Pogba al Marsiglia? Benatia lo ha incontrato negli Stati Uniti: lo scenario e cosa c'è di concreto

Nelle ultime ore sono tornate a circolare voci su un possibile arrivo di Pogba all'OM: Benatia lo ha incontrato, tifosi in subbuglio.

La finestra di calciomercato estiva, che si aprirà ufficialmente il 1° luglio, si preannuncia particolarmente vivace a Marsiglia. E ora una foto pubblicata sui social sta seminando lo scompiglio.

In viaggio negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'OM, è stato avvistato in compagnia di Paul Pogba. Ovvero il grande svincolato del mondo del calcio, ancora senza squadra dopo l'addio alla Juventus.

Un incontro che riaccende le voci e i rumours su una vicenda che si credeva chiusa, ma che potrebbe tornare alla ribalta tra le priorità del club marsigliese.