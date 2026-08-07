Perché il Newcastle ha speso 23 milioni di sterline per Sean Steur

Steur è l’ultima giovane promessa passata dall’Ajax alla Premier League. Il suo arrivo a Tyneside, con meno di 25 presenze in prima squadra, ha sorpreso tutti. Gli esperti olandesi pensano che il salto sia troppo presto, ma il giocatore è convinto di poter lasciare il segno in Inghilterra.