Quante squadre sono promosse dalla Serie B alla Serie A?

Squadre che sognano la Serie A per la prima volta. Club appena retrocessi in lotta per tornare nella massima serie. Compagini che dopo alcuni anni riescono a ritrovare il top del calcio in Italia. Ogni anno la bagarre della Serie B, attualmente a venti team, porta alcune società ad ottenere la promozione nella A dell'annata successiva.

Se quattro squadre sono costrette ad affrontare la retrocessione, di cui tre in C direttamente e due impegnate nei playout per determinare la quarta e ultima squadra in terza serie, nelle zone alte della classifica si lotta per i pochi posti disponibili per la nuova annata di Serie A.

DALLA B ALLA A, QUANTE SQUADRE?

Tre squadre sono promosse ogni anno dalla Serie B alla Serie A. Solamente le prime due classificate al termine del 38esimo turno hanno però la possibilità di disputare il successivo massimo campionato italitano senza passare per i playoff.

L'articolo prosegue qui sotto

Le squadre classificate dalla terza all'ottava posizione, invece, devono affrontare proprio quest'ultimi, così da ottenere l'ultimo posto disponibile per la nuova annata di Serie A.

Prima in classifica Seconda in classifica Vincitrice dei playoff (ai quali partecipano le squadre classificatesi dalla terza all'ottava posizione)

LA PROMOZIONE IN SERIE IN PASSATO

Il sistema delle promozioni in Serie A ha avuto diverse modifiche nel corso del tempo. Ci sono state stagioni in cui le squadre promosse erano quattro, e altre annate in cui potevano giocare il massimo campionato successivo solamente due squadre.

I playoff non sono stati presenti a lungo, con sole promozioni dirette. In caso di arrivo a pari punti si ricorre attualmente a diversi criteri, con gli scontri diretti in testa, mentre in passato veniva disputato uno spareggio in gara unica per definire l'ultima promossa in Serie A.