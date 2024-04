Juventus-Fiorentina 1-0, cronaca, tabellino e voti: ai bianconeri basta un goal di Gatti

Ai bianconeri basta un goal di Gatti per tornare al successo. Due reti annullate a Vlahovic, una a McKennie. La Juve allunga sul Bologna.

La Juventus, nonostante grandi sofferenze nel secondo tempo, torna al successo in campionato. Che, sommato a quello in Coppa Italia, assomiglia a un primo passo in termini di continuità. Insomma, per i bianconeri, tre punti d’oro considerando gli stop di Bologna e Atalanta. Missione: Champions League.

Allegri sceglie Chiesa come spalla di Vlahovic (Yildiz in panchina) e Kostic a sinistra anziché Iling-Junior. Gatti nei tre di difesa, McKennie mezzala destra.

Italiano sceglie Barak e Kouamé sulla trequarti e arretra Bonaventura in mediana accanto a Mandragora, in panchina sia Arthur che Beltran. Kayode, Ranieri e Milenkovic in difesa, Nico Gonzalez c'è.

Primo tempo in cui la Juve sostanzialmente domina, si scontra con i fuorigioco e porta a casa una rete con Gatti. In tre situazioni, infatti, i bianconeri devono fare i conti con la malasorte. Viola pressoché inesistenti dalle parti di Szczesny, eccezion fatta per una conclusione dalla distanza targata Biraghi.

Nella ripresa, Barak da posizione favorevole spreca. Mentre Milenkovic – per poco – non trafigge il suo stesso portiere. La Juve in ripartenza si affida alle sponde di Vlahovic, che in un’occasione – consegnata gentilmente da Kayode – potrebbe fare decisamente meglio. La viola alza i decibel e, infatti, Szczesny è costretto a superarsi su Nico Gonzalez. Successivamente, dopo un’ottima trama, la truppa gigliata non trova il guizzo vincente.