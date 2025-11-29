Pubblicità
Bour Han Amoussa

Ravanelli escluso dal Marsiglia: che cos'è successo e la risposta del club di Ligue 1

Nella giornata di venerdì il Marsiglia ha fornito la propria versione dei fatti sulla presunta esclusione di Fabrizio Ravanelli dal club.

Il Marsiglia cerca di fare chiarezza su una situazione che nelle ultime settimane ha alimentato polemiche, dopo la pubblicazione di un articolo de "La Provence" che parlava del progressivo allontanamento dell’ex attaccante italiano dalla squadra. 

La questione si è ulteriormente amplificata, soprattutto dopo le dichiarazioni di un collaboratore vicino a Ravanelli.

Tra incomprensioni rese pubbliche e necessità di precisazioni, l’OM si è trovato costretto a rettificare diverse informazioni. Le spiegazioni fornite dalla dirigenza marseillese contribuiscono a fare luce su un caso delicato che scuote l’ambiente del club da diversi giorni.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-UDINESEAFP

    RAVANELLI ESCLUSO DALL'OM?

    Secondo "La Provence", un collaboratore vicino a Fabrizio Ravanelli ha denunciato il modo in cui l’ex attaccante, oggi consulente sportivo e istituzionale del club, sarebbe stato progressivamente messo da parte dal Marsiglia. 

    La controversia si è intensificata negli ultimi giorni, spingendo i dirigenti del club francese ad intervenire pubblicamente. 

    Di fronte a una situazione diventata delicata, l’OM ha scelto di chiarire punto per punto le informazioni diffuse. 

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LILLEAFP

    LA SMENTITA DEL MARSIGLIA SUL CASO RAVANELLI

    La replica è arrivata sempre a "La Provence", dove il Marsiglia ha fornito diversi chiarimenti sulla questione. 

    La dirigenza afferma che Fabrizio Ravanelli non è mai stato spostato in un’altra tribuna durante la partita di Champions League contro l’Atalanta, in quanto quel giorno l'ex attaccante non era presente allo stadio. 

    L’OM ha precisato inoltre che Medhi Benatia non ha mai espresso alcuna riserva sulla presenza di Ravanelli all’interno del club, né si è opposto alla sua partecipazione ai ritiri di preparazione a Roma.

    Su questo punto, Pablo Longoria è intervenuto personalmente per fare chiarezza. Il presidente del club ha confermato che Fabrizio Ravanelli continua a prendere parte agli eventi ufficiali dell’OM, smentendo così l’ipotesi di un allontanamento volontario o imposto. 

