Il piano della Juventus per Koopmeiners: due strade tracciate dai bianconeri

Il club bianconero pronto a giocarsi le sue carte per arrivare al centrocampista dell'Atalanta: si parte da una richiesta di 60 milioni.

Che Teun Koopmeiners sia un giocatore finito in orbita Juventus è ormai cosa assai nota: che i bianconeri possano provare l'affondo già dai primi periodi del mercato estivo pure.

In questo senso, Cristiano Giuntoli e il suo staff sono al lavoro per tracciare la rotta da seguire per convincere l'Atalanta alla cessione dell'olandese.

Sono principalmente due le strade che potrebbe seguire la Juventus: entrambe, comunque, riguarderebbero Matias Soulé e Dean Huijsen, pur in maniera differente.