Bologna-Juventus 3-3, cronaca, tabellino e voti: Chiesa, Milik e Yildiz regalano la rimonta ai bianconeri nella prima di Montero

La Juventus regala un punto insperato a Paolo Montero nella prima da tecnico di Madama: Chiesa, Milik e Yildiz rimontano il Bologna da 3-0 a 3-3.

Pazza Juve, verrebbe da dire. Sotto di tre reti contro un Bologna apparentemente perfetto, dal nulla la Vecchia Signora la riprende e sfiora persino il poker. E la terza piazza, così, si deciderà solamente all’ultima giornata.

Chance per Castro al centro dell'attacco del Bologna, dove viene confermata in blocco la trequarti di Napoli col trio Odgaard-Urbanski-Ndoye. Calafiori centrale di difesa con Lucumì, Kristiansen terzino sinistro.

Montero dà fiducia a Iling-Junior a sinistra, con Cambiaso a destra e Miretti mezzala. Di punta, accanto a Vlahovic, c'è Chiesa.

Primo tempo senza storie, con una sola squadra in campo: il Bologna. Che sigla due reti – grazie a Calafiori e Castro – ma potrebbe consolidare ulteriormente il parziale. Szczesny super su Frauler, Madama inesistente dalle zone di Skorupski: 0,01 in termini di XG. E non è uno scherzo.

Nella ripresa, sempre premendo sull’acceleratore, è Calafiori a trovare una pregevole doppietta destinata a far lievitare ulteriormente la quotazione del cartellino. Mentre quella di Chiesa assomiglia tanto alla rete della bandiera, ecco il finale che non ti aspetti: Milik-Yildiz; un doppio cazzotto inaspettato per i padroni di casa.