Takuhiro Nakai: 'l'Iniesta giapponese' che sta illuminando il Real Madrid

Il 17enne è in Spagna dal 2014, gioca come playmaker davanti alla difesa e si è già allenato con la prima squadra di Zinédine Zidane.

Spesso i club europei vanno a pescare talenti in Asia soprattutto per finalità commerciali, ma ultimamente stanno emergendo anche tanti grandi talenti. Parlando di Giappone, ad esempio, Takefusa Kubo è indubbiamente un esempio tra i ‘talenti generazionali’. Aveva giocato nel Barcellona, poi però ha scelto di unirsi al Real Madrid nel 2019. Al Bernabéu puntano su di lui, anche se per ora lo hanno mandato a mettere minuti nelle gambe tra Mallorca, Villarreal e al Getafe, dove si trova ora.

Non è comunque l’unico giapponese su cui punta il Real Madrid. Takuhiro Nakai gioca nel Real Madrid dal 2014 e nell’ultimo anno si è parlato di lui addirittura come uno dei giocatori che presto potrebbero fare il proprio esordio insieme alla prima squadra. Nonostante abbia compiuto soltanto 17 anni lo scorso ottobre, il playmaker del centrocampo si è già allenato con Zidane e i suoi e a Valdebebas il suo talento non lascia indifferenti.

Nakai è arrivato a Madrid ai 10 anni, scovato dagli scout della Casa Blanca, e sin da subito era chiaro che aveva quel qualcosa in più per poter lasciare il segno nel club più grande del mondo. A confermarlo Jose Manuel Lara, uno dei suoi primi allenatori nelle giovanili del Real Madrid, a Goal.

“Ha fatto un provino con l’Under 11 ed ero impressionato dalle sue doti tecniche. Quando è passato all’Under 12, l’ho allenato e ho capito che era un talento speciale. Si potevano vedere tanti progressi, ma era chiaro che servisse pazienza. Dovevamo prenderci cura di lui, era molto piccolo”.

I migliori talenti del mondo su NXGN:

Era anche chiaro che avrebbe avuto bisogno di adattarsi una nuova realtà, molto diversa da quella giapponese, oltre che sviluppare un fisico tale da riuscire a imporsi anche in campo, visto che nelle giovanili era sempre il più piccolo del gruppo.

Un difetto, ma anche un mezzo per sviluppare altri attributi tecnici, capacità di leggere bene la posizione e pensare più velocemente sotto pressione. Lo ha spiegato il suo agente Alfonso Zapata a Goal.

“Ciò che lo definisce meglio di tutto è la sua intelligenza, il suo modo di vedere e capire subito il calcio, la sa versatilità. Tutto raccolto nella sua squisita tecnica. Ora sta sviluppando anche una buona fisicità”.

Mentre Nakai continua a crescere, al Madrid si interrogano sul suo ruolo in campo. In molti pensavano potesse essere un ’10’, ma il 17enne - che tra i suoi idoli ha Iniesta e Modric - si è trovato a giocare più indietro, a centrocampo. Nella prestagione Raul, allenatore del Real Madrid Castilla, lo ha provato anche come ala. La leggenda dei Blancos ha anche segnalato a Zidane il talento del giapponese durante la pausa per le nazionali di Ottobre.

12 giorni prima del suo 17esimo compleanno, si è allenato per la prima volta con la prima squadra del Real. Anche insieme a quel Marcelo che anni prima aveva dribblato e lasciato senza parole in un video diventato virale.

Al momento Nakai si alterna tra Under 19 e Under 17 per continuare il suo sviluppo specialmente in termini di abilità nei duelli e per migliorare in fase difensiva. A casa, invece, vive con la mamma, suo fratello e sua sorella, che hanno viaggiato insieme a lui dal Giappone.

Ora il prossimo obiettivo del Real Madrid è tenersi stretto il giapponese, sognando di schierare lui e Kubo insieme. Immaginate ‘il Messi del Giappone’ e ‘l’Iniesta del Giappone’ con la Camiseta Blanca…