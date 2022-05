Quando si giocano i playoff di Serie B e dove vederli in diretta tv e streaming

Chiuso il 38esimo turno di Serie B, si è conclusa la stagione regolare del campionato 2021/2022. Per sei squadre, però, c'è ancora la possibilità di sognare la Serie A visto l'ultimo posto disponibile che verrà assegnato grazie ai playoff. Allo stesso modo due squadre si confronteranno per evitare l'ultima retrocessione.

A maggio si giocheranno quarti, semifinali e finale playoff: solamente una delle sei squadre qualificate giocherà la Serie A 2022/2023. I playoff saranno in gara unica, semifinali e finale andata e ritorno: impegnate Monza, Pisa, Benevento, Perugia, Ascoli e Brescia. Vicenza e Cosenza si sfideranno invece nei playout andata e ritorno per l'ultima salvezza e l'ultima retrocessione.

Monza

Pisa

Brescia

Ascoli

Benevento

Perugia

CHI PARTECIPA AI PLAYOUT

Cosenza

Vicenza

PLAYOFF SERIE B 2022, LE DATE

QUARTI DI FINALE

Venerdì 13 maggio 2022: Ascoli-Benevento

Sabato 14 maggio 2022: Brescia-Perugia

SEMIFINALI

Martedì 17 maggio 2022: Ascoli/Benevento-Pisa

Mercoledì 18 maggio 2022: Brescia/Perugia-Monza

Sabato 21 maggio 2022: Pisa-Ascoli/Benevento (1)

Domenica 22 maggio 2022: Monza-Brescia/Perugia (2)

FINALE

Giovedì 26 maggio 2022: vincente 1-vincente 2

Domenica 29 maggio 2022: vincente 2-vincente 1

PLAYOUT SERIE B 2022, LE DATE

Giovedì 12 maggio 2022: Vicenza-Cosenza

Venerdì 20 maggio 2022: Cosenza-Vicenza

DOVE VEDERE I PLAYOFF E I PLAYOUT DI SERIE B IN TV E STREAMING

DAZN

Sky Sport

Helbiz Live

I playoff saranno disponibili su DAZN, Sky Sports e Helbiz Live al pari dei playout. Per seguire le gare in diretta tv basterà sintonizzarsi sui canali Sky scelti, o nel caso di DAZN o Helbiz, scaricare le app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o collegando il proprio apparecchio al proprio dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In streaming si può utilizzare l'app Sky Go o Now TV utilizzando l'app su pc, notebook, cellulare o tablet. L'app di DAZN e di Helbiz per la diretta è disponibile sui dispositivi sopracitati o collegando al sito ufficiale.