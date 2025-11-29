Bour Han Amoussa

Corrispondente calcistico francese ed europeo

📝 Bio:

Fin dall’infanzia sono un appassionato di calcio e ho scelto il giornalismo sportivo per vivere la mia passione in un altro modo, non potendo diventare calciatore professionista. Innamorato del calcio beninese e del calcio africano in generale, mi interessa anche la Ligue 1, La Liga e la Premier League. Grande tifoso dei Gepardi del Benin, ho anche un debole per le Super Eagles della Nigeria grazie alle mie origini e per il calcio egiziano, la cui egemonia negli anni 2000 ha segnato la mia infanzia. Per quanto riguarda i club, sono prima di tutto un fan dei Dragoni dell’Ouémé, poi del Real Madrid e dell'Al-Ahly del Cairo. Con una laurea professionale in giornalismo, ho fatto esperienza in diversi media beninesi (stampa, web e radio) prima di unirmi alla redazione di GOAL France nel 2023.

⚽ La mia storia con il calcio: Il mio risveglio calcistico è iniziato nel gennaio 2010 con il pareggio tra Benin e Mozambico nella prima giornata della CAN Angola 2010, con un gol del compianto Razak Omotoyossi. Da quel giorno, la mia passione è cresciuta giorno dopo giorno e mi ha portato dalla stampa beninese alle colonne di GOAL France, con lo stesso desiderio di condividere la storia del calcio.

🎯 Area di competenza:

Ligue 1, LaLiga e Premier League (scrittura e analisi)

Calcio beninese, africano ed europeo

Grandi competizioni (CAN, Champions africana, Champions League, Euro, Coppa del mondo)

🌟 Momento calcistico preferito: Il gol di Steve Mounié contro il Togo nel marzo 2019 durante l’ultima giornata delle qualificazioni alla CAN 2019. Quel gol ha permesso al Benin di ritornare alla più grande competizione continentale dopo 9 anni di assenza e quattro edizioni mancate (2012, 2013, 2015, 2017).

