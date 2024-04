Felipe Anderson alla Juventus, accordo imminente: anni di contratto e quanto guadagnerà

L'approdo a Torino del brasiliano è ormai questione di tempo. E per la sostituzione di Alex Sandro l'obiettivo principale è Calafiori.

La doppietta di venerdì contro la Salernitana, salutata dai fischi del pubblico dell'Olimpico, ha con ogni probabilità segnato uno spartiacque nel futuro di Felipe Anderson. C'è un prima, ovvero la Lazio. E tra non molto ci sarà un dopo, ovvero la Juventus.

Un futuro che si appresta, a tutti gli effetti, a tingersi di bianco e di nero: l'accordo tra Felipe Anderson e la Juventus, intavolato ormai da qualche tempo, è in fase di definizione.

A meno di sorprese - e tutto fa pensare che non ce ne saranno - Felipe Anderson sposerà la Juventus da parametro zero di lusso. Con la Signora che, in pratica, non dovrà sborsare un solo euro per il cartellino dell'esterno della Lazio.