di seppellire le amarezze vissute con la retrocessione d'ufficio in C per illecito sportivo del 2012 e la discesa in B del 2019/2020. Provare a vincere facendo quadrare i conti: missione compiuta.

"La squadra, lo ricordo, è stata la vera sorpresa del campionato - ha evidenziato il presidente al 'Corriere dello Sport' - Infatti, come investimenti, siamo quelli che abbiamo speso meno delle altre squadre impegnate nella lotta per la Serie A eppure ecco una formazione modello".

Diciannove vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte in 38 giornate: primo posto, regina del campionato e rivali scalzate al termine di una battaglia tanto incerta quanto entusiasmante: le tante 'X' sembravano suonare come ko, invece i giallorossi non hanno mai smesso di crederci restando agganciati alle due posizioni che valgono la promozione diretta, fino a conquistare la vetta.

L'articolo prosegue qui sotto

E allora che festa sia! Meritata, meritatissima per la gente di Lecce, che non ha mai fatto mancare sostegno ed amore verso questi colori: il giallo e il rosso. Vita, calore, un connubio cromatico che col mare del Salento calza a meraviglia. Ed il prato - verde - ha fatto il resto, fornendo quel tocco in più chiamato Serie A. Sì, perchè il Lecce è di nuovo in A: e c'è da giurarci che i settori Ospiti di San Siro, Maradona, Olimpico e Stadium subiranno un'invasione d'amore. "Dai chiù valore a la cultura ca tieni, simu salentini de lu munnu cittadini": i Sud Sound System ci hanno visto lunghissimo.