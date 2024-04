La Juventus Next Gen si prepara per i playoff: percorso e ambizioni

I bianconeri chiudono al settimo posto la regular season e ora se la vedranno con l'Arezzo.

Base del discorso: la Juventus Next Gen ha proposto un'ottima seconda parte di stagione culminata nella qualificazione ai playoff di Serie C.

Considerando le difficoltà maturate nella prima parte, quindi, non era affatto scontato che i bianconeri riuscissero a conquistare il passaggio alla fase successiva. Chiudendo, così, a quota 54 punti. Ovvero al 7 posto, miglior piazzamento di sempre in regular season da quando è nato il progetto.

Ora, ecco l'Arezzo, per continuare a sviluppare un netto percorso di crescita che, mai come in questo caso, vede nella coralità un autentico punto di forza.