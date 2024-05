Alex Sandro a giugno si svincolerà dalla Juve per fine contratto: può tornare in patria o dire sì alle sirene arabe.

Alex Sandro e la Juventus stanno per dirsi addio.

Il terzino classe '91 a fine stagione saluterà Madama, con nuove avventure all'orizzonte da poter valutare.

Il contratto con i bianconeri infatti non verrà rinnovato e, per il mancino, le proposte non mancano.