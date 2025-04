Luis Enrique vuole un centrocampo più forte, il PSG pensa al colpo: è Camavinga il grande obiettivo

Il PSG guarda in casa Real Madrid con l’obiettivo di piazzare un grande colpo la prossima estate: nel mirino c’è Camavinga per il centrocampo.

Mentre la stagione volge al termine, dietro le quinte il Paris Saint-Germain ha già avviato le grandi manovre in vista della prossima.

Sebbene ancora in corsa per concludere quello che sarebbe uno storico 'Triplete', il club parigino non vuole lasciare nulla al caso ed è anzi già al lavoro rafforzare la rosa in vista della prossima estate.

Tra i tanti giocatori nel mirino c’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione degli uomini mercato del PSG. Si tratta di un grande obiettivo, ma anche di un giocatore che sta vivendo un momento di difficoltà al Real Madrid: Eduardo Camavinga.