Devyne Rensch, l'ultimo talento dell'Ajax che sta facendo dimenticare Dest

Il 18enne difensore è già stato accostato alla Juventus. Nel 2020-21 si è conquistato il posto da titolare nella rosa di ten Hag.

Non è più una novità, ma la capacità dell'Ajax di vendere un giocatore chiave per una cifra altissima e sostituirlo con un gioiello delle giovanili rimane una delle imprese più mirabili del calcio europeo. Gli ultimi gioielli biancorossi? Ryan Gravenberch e Brian Brobbey.

I due, tuttavia, non sono gli unici prodotti del vivaio ad avere avuto un grande impatto in prima squadra in questa stagione: anche il diciottenne Devyne Rensch è diventato un punto fermo della difesa di Erik ten Hag. Il tecnico dell'Ajax si stava chiedendo come sostituire Sergino Dest dopo il trasferimento estivo del nazionale statunitense a Barcellona, ​​e nonostante in rosa ci sia ancor ancora Mazraoui è stato Rensch a spuntarla.

Nonostante abbia debuttato in prima squadra solo a novembre, Rensch è già un titolare alla Johan Cruyff ArenA. Mentre Mazraoui dovrà ripartire dal ruolo di riserva appena si riprenderà da un problrma agli occhi.

L'ascesa di Rensch è ancora più sorprendente se si considera che non ha fatto parte di un club professionistico fino all'età di 13 anni. Molti giovani gioielli dell'Ajax, per dire, militano nel club da quando avevano otto o nove anni. Devyne, insomma, è emerso tardi rispetto a molti coetanei.

Rensch ha effettuato il primo provino con i grandi rivali dell'Ajax, il PSV, ma il club ha deciso di non tenerlo. Una decisione di cui sicuramente in questo momento si sta pentendo.

"Il PSV mi ha preso in prova, ma non sono stato ammesso - ha detto ad Ajax TV - Poi mi è stato permesso di fare cinque sessioni di allenamento con l'Ajax, e ce ne sono volute solo due prima che mi comunicassero che mi volevano. Quindi forse il PSV si è sbagliato!"

Era il 2016. Solo quattro anni dopo Rensch ha vinto il Trofeo Abdelhak Nouri, un premio assegnato al miglior giocatore del vivaio dell'Ajax dei 12 mesi precedenti. Tra i suoi precedenti vincitori, gente come Christian Eriksen, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt e lo stesso Gravenberch.

Descritto dal dirigente delle giovanili Said Ouaali come un "vero difensore dell'Ajax" per la qualità che è in grado di mostrare in possesso di palla, Rensch ha giocato come difensore centrale, terzino e centrocampista difensivo durante il suo periodo nelle giovanili del club. Eccellendo in ogni posizione.

Gli altri talenti di NXGN:

Capace di usare entrambi i piedi, Rensch ha esordito in una partita ufficiale contro l'Emmen come terzino sinistro. Durante il precampionato ha segnato un goal splendido contro il Salisburgo giocando in quella posizione. Da allora è cresciuto come terzino destro, anche se il pensiero comune è che passerà a fare il centrale nei prossimi mesi.

"Mi sto godendo i passi da gigante che sta compiendo - ha detto Ten Hag all'Algemeen Dagblad dopo che Rensch ha segnato il suo primo goal e fornito due assist nella vittoria di febbraio contro l'ADO Den Haag - Sono molto curioso di sapere in che ruolo giocherà tra un anno e mezzo. Dal punto di vista del talento, forse è addirittura più bravo come difensore centrale. Sono orgoglioso che stia progredendo in questo modo in così giovane età, anche se deve rimanere umile. Può migliorare ancora, anche in un breve lasso di tempo".

Nonostante quella prestazione contro il den Haag rimanga l'unica in cui Rensch ha partecipato a un goal dell'Ajax, il giovane difensore è sia un'arma potente nella metà campo avversaria che una presenza concreta nella propria area di rigore.

La sua velocità gli permette di sbucare nell'area avversaria quando l'Ajax attacca. E i suoi tre goal e due assist per lo Jong Ajax, nella seconda serie olandese, in questa stagione suggeriscono che le potenzialità dal punto di vista offensivo ci sono eccome.

Per il momento, tuttavia, Rensch pensa soltanto a rimanere in prima squadra, nonostante debba affrontare le responsabilità che derivano dall'essere il giocatore più giovane della rosa.

"È facile notare durante gli allenamenti che sono il più giovane - ha detto Rensch - Quando facciamo il torello, il più giovane inizia sempre in mezzo. Anche dopo l'allenamento tocca a me fare le pulizie. Non devono nemmeno più chiedermelo! Ma non mi arrabbio per questo, sono felice di essere in squadra e di giocare. Il mio stile di gioco? Sono un giocatore coraggioso. Mi piace superare in dribbling il mio avversario. Sul piano difensivo, ho un buon senso della posizione".

"Cerco di imparare da Daley Blind - ha aggiunto - Mentalmente è di un altro livello. Posso solo imparare da lui. È tranquillo, bravissimo nei passaggi. Lo ammiro e cerco di raggiungere il suo livello".

Per ora, Rensch si sta concentrando sulla stagione con l'Ajax. Al termine della quale spera di essere convocato dall'Under 21 dell'Olanda per la fase a eliminazione diretta degli Europei, dopo aver saltato per un soffio i gironi.

Per quanto riguarda invece il club, Rensch ha firmato il rinnovo del contratto nell'estate del 2020, legandosi all'Ajax fino al 2023. E ciò nonostante la Juventus abbia mostrato interesse sia nei suoi confronti che nei confronti di Gravenberch.

Se Rensch proseguirà in questo modo, sarà solo una questione di tempo prima che lasci Amsterdam. E conoscendo l'Ajax, con ogni probabilità ci sarà già un ragazzo in fila per sostituirlo.