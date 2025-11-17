L'inaspettato voltafaccia del Monaco per Paul Pogba: aumentano i dubbi sul ritorno in campo

In un'intervista concessa all'AFP, Sébastien Pocognoli ha confermato di aver modificato la propria visione su Paul Pogba: sebbene continui a credere in un suo prossimo ritorno, ora rifiuta di azzardare una possibile data.

"Speriamo. Ma l'ultima volta che l'ho detto... Quindi cerco di non sbilanciarmi troppo. Succederà quando dovrà succedere. Tutto quello che posso dire è che, quando è in campo, vedo una persona felice e concentrata sul tornare ai massimi livelli. Non c'è alcun dubbio. (...) Il mio ruolo ora è quello di aiutarlo insieme allo staff. E se riusciremo anche solo a fargli tornare il sorriso durante le partite, sarà qualcosa di fantastico. Sarà facile? Non saprei dirlo. Ma ci stiamo lavorando e Paul ha una grande forza di carattere. E penso che la testa controlli molte cose".

Questo cambiamento di rotta illustra un'evoluzione logica nella gestione del caso Pogba: dopo i primi segnali incoraggianti, il Monaco ha deciso di adottare una strategia basata sulla pazienza e la prudenza. La priorità è evitare qualsiasi ricaduta che possa compromettere la riabilitazione del centrocampista, con Pogba alla ricerca innanzitutto di una condizione ottimale prima di pensare agli impegni sportivi.