Roma-Juventus 1-1, cronaca, tabellino e voti: Bremer risponde a Lukaku, pari all'Olimpico

Un'incornata di Bremer regala alla Juve il pari all'Olimpico e avvicina i bianconeri al ritorno in Champions: alla Roma non basta Lukaku.

Al piccolo trotto, ovvero 14 punti nelle ultime 14 gare, la Juventus si avvicina alla qualificazione aritmetica in Champions League. Ma, in chiave secondo posto, non sfrutta il mezzo passo falso proposto dal Milan con il Genoa. Insomma, la sensazione è che la prossima sfida con la Salernitana – già retrocessa – possa essere quella decisiva per l’Europa che conta. La Roma, stanca dalle fatiche di Europa League, dimostra nuovamente di essere squadra vera e ben organizzata.

Fuori Mancini nella Roma, al quale De Rossi concede un po' di riposo: Llorente e Ndicka in difesa, con Kristensen e Angelino terzini. Chance per Baldanzi, Dybala e Lukaku tandem d'attacco.

Weah e Cambiaso gli esterni della Juve all'Olimpico, con Kostic in panchina. McKennie mezzala, Chiesa partner di Vlahovic.

Primo tempo divertente con più tentativi sullo sfondo. Sono i padroni di casa a portarsi avanti – grazie a Lukaku – mentre gli ospiti la riprendono con Bremer. Nel mezzo, diverse cose, vedi Chiesa al potere e giocate di qualità prevalentemente dei giallorossi. Vlahovic pericoloso, l’ex Dybala anche con una punizione. Weah, diffidato e ammonito, salterà la sfida con la Salernitana.

In avvio di ripresa, con una giocata meravigliosa, Chiesa centra il palo lontano. Ed è sempre il 7 della Vecchia Signora ad alzare i decibel, vero e proprio epicentro qualitativo. Bremer miracoloso in chiusura su Pellegrini, Danilo provvidenziale, mentre sono Locatelli e Kean a sfiorare il guizzo della vittoria per la Juve, Abraham per la Roma. Morale della favola? Un punto per uno.