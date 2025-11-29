Ravanelli escluso dal Marsiglia: che cos'è successo e la risposta del club di Ligue 1

Secondo "La Provence", un collaboratore vicino a Fabrizio Ravanelli ha denunciato il modo in cui l’ex attaccante, oggi consulente sportivo e istituzionale del club, sarebbe stato progressivamente messo da parte dal Marsiglia.

La controversia si è intensificata negli ultimi giorni, spingendo i dirigenti del club francese ad intervenire pubblicamente.

Di fronte a una situazione diventata delicata, l’OM ha scelto di chiarire punto per punto le informazioni diffuse.