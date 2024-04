Betclic Apogee Esports, Ylenia Frezza: “Dagli Europei al campionato portoghese, vi racconto il grande calcio”

Intervista all'ex streamer, ora apprezzata giornalista di Sportitalia: "Betclic Apogee Esports è una realtà all'avanguardia".

Non conosce sosta la parabola ascendente di Ylenia Frezza, ex-streamer n°1 di FIFA e ora apprezzata giornalista di Sportitalia e conduttrice di House Of Calcio. Inserita nella Top 100 Under 30 Forbes per il 2024, quest’anno Ylenia è tornata anche a far parte del team Betclic Apogee Esports, diventando così la prima content creator italiana della squadra.

Un ritorno annunciato con un video pubblicato su Instagram che riporta il claim “Ylenia is BACK”, con riferimento al film Men in Black. Nella scorsa stagione, infatti, Ylenia aveva già collaborato con il team di esports con l’“Ylenia on Tour”, un viaggio a tappe negli stadi nato con l’obiettivo di avvicinare il “virtuale” (gli esports) al “reale” (il calcio giocato), raccontando alla community di appassionati di gaming l’atmosfera e le emozioni dell’esperienza dal vivo a un evento sportivo.

Quali sono ora i progetti per il suo presente e per il suo futuro? Ne abbiamo parlato direttamente con lei in questa intervista.