L'incredibile decisione di Al-Khelaifi verso PSG-Inter, ha bloccato ogni operazione commerciale: "Teme di portare sfortuna"

Paris Saint-Germain vs Inter

Il presidente dei parigini ha operato una scelta bizzarra: la conferma di ogni operazione celebrativa è stata rimandata a dopo la partita.

Mancano ancora pochi giorni a un appuntamento storico. Storico per l'Inter, a caccia della sua quarta Champions League, ma soprattutto per il Paris Saint-Germain, che la competizione non l'ha mai vinta.

I francesi, che nell'ultimo decennio hanno vinto di tutto di più in patria, compresa l'ultima Ligue 1 già conquistata ad aprile, sono ora pronti a scrivere il proprio nome anche in Europa. Ma intanto, dietro le quinte, l'atteggiamento inaspettato di Nasser Al-Khelaifi incuriosisce e suscita interrogativi.

Se dal punto di vista commerciale è già tutto pronto, il presidente parigino si sta rifiutando categoricamente di fare un qualsiasi passo in più. Il motivo? Pura e semplice scaramanzia.