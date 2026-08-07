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|Pos
|Squadra
|G
|V
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|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Excelsior
1 - 0
|1
|1
|0
|0
|1
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|1
|3
|2
|ADO Den Haag
|0
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|0
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|Ajax
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|5
|FC Groninga
|0
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Ultimo aggiornamento 10 minuti fa