Romeo Agresti

Corrispondente Juventus

Corrispondente della Juventus per GOAL. In passato ho lavorato per Calcio GP (settimanale calcistico) coprendo le tematiche riguardanti la Vecchia Signora. Sempre in quegli anni, ho ricoperto il ruolo di opinionista per Juventus Channel, tv ufficiale del club bianconero. Vivo e seguo le dinamiche juventine 24 ore su 24: dal campo al mercato. Nel 2012, inoltre, ho pubblicato il mio primo libro: "La grande storia dei derby: Torino-Juventus". Vincitore nel 2017 del "Calciomercato d'Or".