Playoff e playout Serie B 2021/2022: calendario, date e tabellone

Una volta concluso il campionato, in Serie B spazio a playoff e playout: per la stagione 2021/2022 via il 13 maggio, con ultima partita in calendario il 29 maggio. Ai playoff prendono parte le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto, al playout quart'ultima e quint'ultima.

PLAYOFF E PLAYOUT SERIE B 2021/2022: IL PROGRAMMA

Ad inaugurare l'appendice del campionato il turno preliminare dei playoff con due partite, rispettivamente venerdì 13 e sabato 14 maggio. Semifinali d'andata il 17 e 18 maggio, ritorno il 21 e 22 maggio, finale dei playoff della Serie B 2021/2022 il 26 (l'andata) e 29 maggio (il ritorno).

Per quanto riguarda il playout di Serie B, le due partite tra la quart'ultima e la quint'ultima - che sanciranno chi si salverà e chi retrocederà in C - si giocano il 12 e il 20 maggio (andata e ritorno). Il playout di Serie B, è bene ricordarlo, si disputerà solo se tra quart'ultima e quint'ultima ci saranno massimo 4 punti di distanza. In caso contrario, a salvarsi sarà la squadra classificatasi al quint'ultimo posto e a retrocedere direttamente in Serie C sarà la quart'ultima.

CALENDARIO E TABELLONE PLAYOFF SERIE B 2021/2022

TURNO PRELIMINARE (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022: 6ª vs 7ª

Sabato 14 maggio 2022: 5ª vs 8ª

SEMIFINALI (Andata e ritorno)

L'articolo prosegue qui sotto

Martedì 17 maggio 2022: 6ª o 7ª vs 3ª

Mercoledì 18 maggio 2022: 5ª o 8ª vs 4ª

Sabato 21 maggio 2022: 3ª vs 6ª o 7ª

Domenica 22 maggio 2022: 4ª vs 5ª o 8ª

FINALE (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

PLAYOUT SERIE B 2021/2022: LE DATE